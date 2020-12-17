Найдите на фото второго кота: девушка озадачила Сеть новогодней головоломкой (фото)

Увидеть питомца на снимке сможет далеко не каждый

Британка из Ливерпуля по имени Сара Нельсон украшала елку к Новому году, а затем заметила, что ее котенок куда-то исчез. Взволнованная девушка долго искала своего питомца, прежде чем он попался ей на глаза. Тогда Сара сделала фото и предложила пользователям Facebook отыскать кота на фото.

"Только не большого на переднем плане", – уточнила она.

Подписчики Сары стали внимательно вглядываться в красивые праздничные снимки, но задача оказалась не из простых. "Я ничего не вижу", "Отличный камуфляж", "Я сдаюсь", "Классная маскировка", – пишут они в комментариях.

Однако самые внимательные и настойчивые юзеры все же добились своего. Они заметили, что пушистик притаился среди ветвей ели, украшенной шарами и мягкими игрушками.

Напомним, трендовым в Сети стало видео с котом, который случайно поджег свой хвост и спокойно смотрел на огонь. Забавный ролик появился на YouTube-канале Viral Hog и быстро стал популярным, собрав десятки тысяч просмотров и комментариев.

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Кроме этого, мы писали о коте, который придумал гениальный трюк, как прокормить себя.

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