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15 бездомных кошек, которые живут сами по себе и получают удовольствие от жизни (фото)

Сегодня, 12:17

Посмотрите на милые снимки Масаюки Оки – уличного фотографа из Японии

Японский уличный фотограф Масаюки Оки вместо того, чтобы снимать городские пейзажи и архитектуру, следит за жизнью бездомных котов Токио.

Каждый день он делится забавными снимком уличных питомцев. Оказывается, у них не все так плохо, как мы привыкли думать. Пушистики отдыхают, греются на солнышке, играют, гуляют по городу и ловят рыбу.

"Хочу запечатлеть кошек со всеми этими курьезными выражениями и эмоциями – это движущая сила моих фотографий", – пишет Масаюки Оки на своей странице в Instagram.

Кстати, фотографии Масаюки оценила солидная фан-база – 203 тысячи подписчиков в Instagram.

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1. Питание – важная часть любой диеты

Фото: Instagram | Okirakuoki

2. Йога

Фото: Instagram | Okirakuoki

3. Зарядка утром

Фото: Instagram | Okirakuoki

4. На пути к успеху

Фото: Instagram | Okirakuoki

5. Поиск любящей души

Фото: Instagram | Okirakuoki

6. Отдых

Фото: Instagram | Okirakuoki

7. Позитивное мышление

Фото: Instagram | Okirakuoki

8. Приятная встреча

Фото: Instagram | Okirakuoki

9. Холодный душ

Фото: Instagram | Okirakuoki

10. Игра на пирсе

Фото: Instagram | Okirakuoki

11. Пятница. Конец рабочего дня

Фото: Instagram | Okirakuoki

12. Случайные связи

Фото: Instagram | Okirakuoki

13. Гармоничные отношения

Фото: Instagram | Okirakuoki

14. Решение конфликтной ситуации

Фото: Instagram | Okirakuoki

15. Все будет хорошо!

Фото: Instagram | Okirakuoki

Если вы вдруг не в курсе, то ранее мы уже рассказывали о чудесном преображении кошек до и после жизни в приюте – 12 невероятных фото.

Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу

Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали о мужчине, который вместе с бездомной кошкой отправился в путешествие. Посмотрите на 20 райских уголков, где они уже побывали.

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Источники: Сегодня , instagram.com/okirakuoki
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