15 бездомных кошек, которые живут сами по себе и получают удовольствие от жизни (фото)

Посмотрите на милые снимки Масаюки Оки – уличного фотографа из Японии

Японский уличный фотограф Масаюки Оки вместо того, чтобы снимать городские пейзажи и архитектуру, следит за жизнью бездомных котов Токио.

Каждый день он делится забавными снимком уличных питомцев. Оказывается, у них не все так плохо, как мы привыкли думать. Пушистики отдыхают, греются на солнышке, играют, гуляют по городу и ловят рыбу.

"Хочу запечатлеть кошек со всеми этими курьезными выражениями и эмоциями – это движущая сила моих фотографий", – пишет Масаюки Оки на своей странице в Instagram.

Кстати, фотографии Масаюки оценила солидная фан-база – 203 тысячи подписчиков в Instagram.

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1. Питание – важная часть любой диеты

2. Йога

3. Зарядка утром

4. На пути к успеху

5. Поиск любящей души

6. Отдых

7. Позитивное мышление

8. Приятная встреча

9. Холодный душ

10. Игра на пирсе

11. Пятница. Конец рабочего дня

12. Случайные связи

13. Гармоничные отношения

14. Решение конфликтной ситуации

15. Все будет хорошо!

Если вы вдруг не в курсе, то ранее мы уже рассказывали о чудесном преображении кошек до и после жизни в приюте – 12 невероятных фото.

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Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали о мужчине, который вместе с бездомной кошкой отправился в путешествие. Посмотрите на 20 райских уголков, где они уже побывали.

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