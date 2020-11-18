Том и Джерри "разносят" отель Нью-Йорка перед свадьбой. Вышел первый трейлер фильма

Том и Джерри устраивают настоящий хаос в престижном отеле Нью-Йорка

Совсем скоро мы увидим на больших экранах воссоединение любимых мультяшных персонажей из детства! Warner Bros. наконец выпустили первый трейлер фильма "Том и Джерри", о создании которого стало известно еще в прошлом году.

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На этот раз зрители увидят приключения шутников Тома и Джерри в анимационно-игровом фильме, в котором главную роль играет 23-летняя актриса Хлоя Грейс Морец.

Кадры из фильма "Том и Джерри", 2021 Фото: Скриншот из YouTube

По сюжету, Джерри переезжает в один из лучших отелей Нью-Йорка, где должна состояться важная свадьба. Молодая организатор свадьбы, которую играет Хлоя Грейс Морец, готова пойти на все, чтобы не дать Джерри испортить бракосочетание. И тогда она нанимает Тома, чтобы он словил Джерри.

Режиссером фильма выступил Тим Стори, который ранее снял несколько частей "Фантастической Четвёрки", "Миссию в Майами" и "Думай как мужчина".

Премьера "Тома и Джерри" была запланирована на декабрь этого года. Однако точная дата выхода в Украине еще будет уточняться.

Ранее Мерил Стрип превратилась в писательницу в первом трейлере фильма "Пусть говорят".

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