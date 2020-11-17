Пока Брэд Питт крутил романы и снимался у Тарантино. Рассказываем, чем живет Анджелина Джоли

О самых интересных деталях будущих проектов звезды

Имя Анджелины Джоли уже более 20 лет не сходит с передовиц всех изданий, а затянувшийся в последние годы юридический (и не только) спор с экс-супругом Брэдом Питтом, часто затмевает новости о карьере лауреатки премии "Оскар".

Мировая пресса сейчас куда более сфокусирована на реальных и мнимых романах Брэда Питта, а также его профессиональных успехах. Как-никак, но только в 2020 году Брэд Питт был награжден долгожданным "Оскаром" за работу в фильме Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде". Но и Джоли на самом деле вернулась к активной работе, где ее наверняка будут ждать и кассовые рекорды, и престижные награды.

Поэтому Сегодня.Lifestyle решили собрать все актуальные новости о будущих проектах и планах звезды "Малефисенты", которая и не намерена отдавать свой пьедестал популярности.

Сказка для всей семьи

Уже этой осенью в кинотеатрах состоится премьера приключенческого фэнтези "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес". Из весьма красноречивого названия понятно – создатели объединили две известнейшие сказки писателей Льюиса Кэрролла и Джеймса Барри. Более того, в новой трактовке – Алиса и Питер стали родными братом и сестрой. А их маму сыграла Анджелина, которая в какой-то момент даже предстанет в метафорическом образе Белой королевы.

Анджелина Джоли в фильме "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" Фото: themoviedb.org

Постановщицей сказочного фэнтези про Питера и Алису стала лауреатка премии "Оскар" Бренда Чэпман — прославленный аниматор, режиссёр "Храброй сердцем" и сценаристка оригинальных "Короля Льва", "Красавицы и Чудовища".

Компанию Анджелине Джоли в магическом квесте составили Анна Чэнселлор, Дэвид Ойелоуо и сэр Майкл Кейн.

Премьера "Питера Пэна и Алисы в Стране Чудес" в украинских кинотеатрах запланирована уже в ближайшее время, если конечно же, кинотеатры будут работать.

Супергеройский блокбастер

Следующий фильм с Анджелиной Джоли, который мы увидим на больших экранах, — новый блокбастер от студии Marvel "Вечные". Его премьера переносилась уже несколько раз, конечно же — из-за пандемии.

Изначально, новая супергеройская команда должна была предстать перед зрителями уже этой осенью, затем премьеру перенесли на февраль 2021-го, а теперь и вовсе фанатам фантастических экшн-комиксов придётся ждать до ноября 2021-го.

По сюжету оригинальной истории, раса сверхлюдей уже более семи тысяч лет инкогнито живёт на Земле и в разные исторические периоды играет важную роль в жизни человечества. Каким наверняка окажется сюжет будущего фильма Marvel про "Вечных" — пока неясно, ведь студия славится своей скрытностью и умением удивлять. Но точно известно, что Джоли сыграла в блокбастере роль воительницы Тенны. Вместе с Анджелиной в фильме снялись Сальма Хайек, сразу два актёра "Игры престолов" — Ричард Мэдден и Кит Харрингтон, а также Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Брайан Тайлер Генри.

Анджелина представляет "Вечных" на Comic-Con Фото: пресс-служба

Проникновенная драма

Буквально на прошлой неделе появились новости о потенциально новом фильме Анджелины Джоли – драме по роману Лайзы Дженовы Every Note Played, где партнером звезды станет дважды лауреат премии "Оскар" Кристоф Вальц.

Джоли сыграет героиню по имени Карина, которая возьмет на себя роль опекуна своего бывшего мужа. Ее экс-супруг Ричард (Кристоф Вальц) — успешный пианист, у которого диагностируют боковой амиотрофический склероз. Когда он потеряет возможность играть и жить самостоятельно, Карина неохотно согласится заботиться о нем.

Анджелина Джоли и Кристоф Вальц Фото: пресс-служба

Если все звезды сойдутся в правильном для Анджелины направлении, то такой проект может вполне стать одним из будущих претендентов на награды. Последняя экранизация другого произведения Дженовы — "Всё ещё Элис" принесла премию "Оскар" Джулианне Мур.

Книга о правах подростков

И, конечно же, Джоли не забывает про благотворительную работу. Актриса выпустила совместное заявление с международной организацией Amnesty International о выпуске книги "Знай свои права (и заявляй о них)" для подростков старше 13 лет и их родителей и опекунов.

Согласно заявлению, цель проекта – привлечь внимание к тому, что ни дети, ни даже родители чаще всего не знают о букве международного закона о защите прав детей, и соответственно — не понимают как действовать в случае их нарушений. Книга обещает в понятной форме объяснить важность Конвенции ООН о правах ребёнка, и рычагах её применения, которые смогли бы быть полезными в абсолютно разных странах и обществах.

Анджелина Джоли на слушаниях ООН Фото: пресс-служба

Известно, что книгу Анджелины Джоли выпустит британское издательство Andersen Press в сентябре 2021-го года, но Amnesty International обещает, что "Знай свои права" будет опубликована и в других странах на различных языках.

Ранее мы показали первые кадры перевоплощения Анджелины Джоли в маму Питера Пэна и Алисы в Стране чудес.

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