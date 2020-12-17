Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Найдите на фото второго кота: девушка озадачила Сеть новогодней головоломкой (фото)

Сегодня, 10:57

Увидеть питомца на снимке сможет далеко не каждый

Британка из Ливерпуля по имени Сара Нельсон украшала елку к Новому году, а затем заметила, что ее котенок куда-то исчез. Взволнованная девушка долго искала своего питомца, прежде чем он попался ей на глаза. Тогда Сара сделала фото и предложила пользователям Facebook отыскать кота на фото.

"Только не большого на переднем плане", – уточнила она.

Фото: Facebook | Sarah.mcguinness.9212

Подписчики Сары стали внимательно вглядываться в красивые праздничные снимки, но задача оказалась не из простых. "Я ничего не вижу", "Отличный камуфляж", "Я сдаюсь", "Классная маскировка", – пишут они в комментариях.

Однако самые внимательные и настойчивые юзеры все же добились своего. Они заметили, что пушистик притаился среди ветвей ели, украшенной шарами и мягкими игрушками.

Фото: Facebook | Sarah.mcguinness.9212

Напомним, трендовым в Сети стало видео с котом, который случайно поджег свой хвост и спокойно смотрел на огонь. Забавный ролик появился на YouTube-канале Viral Hog и быстро стал популярным, собрав десятки тысяч просмотров и комментариев.

Смотрите видео: как живут коты-богачи

Кроме этого, мы писали о коте, который придумал гениальный трюк, как прокормить себя.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Одессе первоклассница "заминировала" школу: хотела домой поиграть с котом В Индонезии бывший учитель создает невероятные костюмы для котов (видео) Чудесное преображение кошек до и после жизни в приюте. 12 невероятных фото Кота с недовольной мордой отдали в приют. Он нашел себе новую семью и стал звездой (фото)
фото елка курьез кот
Источники: Сегодня , facebook.com/sarah.mcguinness.9212
Реклама

Новости партнеров

Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Самая богатая певица Украины засветила неожиданных членов семьи
Самая богатая певица Украины засветила неожиданных членов семьи
Бочкарева из "Счастливы вместе" покорила видом в бассейне
Бочкарева из "Счастливы вместе" покорила видом в бассейне
Найсмачніший Сметанник: як приготувати торт з ніжним кремом
Найсмачніший Сметанник: як приготувати торт з ніжним кремом

Популярные статьи

Сегодня, 07:29Events

Поздравления с Днем святой Варвары-2020 в открытках, картинках, стихах, смс

Вчера, 17:26Events

День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

Вчера, 16:19Fun

Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всей семьи

Вчера, 13:43Стиль

Новогодний маникюр: 14 идей креативного дизайна ногтей на праздники

15 декабряFood

Как приготовить салат "Гранатовый браслет": ТОП-5 рецептов на Новый год

15 декабряСтиль

Быть самой красивой: 5 модных и несложных причесок на Новый год 2021

15 декабряАфиша

Если на Новый год вы остаетесь в Украине. 7 мест для незабываемых праздников

15 декабряFun

Как украсить дом на Новый год 2021: нескучные идеи

15 декабряШоу-бизнес

TAYANNA о нынешнем бойфренде Ани Лорак: У него и моего сына есть секреты

15 декабряFun

Бездомный щенок уснул в рождественском вертепе и проснулся звездой (фото)

15 декабряШоу-бизнес

Как бы выглядели дети Ксении Мишиной и ТОП-3 участников "Холостячки". Мы решили узнать!

15 декабряWellness

Как не попасть на подделку: три правила выбора красной икры

14 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина объяснила, почему выгнала Андрея Рыбака из "Холостячки"

14 декабряШоу-бизнес

"Холостячка": появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта (видео)

14 декабряШоу-бизнес

Найди Аллу Борисовну: Галкин "спрятал" 71-летнюю Пугачеву на фото с детьми

14 декабряEvents

Нужен подарок парню на Новый год, а идей ноль. Мы подобрали классные варианты с фото

Новости партнеров

Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби
Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби
Как сегодня выглядят Харатьян, Жигунов и другие кумиры 90-х
Как сегодня выглядят Харатьян, Жигунов и другие кумиры 90-х
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Ніжний паштет з курячої печінки: як приготувати смачну закуску
Ніжний паштет з курячої печінки: як приготувати смачну закуску
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять