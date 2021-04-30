ТОП-5 модных образов на майские праздники, которые соберут много лайков в Instagram

Уже завтра стартуют своеобразные весенние каникулы — период майских праздников. В этом году нас ждут 5 нерабочих дней подряд, а затем еще 3. Наконец-то можно отправиться на дачу, отдохнуть за городом или устроить пикник.

А чтобы впечатления от поездки остались не только в вашем сердце, но и собрали много лайков в соцсетях, продумайте заранее свой гардероб. Ведь даже поедая куличи у костра, можно выглядеть круто и чувствовать себя комфортно. Вот лучшие идеи, как одеться на майские праздники 2021. Сохраняйте!

Трикотажное платье + шляпа

Осталось совсем немного времени, чтобы насладиться уютными вязаными платьями. Выбирайте максимально лаконичное, длиной до щиколоток и в нейтральном оттенке. Такое будет отлично смотреться с любыми аксессуарами и обувью — хоть с пушистыми клогами, хоть с кроссовками.

/ Фото: instagram.com/rocky_barnes

Обратите внимание на толщину трикотажа. Если материал достаточно легкий, лучше остановиться на свободном крое. А вот платья из плотного трикотажа могут быть четко по фигуре — сквозь него не будет просвечиваться рельеф белья.

Для самых инстаграмных образов предлагаем захватить с собой шляпу. Поклонникам классики понравится вариант с широкими полями, а экспериментаторы оценят панаму и шляпу рыбака.

/ Фото: instagram.com/camilacoelho

Лосины + ветровка

Если вы до сих пор не последовали примеру голливудских модниц и не решились на спортивные леггинсы, вот ваш шанс. Прежде чем составлять городские образы, составьте вариант для отдыха на природе. Уверены: количество сердечек под таким постом убедит так одеваться и в повседневной жизни.

/ Фото: instagram.com/handinfire

С худи, объемным свитшотом или ветровкой получится по-спортивному. Более элегантный вариант — минималистичный джемпер или рубашка. К ним в качестве головного убора идеально подойдет кепка или бандана.

/ Фото: instagram.com/alexxcoll

И помните про неочевидную, но трендовую хитрость — носки должны быть поверх лосин.

Total denim

С нарядами в формате total сложно ошибиться, плюс они почти всегда смотрятся выигрышно. Вспомните хотя бы красную дорожку "Оскара", где все внимание на себя перетянули Колман Доминго и Лесли Одом-младший. Лучшее решение для загородного монообраза — деним. Мало что сравнится с ним по степени комфорта и градусу трендовости в этом сезоне.

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/ Фото: instagram.com/ninasandbech

По-настоящему модно выглядят многослойные наряды, которые состоят не менее, чем из 3-х единиц денима. Если надеваете джинсы и рубашку, не бойтесь переборщить — добавляйте джинсовый жилет, жакет или бомбер. Нет столько вещей из денима? Заменяйте их обычными. Будет не total look, но все равно удобно и красиво.

/ Фото: instagram.com/nataliiagotsii

Шорты + высокие сапоги

Переодеваться в шорты пока рановато, особенно, если тусовка планируется до позднего вечера. Но есть компромиссный вариант — добавить высокие сапоги или ботфорты. Наверх лучше всего подойдет что-то oversize — свитер или худи до середины бедра. Кстати, этот тот случай, когда можно одолжить одежду из гардероба бойфренда.

/ Фото: instagram.com/camilacoelho

/ Фото: instagram.com/__mmaxinewylde

Джоггеры с ярким акцентом

Спортивный костюм — первое, что приходит в голову при мысли об отдыхе на природе. После шашлыков, конечно. Но сам по себе он выглядит довольно скучно. Такой образ стоит разбавить чем-то интересным — женственной сумочкой, контрастным верхом вместо олимпийки или хотя бы базовым тренчем.

/ Фото: instagram.com/leoniehanne

Для фотосессии и для того, чтобы быстро превратить спортивный лук в вечерний, захватите с собой туфли либо босоножки. По траве в них не погоняешь, но если планируются разные варианты досуга — самое то.

/ Фото: instagram.com/elizabeth.ku

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