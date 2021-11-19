У стилі Gucci: Бейонсе показала трендовий манікюр осені (фото)

Бейонсе показала найстильніший манікюр осені / Фото: Колаж: Сьогодні

На вулиці без п'яти хвилин зима, але все ще осінь, не забувати про це. І, незважаючи на те, що колірна палітра міських кварталів все більше набуває сірів відтінків, завжди є місце яскравим фарбам, які можна зняти на свій смартфон для ідеальних знімків Instagram.

Поки рейтинг Lyst топить за практичність та усвідомлене споживання, світова поп-діва Бейонсе не зраджує старим добрим традиціям дорогого життя. У своєму Instagram співачка поділилася новою каруселлю фото, де показала не лише дизайнерські шкарпетки та сумочку Gucci, але і манікюр, який не просто ідеально вписався в загальну гаму відтінків бренду, а й заслуговує називатися найтрендовішим манікюром осені 2021.

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Бейонсе в шкарпетках Gucci / Фото: instagram.com/beyonce

Зелено-жовтий френч – це не просто модне рішення поєднати два головні кольори року, що минає, а й непогана кольоротерапія: жовтий – колір інтелекту та духовного розвитку, а зелений – викликає почуття рівноваги та умиротворення. Те, що потрібно наприкінці року, погодьтеся.

Бейонсе показала стильний френч у трендових кольорах / Фото: instagram.com/beyonce

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Якщо раптом у вас закінчилися ідеї манікюру, як це часто буває з усіма, сміливо повторюйте дизайн Бейонсе. Не знаємо, як щодо духовного зростання та рівноваги, але настрій покращиться, то це точно.

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