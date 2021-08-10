ТОП-7 фильмов с обаятельным Антонио Бандерасом к его 61-летию

Сегодня, 10 августа, испанский актер, режиссер, продюсер и певец Антонио Бандерас празднует юбилей. Ему исполняется 61 год

Антонио Бандерас в фильме "Кожа, в которой я живу" / Фото: themoviedb.org

Удивительно, но мир мог и не узнать Антонио Бандераса как великого актера – когда-то он мечтал стать футболистом. Успехи Антонио были значительны, но все поменялось после перелома ноги – молодой человек решил стать актером.

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Признание к Бандерасу как к актеру большого кино пришло благодаря его работе с Педро Альмодоваром в ленте "Лабиринт страстей", за которой последовал "Матадор". А к началу 1990-х Бандерас отправился покорять кинематограф за пределами родной Испании, где быстро завоевал популярность и любовь коллег и зрителей. Кстати, недавно Сальма Хайек рассказала о съемках интимной сцены с Бандерасом.

Помимо кино у актера множество увлечений. Антонио занимается виноделием – у него собственный виноградник на родине. Еще у Бандераса большая любовь к моде: он учился в британском колледже по специальности, а также является владельцем бренда парфюма.

В следующем году выйдет как минимум два фильма с участием актера, а пока – время посмотреть на его лучшие роли в кино.

Антонио Бандерас / Фото: Getty Images

Покоритель сердец в фильме "Двое – это слишком"

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"Двое – это слишком" / Фото: themoviedb.org

Арт Додж в долгах как в шелках. Выход один – жениться на богатенькой невесте. Но вот беда – он влюбился в ее сестру. Тогда Арт придумывает брата-близнеца, но его план реализовать нелегко, ведь сестры живут в одном доме… Арту придется выкручиваться из этой ситуации.

Благородный защитник в фильме "Маска Зорро"

"Маска Зорро" / Фото: themoviedb.org

Много лет он защищал униженных и оскорбленных, а его лицо было скрыто маской. Его фирменный знак – росчерк шпагой в форме буквы Z. Но однажды ему устроили западню, из которой он не смог выбраться и получил 20 лет тюрьмы. Он постарел и уже не может так, как раньше, помогать обездоленным. Зорро находит для себя наследника...

Объявленный в розыск в комедии "Новый парень моей мамы"

"Новый парень моей мамы" / Фото: themoviedb.org

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Однажды молодой агент ФБР Генри уезжает в длительную командировку, оставляя дома свою одинокую маму Марти, которая совершенно не следит за собой. Каково же его удивление, когда по приезде домой он обнаруживает маму в образе шикарной блондинки, за которой кавалеры ходят табуном. За Марти начинает ухаживать вполне респектабельный мужчина по имени Томми. Тем временем Генри дают задание следить за этим Томми повсюду, так как тот слишком "популярен" в Интерполе.

Одержимый хирург в триллере "Кожа, в которой я живу"

"Кожа, в которой я живу" / Фото: themoviedb.org

Жена всемирно известного пластического хирурга Роберта Ледгарда, которого играет Антонио Бандерас, попала в автокатастрофу, в пожаре была сильно изуродована и погибла из-за травм. После трагедии доктор одержим идеей создания кожи нового типа, которая, существуй она тогда, смогла бы спасти его жену.

Спустя двенадцать лет эксперименты Роберта увенчались успехом. Коллег он уверяет, что эксперименты проводит на мышах, но в своем загородном доме тайно держит взаперти молодую женщину по имени Вера, которая и стала основным объектом его экспериментов и мести.

Безумно влюбленный в фильме "Соблазн"

Какие знаки зодиака самые соблазнительные / Фото: themoviedb.org

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В драматическом фильме "Соблазн" Антонио Бандерас исполнил роль богатого торговца кофе, который до потери памяти влюбляется в некую Джулию Рассел (Анджелина Джоли). Персонаж Бандераса – Луис Антонио Варгас, знакомится с девушкой по переписке и с первой же встречи теряет от нее голову.

Вскоре Луис приезжает к Джулии, и все идет прекрасно до тех пор, пока перед героем не открывается правда. Оказывается, Джулия – это не настоящее ее имя, и коварная красотка обкрадывает Луиса и сбегает. Но Луис настолько влюблен, что готов простить предательство и отправляется на поиски Джулии. Чем обернется эта роковая любовь?

Страховой агент в фантастическом триллере "Страховщик"

"Страховщик" / Фото: themoviedb.org

Планета Земля, 2044 год. Население из-за катастрофы уменьшилось до 21 миллиона человек. Почти повсюду радиоактивная пустыня. Существование оставшихся городов поддерживают роботы, которым запрещено наносить вред человеку и изменять себя и других роботов.

Однажды пьяный полицейский случайно уничтожает робота. Дело передают в страховую компанию, и за расследование берется страховщик Жан Вокан, которого мастерски сыграл Антонио Бандерас.

Писатель-неудачник в триллере "Черная бабочка"

"Чёрная бабочка" / Фото: themoviedb.org

Писатель Пол, который переживает творческий кризис, пытается продать свой дом, чтобы хоть как-то содержать себя. Однажды в ресторане Пол знакомится с человеком, у которого на теле загадочная татуировка в виде черной бабочки. Незнакомец спасает Пола от драки с дальнобойщиком, и в знак благодарности Пол предлагает ему пожить у него в доме.

Джек, так зовут незнакомца, начинает проявлять интерес к творчеству Пола и предлагает сюжет. К чему приведет их творческий союз?

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