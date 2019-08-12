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Заготівлі з баклажанів на зиму – 5 кращих рецептів

9 серпня, 15:24

Ірина Маслова

Баклажани на зиму можна заморозити, а можна приготувати баклажанну ікру, замаринувати в аджиці або зробити з ними овочевий салат на зиму. Для заготівель підходять тільки щільні та без пошкоджень овочі

Ікра з баклажанів на зиму / Фото: Depositphotos

Баклажани – один з небагатьох овочів, який зберігає свої смакові якості після термічної обробки та маринування. Це, як і помідори у власному соку, прекрасна закуска й доповнення до основної страви. Рецепти ікри з баклажанів, баклажанів в аджиці, салату з них і не тільки – знайдете нижче. А тут дізнаєтеся, де вигідно купити продукти для пікніка.

Ікра з баклажанів на зиму

Баклажанна ікра на зиму / Фото: Depositphotos

Час приготування:

Складові:

Спосіб приготування:

  1. Помити всі овочі. Очистити солодкий перець, видалити насіння і крупно нарізати м'якоть.
  2. Очищену цибулю розрізати на шматочки.
  3. Поставити на вогонь суху сковороду без олії. Готувати баклажани, поки шкірка не почорніє, а сам овоч не стане м'яким.
  4. Запечені баклажани залишити на 5 хвилин, потім зняти з них шкірку і зрізати плодоніжки.
  5. Цибулю пропустити через м'ясорубку або подрібнити в кухонному комбайні.
  6. Потім окремо подрібнити перець і печені баклажани.
  7. Цибулю обсмажити в олії до легкої золотистої, додати перець, тушкувати 10 хвилин.
  8. Потім додати баклажани і готувати, періодично помішуючи, щоб суміш не пригоріла, близько 20 хвилин на маленькому вогні.
  9. Додати томатну пасту, тушкувати ще 10 хвилин. За 5 хвилин до готовності додати зелень, сіль, подрібнений часник і добре перемішати. Має вийти густа суміш, яку потрібно остудити і зберігати в холодильнику. За бажанням баклажанну ікру можна подрібнити блендером.
  10. Щоб заготовити ікру з баклажанів на зиму, її слід перекласти в стерильні банки, накрити прокип'яченими кришками і стерилізувати: 0,5 л банки – 30 хвилин, 1 л – 60 хвилин.

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Салат з баклажанів на зиму

Салат з баклажанів / Фото: Depositphotos

Час приготування:

Інгредієнти (на 1 л банку):

Спосіб приготування:

  1. Нарізати баклажани кружечками завтовшки 0,5 см і обсмажити на олії з двох боків. Посолити і викласти на окрему тарілку.
  2. Перець очистити від насіння і нарізати соломкою. Моркву натерти на крупній тертці, цибулю подрібнити.
  3. Помідори обдати окропом, зняти шкірку і порубати.
  4. На сковороді з розігрітою олією обсмажити цибулю і моркву, потім додати перець. Коли він стане м'яким, додати помідори і томатну пасту, посолити, поперчити за смаком, додати майоран і тушкувати овочеву масу на маленькому вогні протягом 15 хвилин.
  5. На дно стерилізованої банки викласти внапуск шар баклажанів, на них – шар тушкованих овочів, потім – знову баклажани і овочі. Заповнити банку до горлечка, трохи ущільнити ложкою і стерилізувати 30 хвилин.
  6. Після чого банку герметично закрити, перевернути і залишити до повного охолодження.

Баклажани як гриби на зиму

Баклажани як гриби / Фото: Depositphotos

Час приготування:

Складові:

Для маринаду:

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Спосіб приготування:

  1. Взяти молоді щільні овочі. Видалити у баклажанів плодоніжки і нарізати їх кубиками з боком 1,5 см.
  2. Закип'ятити воду у великій каструлі і додати оцет. Відправити нарізані баклажани в каструлю і варити 5 хвилин з моменту закипання. Якщо овочів багато, потрібно готувати їх партіями.
  3. Готові баклажани відкинути на сито, щоб стекла рідина. Перекласти у велику миску.
  4. Для маринаду подрібнити кріп і нарізати дрібними кубиками часник. Перемішати і влити оцет з олією. Додати сіль, цукор і мелений чорний перець. Перемішати і дайте маринаду трохи постояти.
  5. Влити маринад до баклажанів і перемішати.
  6. Перекласти салат в стерилізовані банки. Утрамбовувати овочі не потрібно.
  7. Простерилізувати кришки. Для цього залити їх окропом і залишити на 20 хвилин. Потім злити воду і накрити ними банки.
  8. Поставити салат стерилізуватися в киплячу воду. Для цього покласти на дно каструлі тканину або рушник. Налити трохи води і довести до кипіння. Поставити в каструлю банки із заготівлею, щоб вода доходила їм по "плечики". Кришки мають бути на банках.
  9. Довести до кипіння і стерилізувати баклажани 20 хвилин. Потім дістати банки і закупорити їх кришками. Перевернути заготовку догори дном і укутати в ковдру на 12 годин. Після охолодження відправити банки в комору на зберігання.

Скільки стерилізувати банки із заготівлями

Просто баклажани на зиму

Баклажани на зиму мариновані / Фото: Depositphotos

Час приготування:

Складові:

Для маринаду:

Спосіб приготування:

  1. Баклажани помити, нарізати кубиками зі стороною 2-3 см і додати в киплячий маринад. Варити 2-3 хвилин.
  2. Вийняти шумівкою і перекласти в стерилізовані банки, пересипаючи очищеним часником і петрушкою. Залити маринадом, в якому варилися баклажани.
  3. Прикрити банки кришками і поставити стерилізувати (з моменту закипання 15-20 хвилин). Закатати.
  4. Перед вживанням баклажани посипати подрібненою цибулею і полити олією.

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Баклажани на зиму в аджиці

Баклажани можна закривати в аджиці / Фото: Depositphotos

Час приготування:

Складові:

Спосіб приготування:

  1. З томатів вичавити сік.
  2. Блендером або м'ясорубкою перетерти перці і часник в густу пастоподібну масу. Покласти каструлю, додати сік, всі спеції, довести до кипіння.
  3. Зрізати у баклажанів плодоніжки і розрізати на широкі кільця (2-3 см). Посолити і додати в киплячу аджику.
  4. Варити на невеликому вогні до готовності, проколюючи для перевірки, щоб були м'якими, але не зварилися. Це займе 0,5-1 годину, залежно від того, якими шматками були нарізані баклажани: великі шматки варяться довше.
  5. Зняти з плити і закатати в стерилізовані банки.

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