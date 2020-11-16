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Новинки кино

Что посмотреть в кино на этой неделе: "Атлантида", "Мамочка в отрыве" и другие премьеры

Сегодня, 16:18

Обзор самых интересных кинопремьер

Стартовала новая прокатная неделя, на которой вы сможете увидеть много интересных фильмов с нетривиальными сюжетами.

Сегодня.Lifestyle продолжают держать в курсе самых интересных и остросюжетных киноновинок, ради которых точно стоит отправиться в кино.

"Мамочка в отрыве"

Вполне жизненная ситуация. Айрис, родив ребенка, узнает, что ее любимый на самом деле ей давно изменяет и готовится сбежать со своей новой девушкой в Африку. Что делать? Грустить? Ну уж нет! Придя в себя от шока, Айрис активно погружается в бурную жизнь мамочки-одиночки и всеми возможными способами старается стать счастливой.

"Атлантида"

События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Примечательно, что все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Среди них – бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

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"Ночной патруль"

Нелегкие будни парижской полиции. Троим полицейским поручают ответственное задание. Им предстоит сопроводить и вернуть мигранта в его страну. Но уже в аэропорту одна из полицейских, Вирджиния, понимает, что их сопровождаемому на родине грозит неминуемая гибель. Жизнь – самая главная ценность человечества и поэтому Вирджиния старается убедить коллег позволить мигранту спастись бегством.

"Сборщик долгов"

Ошибка двух коллекторов может стоить жизни им самим и их семьям. Выбивая долги по черному налу, они перешли дорогу боссу наркокартеля, который к тому же практикует шаманство. А в результате – кровавый конфликт между двумя бандами может утопить город в крови и насилии.

"Друзья на свою голову"

Две пары среднего возраста: Леа и Марк, Карин и Франсис давно дружат семьями. Все было прекрасно, пока тихая и скромная Леа не опубликовала роман, который мгновенно стал бестселлером. Отношения закадычных друзей сразу же были проверены на прочность и каждый показал свое настоящее лицо…

Если у вас в планах остаться дома на этих выходных, не пропустите подборку 5 оскароносных фильмов, которые вас впечатлят.

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