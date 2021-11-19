В стиле Gucci: Бейонсе показала самый трендовый маникюр осени (фото)

Бейонсе показала самый стильный маникюр осени / Фото: Коллаж: Сегодня

На улице без пяти минут зима, но все еще осень, давайте не забывать об этом. И, несмотря на то, что цветовая палитра городских кварталов все больше приобретает серые оттенки, всегда есть место ярким краскам, которые можно снять на свой смартфон для идеальных снимков Instagram.

Пока рейтинг Lyst топит за практичность и осознанное потребление, мировая поп-дива Бейонсе не изменяет старым добрым традициям дорогой жизни. В своем Instagram певица поделилась новой каруселью фото, где показала не только дизайнерские носки и сумочку Gucci, но и маникюр, который не просто идеально вписался в общую гамму оттенков бренда, но и заслуживает называться самым трендовым маникюром осени 2021.

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Бейонсе в носках Gucci / Фото: instagram.com/beyonce

Зелено-желтый френч – это не просто модное решение соединить два главных цвета уходящего года, но и неплохая цветотерапия: желтый – цвет интеллекта и духовного развития, а зеленый – вызывает чувство равновесия и умиротворенности. То, что нужно в конце года, согласитесь.

Бейонсе показала стильный френч в трендовых цветах / Фото: instagram.com/beyonce

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Если вдруг у вас закончились идеи маникюра, как это часто бывает со всеми, смело повторяйте дизайн Бейонсе. Не знаем, как насчет духовного роста и равновесия, но настроение улучшится, так это точно.

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