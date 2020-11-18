Из-за требовательного Леонардо Ди Каприо переписывают сценарий нового фильма Мартина Скорсезе

Актер активно участвует в разработке сценария

Звезда "Волка с Уолл-Стрит" Леонардо Ди Каприо, которого накануне 46-летия засняли с сединой и животом, оказывается, более требовательный, чем многие зрители могли себе представить. Так, готовясь к новой роли в предстоящем фильме своего любимого режиссера Мартина Скорсезе, Ди Каприо вносил немало правок в сценарий, что в итоге замедлило процесс съемок. Но также, конечно же, приостановила съемки и пандемия

Об этом рассказал сценарист "Форреста Гампа" Эрик Рот в подкасте Scriptnotes и добавил, что съемки "Убийцы цветочной луны" начнутся в марте 2021 года. Проект должен был запуститься еще в марте этого года, но тогда началась пандемия.

Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо/съемки "Авиатора" Фото: miramax.com/movie/the-aviator

"Я потратил четыре или пять лет, работая над этой книгой "Убийцы цветочной луны", которую, кстати, советую всем к прочтению. Это прекрасная книга. Мой сценарий, как я думаю, очень близок к книге. Это история индейцев округа Осейддж из 1921 года, самых бедных людей в Америке, которые обнаруживают залежи нефти на этой ужасной земле в Оклахоме, куда их изгнали. А потом каждый убийца Америки приехал туда, чтобы истребить 184-х из них из-за денег, и этот воистину героический мужчина приезжает помочь", – рассказал сценарист.

Эрик Рот отметил, что как только прояснится ситуация с пандемией, запустятся съемки. По словам сценариста, правки в сценарий все еще продолжают вносить.

"Леонардо хотел изменить кое-что, о чём мы спорили. Он выиграл половину споров, я выиграл другую", – добавил Эрик Рот.

К слову, согласно слухам, Paramount Pictures отказалась от этого проекта, так как сюжет предполагал меньший размах, но с таким же большим бюджетом. В итоге к проекту присоединилась компания Apple, которая активно выпускает кино- и сериальные продукты.

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