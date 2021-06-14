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Как хранить сыр, чтобы он дольше оставался вкусным и свежим: лайфхаки

Сегодня, 19:56

Для сыра должна быть своя посуда и место в холодильнике – это поможет дольше сохранить его свежесть, структуру и вкус. А вот в пакете сыр хранить не рекомендуется.

Как хранить сыр
Как хранить сыр
Фото: Unsplash

Не успели купить кусочек сыра, а он уже не такой вкусный, покрылся сомнительным налетом и даже начал портиться? Его, конечно, еще можно использовать, к примеру, в горячих блюдах, в приготовлении салатов или сырных соусов. Но вот в виде обычной нарезки он уже не сгодится.

В сырном деле есть определенные хитрости и нюансы. Важно правильно хранить эти кисломолочные продукты, тогда они сберегут свой вкус и внешний вид на протяжении всего срока годности.

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Как правильно хранить сыр: правила и лайфхаки

  • Лайфхак 1. Как не пропустить срок годности сыра

Как хранить сыр
Как хранить сыр
Фото: Pinterest

Чтобы сыр не портился, не нужно запасать его впрок. Лучше покупайте сыра немного. А вот если написать маркером или приклеить на упаковку с сыром наклейку с датой покупки, то следить за сроком годности будет намного проще.

  • Лайфхак 2. В чем хранить сыр

Как хранить сыр
Как хранить сыр
Фото: Pinterest

Держать сыр можно в пергаменте, а также стеклянной, керамической, эмалированной посуде. Пластик подходит меньше и не рекомендуется для длительного контакта с сыром.

  • Лайфхак 3. Выберите оптимальную температуру

Как хранить сыр
Как хранить сыр
Фото: Pinterest

Сыры следует хранить при температуре воздуха 3-8°C. Если у вас дома нет подвала или погреба, оптимально хранить его в холодильнике. При этом избегайте резких перепадов температуры – продукт этого не любит и может изменить свою структуру и вкус.

  • Лайфхак 4. Какая должна быть влажность

Влажность воздуха для хранения сыра должна составлять примерно 85-90%. Несоблюдение этого условия приведет либо к высыханию сыра, либо к появлению плесени. А потому не стоит держать сыр открытым – он быстро высохнет.

  • Лайфхак 5. Сыр должен быть закрытым

Как хранить сыр
Как хранить сыр
Фото: Pinterest

Еще одна причина, по которой сыр важно держать закрытым: он имеет удивительное свойство натягивать окружающие запахи. А потому, если на соседней полке хранятся ароматные продукты, будьте готовы к тому, что сыр без упаковки изменит свой запах.

  • Лайфхак 6. Вентиляция

Как хранить сыр
Как хранить сыр
Фото: Pinterest

При этом сыр не стоит заматывать в полиэтилен дольше, чем на 2-3 дня, иначе он может стать липким и покрыться плесенью. Но и отказываться от пакета не стоит. Лучше всего сначала поместить его в бумагу, а уже затем в пакет – так он не заплесневеет и удержит необходимую влагу.

  • Лайфхак 7. Сыр в пакете

При хранении сыра в полиэтиленовом пакете положите вместе с ним кусочек сахара. Это убережет сыр от плесени. Но даже если появилась плесень, не спешите выбрасывать весь кусок. Срежьте поврежденный участок – если у сыра не изменился вкус и запах, его можно употреблять в пищу.

  • Лайфхак 8. Как правильно подать сыр

Перед подачей достаньте сыр заранее, примерно за 1 час. Так продукт восстановит свой естественный запах и вкус. А вот нарезать сыр лучше непосредственно перед подачей на стол.

  • Лайфхак 9. Как использовать сыр

Как хранить сыр
Как хранить сыр
Фото: Pinterest

Если вы понимаете, что в исходном виде не съедите купленный сыр, можете его высушить, нарезав тонкими слайсами и разложив на тарелке. Сыр затвердеет, покроется капельками масла и станет похожим на чипсы – вкус на любителя. Но такой метод сбережет его от порчи.

  • Лайфхак 10. Как хранить сыр в морозилке

Вообще замораживать сыр можно, он не испортится. Но имейте в виду, что под воздействием низких температур многие сыры меняют свою консистенцию и после разморозки будут сильно крошиться. Так что такой продукт целесообразнее использовать уже не для подачи, а для приготовления горячих блюд.

Смотрите видео о сувенирном сыре из Мукачево:

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