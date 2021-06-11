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Как растопить засахаренный мед: кулинарные лайфхаки

Сегодня, 21:27

Самый простой и безопасный метод растопить мед – нагреть его естественным путем. Но можно ускорить процесс и другими способами, только следите за температурой

Как растопить мед
Как растопить мед
Фото: Unsplash

Даже совершенно жидкий мед спустя некоторое время может кристаллизироваться. Это происходит из-за того, что по законам физики избыточное количество сахара переходит в твердое состояние. Он не портится и не теряет своих полезных свойств, но часто эта сладость бывает нужна именно в жидком виде.

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Одним людям жидкий мед нужен по кулинарному или народному рецепту. Другие используют его для приготовления масок. Третьи просто любят есть жидкий мед больше, чем в твердом виде. Причин может быть много. Как растопить засахаренный мед, при этом сильно его не нагревая, и чтобы он оставался полезным, читайте наши лайфхаки.

Как растопить мед: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Мед растает естественным путем

Как растопить мед
Как растопить мед
Фото: Pinterest

Это самый простой способ, при котором вам ничего не нужно делать, но и самый долгий. Зимой мед можно поставить возле отопительного прибора, а летом – на теплый балкон. Периодически поворачивайте банку разной стороной. Также следите, чтобы на сладость не попадали прямые солнечные лучи, а для этого оберните банку темной тканью. В течение нескольких часов мед самостоятельно начнет оттаивать.

  • Лайфхак 2. На водяной бане

Как растопить мед
Как растопить мед
Фото: Pinterest

Этот метод более быстрый, а потому популярный. Нужно взять две кастрюли – большую и меньшую. В большую налейте воду и поставьте на огонь. А меньшую поставьте так, чтобы ее дно и стенки окуналось в воду, но при этом не касалось дна большой кастрюли. Для этого на дно положите кружок для стерилизации банок или же зацепите кастрюлю ручками за стенки. Поместите в конструкцию банку с медом и периодически помешивайте ее содержимое. Следите за температурой воды – она не должна превышать 40-50 градусов.

  • Лайфхак 3. В микроволновке

Как растопить мед
Как растопить мед
Фото: Pinterest

Для кулинарных целей подойдет метод растапливания меда в СВЧ-печи. Выставьте требуемую мощность прибора, которая обеспечит медленный нагрев до 40 градусов. Обычно достаточно 300-400 Вт. Через каждые 20 секунд перемешивайте мед, пока не получите продукт нужной консистенции.

Общие правила, как быстрее растопить мед:

  1. Чем меньше меда, тем быстрее он растает, а потому берите столько меда, сколько вам нужно в данный момент.
  2. Многократно растапливать мед не рекомендуется.
  3. Кристаллы меда растворяются при температуре 40 градусов. Но начиная с 50 градусов мед начинает терять свои полезные свойства и аромат.
  4. Чтобы ускорить процесс, периодически перемешивайте мед.
  5. После того как мед растопился, его следует хранить в прохладном месте.

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