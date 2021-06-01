Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 1 июня

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на 1 июня.

Цифра дня – 12

– 12 Цвет дня – желтый

– желтый Число удачи – 3

В главных плюсах дня интуитивные решения и знаки судьбы. При этом минусы дня несут обиды и страхи. В основе дня хорошо проводить встречи с единомышленниками и близкими по духу людьми.

Красота и здоровье: полезными будут уходовые процедуры по телу, обертывания и увлажнение. Следите за нервной системой.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, в такой день можно легко избавляться от объектов которые несут больше расходов, чем прибыли.

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