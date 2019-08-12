Заготовки из баклажанов на зиму – 5 лучших рецептов

Баклажаны на зиму можно заморозить, а можно приготовить баклажанную икру, замариновать в аджике или сделать с ними овощной салат на зиму. Для заготовок подходят только плотные и без повреждений овощи

Икра из баклажанов на зиму / Фото: Depositphotos

Баклажаны – один из немногих овощей, который сохраняет свои вкусовые качества после термической обработки и маринования. Это, как и помидоры в собственном соку, отличная закуска и дополнение к основному блюду. Рецепты икры из баклажанов, баклажанов в аджике, салата из них и не только – найдете ниже. А здесь узнаете, где выгодно купить продукты для пикника.

Икра из баклажанов на зиму

Баклажанная икра на зиму / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг баклажанов

500 г сладкого красного перца

1 острый перец

300 г лука

100 мл подсолнечного масла

0,5 стакана томатной пасты

3-4 зубчика чеснока

30 г петрушки

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Помыть все овощи. Очистить сладкий перец, удалить семена и крупно нарезать мякоть. Очищенный лук разрезать на кусочки. Поставить на огонь сухую сковороду без масла. Готовить баклажаны, пока шкурка не почернеет, а сам овощ не станет мягким. Запеченные баклажаны оставить на 5 минут, затем снять с них кожицу и срезать плодоножки. Лук пропустить через мясорубку или измельчить в кухонном комбайне. Затем отдельно измельчить перец и печеные баклажаны. Лук обжарить в масле до легкой золотистости, добавить перец, тушить 10 минут. Затем добавить баклажаны и готовить, периодически помешивая, чтобы смесь не пригорела, около 20 минут на маленьком огне. Добавить томатную пасту, тушить еще 10 минут. За 5 минут до готовности добавить зелень, соль, измельченный чеснок и хорошо перемешать. Должна получиться густая смесь, которую нужно остудить и хранить в холодильнике. По желанию баклажанную икру можно измельчить блендером. Чтобы заготовить икру из баклажанов на зиму, ее следует переложить в стерильные банки, накрыть прокипяченными крышками и стерилизовать: 0,5 л банки – 30 минут, 1 л – 60 минут.

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Салат из баклажанов на зиму

Салат на зиму из баклажанов / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты (на 1 л банку):

500 г баклажанов

3 сладких перца

1 луковица

1 морковь

5-6 помидоров

2 ст. л. томатной пасты

1/2 ч. л. майорана

Растительное масло – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Нарезать баклажаны кружочками толщиной 0,5 см и обжарить на растительном масле с двух сторон. Посолить и выложить на отдельную тарелку. Перец очистить от семян и нарезать соломкой. Морковь натереть на крупной терке, лук измельчить. Помидоры обдать кипятком, снять кожицу и порубить. На сковороде с разогретым растительным маслом обжарить лук и морковь, затем добавить перец. Когда он станет мягким, добавить помидоры и томатную пасту, посолить, поперчить по вкусу, добавить майоран и тушить овощную массу на маленьком огне в течение 15 минут. На дно стерилизованной банки выложить внахлест слой баклажанов, на них – слой тушеных овощей, затем – снова баклажаны и овощи. Заполнить банку до горлышка, немного уплотнить ложкой, чтобы показался соус, и стерилизовать 30 минут. После чего банку закатать подготовленной металлической крышкой, перевернуть и оставить до полного остывания.

Баклажаны как грибы на зиму

Баклажаны как грибы / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

5 кг баклажанов

4,5 л воды

50 мл 9% уксуса

Для маринада:

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3 головки чеснока

1 пучок укропа

300 мл растительного масла

250 мл 9% уксуса

1 ч. л. черного молотого перца

4 ст. л. (80 г) крупной соли без горки

1 ч. л. сахара с горкой

Способ приготовления:

Взять молодые плотные овощи. Удалить у баклажанов плодоножку и нарезать их кубиками со стороной 1,5 см. Вскипятить воду в большой кастрюле и добавить уксус. Отправить нарезанные баклажаны в кастрюлю и варить в течение 5 минут с момента закипания. Если овощей много, нужно готовить их партиями. Готовые баклажаны откинуть на сито, чтобы стекла жидкость. Переложить в большую миску. Для маринада измельчить укроп и нарезать мелким кубиком чеснок. Перемешать и влить уксус с растительным маслом. Добавить соль, сахар и молотый черный перец. Перемешать и дайте маринаду немного постоять. Влить маринад к баклажанам и перемешать. Переложить салат в стерилизованные банки. Утрамбовывать овощи не нужно. Простерилизовать крышки. Для этого залить их крутым кипятком и оставить на 20 минут. Затем слить воду и накрыть ими банки. Поставить салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положить на дно кастрюли ткань или полотенце. Налить немного воды и довести до кипения. Поставить в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по "плечики". Крышки должны быть на банках. Довести до кипения и стерилизовать баклажаны 20 минут. Затем достать банки и закупорить их крышками. Перевернуть заготовку вверх дном и укутать в одеяло на 12 часов. После остывания отправить банки в погреб или кладовку на хранение.

Сколько стерилизовать банки с заготовками

Банки объемом 0,5 л нужно стерилизовать 15 минут

0,7 л – 20 минут

1 л – 30 минут

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Просто баклажаны на зиму

Баклажаны на зиму маринованные / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг баклажанов

Чеснок

Петрушка

Для маринада:

2,5 л воды

7 лавровых листов

Половинка горького перца

Душистый перец

100 г крупной соли

100 мл уксуса 9%

Способ приготовления:

Баклажаны помыть, нарезать кубиками со стороной 2-3 см и добавить в кипящий маринад. Варить в течение 2-3 минут. Вынуть шумовкой и переложить в стерилизованные банки, пересыпая очищенным чесноком и петрушкой. Залить маринадом, в котором варились баклажаны. Прикрыть банки крышками и поставить стерилизовать (с момента закипания 15-20 минут). Закатать. Перед употреблением баклажаны посыпать измельченным луком и полить растительным маслом.

Баклажаны на зиму в аджике

Баклажаны можно закатывать в аджике / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

3 кг баклажанов

3,5 кг помидоров

2 острых перца

3 кг болгарского перца

2 головки чеснока

100 г крупной соли

100 г уксуса 9%

200 г сахара

200 г растительного масла

Способ приготовления:

Из томатов выжать сок. Блендером или мясорубкой перетереть перцы и чеснок в густую пастообразную массу. Положить кастрюлю, добавить сок, все специи, довести до кипения. Срезать у баклажанов плодоножки и разрезать на широкие кольца (2-3 см). Посолить и добавить в закипевшую аджику. Варить на небольшом огне до готовности, прокалывая для проверки, чтобы были мягкими, но не разварились. Это займет 0,5-1 час, в зависимости от того, какими кусками были нарезаны баклажаны: большие куски варятся дольше. Снять с плиты и закатать в стерилизованные банки.

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