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5 десертов из советского прошлого, если "дружите" с сахаром

Ирина Маслова
26 августа, 15:50
Трубочки и орешки со сгущенкой, домашний "Наполеон", сладкая "колбаса", пирожное "Картошка" – многие с трепетом вспоминают эти десерты. Это все калорийные бомбы, но изредка можно себе позволить

Рецепты десертов, любимых с детства / Фото: Инстаграм

Если вам чуть меньше 30 лет, то понять, каким вкусными и долгожданными были домашние десерты в советское время, вам будет немного сложно. Нет, сладостей тогда было достаточно. Нельзя сказать, что их приходилось с трудом выискивать по магазинам, как другие дефицитные продукты. А вот радость от домашних маминых десертов, вернее, масштаб этой радости, был необъясним. И если вдруг у вас появится желание испечь трубочки со сгущенкой или орешки со сгущенкой, сделать сладкую "колбасу", то делайте. Делайте смело. Не пожалеете. Ниже – рецепты этих простых, но таких вкусных десертов.

Трубочки со сгущенным молоком

Трубочки со сгущенным молоком / Фото: instagram.com/zayulka_yulka/?hl=ru

Ингредиенты (на 10-15 вафель)

  • 250 г – сливочное масло
  • по 1 ст. – сахар и мука
  • 5 шт. – яйца
  • 3 банки – вареная сгущенка


Способ приготовления

  1. Понадобится вафельница.
  2. Сливочное масло порубить кубиками и растопить, не доводя до кипения.
  3. Добавить сахар и хорошо все перемешать.
  4. Частями ввести просеянную муку, хорошо вымешивая, чтобы не было комков.
  5. Добавить яйца и слегка взбить тесто миксером.
  6. Хорошо разогреть вафельницу и вылить 1-2 столовые ложки теста на ее внутреннюю поверхность.
  7. Выложить вафлю на салфетку или пергамент и быстро свернуть в трубочку (когда вафля остынет, она станет хрупкой.
  8. Начинить при помощи кулинарного шприца вареной сгущенкой. Для декора можно присыпать орешками.

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Сладкая "колбаса"

Сладкая "колбаса" / Фото: instagram.com/elena_kasyan/

Ингредиенты

  • 300 г – печенье
  • 0,5 банки – сгущенное молоко
  • 100 г – масло сливочное
  • 3 ст. л – какао-порошок


Способ приготовления

  1. Печенье измельчить в крошку и смешать с какао.
  2. Соединить сливочное масло со сгущенным молоком.
  3. Смешать получившиеся массы и сформировать "колбаску".
  4. Убрать в холодильник на пару часов. Обвалять "колбаску в какао, порционно нарезать.

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Орешки со сгущенкой

Орешки со сгущенкой / Фото: instagram.com/nut_cake71/

Ингредиенты (на 20 штук)

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  • 200 г – муки
  • 70 г – сливочного масла
  • 2 ст. л – сахара
  • 1 пакетик – ванильного сахара
  • 1 шт. – яйцо
  • 1/3 ч. л – разрыхлителя
  • соль
  • 1 банка – вареной сгущенки

Способ приготовления

  1. Понадобятся формочки для орешков.
  2. Яйцо взбить с сахаром и солью, порезать кусочками и выложить в эту массу размягченное масло (просто заранее достаньте необходимое количество масла из холодильника). Хорошо перемешать миксером.
  3. Частями ввести муку и разрыхлитель.
  4. Из получившегося теста скатать небольшие шарики диаметром примерно 3 см.
  5. Разогреть формочки, смазать их небольшим количеством масла (только перед первой закладкой, дальше орешки прилипать не будут).
  6. Выпекать до готовности (в среднем 4 минуты).

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Пирожное "Картошка"

Пирожное "Картошка": самый простой рецепт / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 300 г – печенье
  • 90 г – масло сливочное 82,5%
  • 4 ст. л – сгущенное молоко
  • 30 г – грецкие орехи
  • 1 пакетик – ванилин
  • 1 ст. л – коньяк
  • какао-порошок

Способ приготовления

  1. Масло комнатной температуры смешать с растолченным печеньем (растолочь можно в блендере, мясорубке), сгущенным молоком, ванилином, коньяком и рубленными грецкими орехами.
  2. Должна получиться масса похожая на пластилин.
  3. Сформировать пирожное и обвалять в какао.
  4. Убрать в холодильник на час.

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Домашний "Наполеон"

Фото: Торт "Наполеон" с заварным кремом

Ингредиенты (тесто)

  • 2 шт. – яйца
  • 400 г – сливочное масло
  • 150 мл – ледяная вода
  • 1 ст. л – уксус 9%
  • 2 ст. л – водка
  • 650 г – мука
  • 0.5 ч. л – соль

Для крема

  • 700 мл – молоко
  • 2 шт. – яйца
  • 70 г – крахмал кукурузный
  • 200 г – сахар
  • 140 г – сливочное масло 82.5%

Способ приготовления

  1. Яйца взболтать с солью венчиком. Влить ледяную воду, уксус и водку.
  2. Муку с подмороженным маслом быстро порубить в крошку.
  3. В крошку влить яичную смесь и быстро собрать тесто в однородный шар, стараясь не вымешивать.
  4. Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на пару часов.
  5. Поделить тесто на нужное количество частей, учитывая, что во время выпечки коржи сужаются на пару сантиметров. Кусочки теста охладить полчаса в холодильнике.
  6. Раскатать тесто тонко, обрезать круг нужного диаметра, сделать проколы вилкой по всей площади коржа.
  7. Обрезки выпекать вместе с коржом, они пойдут для крошки на обсыпку торта.
  8. Выпекать коржи при 230 градусах до золотистого цвета примерно 5 минут.
  9. В чаше соединить яйца, сахар, крахмал и взболтать до однородности.
  10. Молоко довести до кипения, сразу снять с огня и влить в яичную смесь непрерывной тонкой струйкой при постоянном помешивании.
  11. Полученную смесь вылить назад в сотейник и уварить до загустения.
  12. Снять крем с огня и добавить сливочное масло, перемешать до полного его растворения.
  13. Накрыть крем пленкой и убрать в холодильник на 3 часа.
  14. Перед сборкой торта перемешать миксером на низкой скорости.
  15. Каждый корж смазать кремом, убрать торт на ночь в холодильник, покрыть крошками.

В качестве соленой закуски перед любимыми десертами можно приготовить гренки с тартаром из лосося.

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