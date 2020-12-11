15 бездомных кошек, которые живут сами по себе и получают удовольствие от жизни (фото)
Посмотрите на милые снимки Масаюки Оки – уличного фотографа из Японии
Японский уличный фотограф Масаюки Оки вместо того, чтобы снимать городские пейзажи и архитектуру, следит за жизнью бездомных котов Токио.
Каждый день он делится забавными снимком уличных питомцев. Оказывается, у них не все так плохо, как мы привыкли думать. Пушистики отдыхают, греются на солнышке, играют, гуляют по городу и ловят рыбу.
"Хочу запечатлеть кошек со всеми этими курьезными выражениями и эмоциями – это движущая сила моих фотографий", – пишет Масаюки Оки на своей странице в Instagram.
Кстати, фотографии Масаюки оценила солидная фан-база – 203 тысячи подписчиков в Instagram.
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