5 десертов из советского прошлого, если "дружите" с сахаром

Рецепты десертов, любимых с детства / Фото: Инстаграм
Если вам чуть меньше 30 лет, то понять, каким вкусными и долгожданными были домашние десерты в советское время, вам будет немного сложно. Нет, сладостей тогда было достаточно. Нельзя сказать, что их приходилось с трудом выискивать по магазинам, как другие дефицитные продукты. А вот радость от домашних маминых десертов, вернее, масштаб этой радости, был необъясним. И если вдруг у вас появится желание испечь трубочки со сгущенкой или орешки со сгущенкой, сделать сладкую "колбасу", то делайте. Делайте смело. Не пожалеете. Ниже – рецепты этих простых, но таких вкусных десертов.
Трубочки со сгущенным молоком
Ингредиенты (на 10-15 вафель)
- 250 г – сливочное масло
- по 1 ст. – сахар и мука
- 5 шт. – яйца
- 3 банки – вареная сгущенка
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Способ приготовления
- Понадобится вафельница.
- Сливочное масло порубить кубиками и растопить, не доводя до кипения.
- Добавить сахар и хорошо все перемешать.
- Частями ввести просеянную муку, хорошо вымешивая, чтобы не было комков.
- Добавить яйца и слегка взбить тесто миксером.
- Хорошо разогреть вафельницу и вылить 1-2 столовые ложки теста на ее внутреннюю поверхность.
- Выложить вафлю на салфетку или пергамент и быстро свернуть в трубочку (когда вафля остынет, она станет хрупкой.
- Начинить при помощи кулинарного шприца вареной сгущенкой. Для декора можно присыпать орешками.
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Сладкая "колбаса"
Ингредиенты
- 300 г – печенье
- 0,5 банки – сгущенное молоко
- 100 г – масло сливочное
- 3 ст. л – какао-порошок
Способ приготовления
- Печенье измельчить в крошку и смешать с какао.
- Соединить сливочное масло со сгущенным молоком.
- Смешать получившиеся массы и сформировать "колбаску".
- Убрать в холодильник на пару часов. Обвалять "колбаску в какао, порционно нарезать.
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Орешки со сгущенкой
Ингредиенты (на 20 штук)
- 200 г – муки
- 70 г – сливочного масла
- 2 ст. л – сахара
- 1 пакетик – ванильного сахара
- 1 шт. – яйцо
- 1/3 ч. л – разрыхлителя
- соль
- 1 банка – вареной сгущенки
Способ приготовления
- Понадобятся формочки для орешков.
- Яйцо взбить с сахаром и солью, порезать кусочками и выложить в эту массу размягченное масло (просто заранее достаньте необходимое количество масла из холодильника). Хорошо перемешать миксером.
- Частями ввести муку и разрыхлитель.
- Из получившегося теста скатать небольшие шарики диаметром примерно 3 см.
- Разогреть формочки, смазать их небольшим количеством масла (только перед первой закладкой, дальше орешки прилипать не будут).
- Выпекать до готовности (в среднем 4 минуты).
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Пирожное "Картошка"
Ингредиенты
- 300 г – печенье
- 90 г – масло сливочное 82,5%
- 4 ст. л – сгущенное молоко
- 30 г – грецкие орехи
- 1 пакетик – ванилин
- 1 ст. л – коньяк
- какао-порошок
Способ приготовления
- Масло комнатной температуры смешать с растолченным печеньем (растолочь можно в блендере, мясорубке), сгущенным молоком, ванилином, коньяком и рубленными грецкими орехами.
- Должна получиться масса похожая на пластилин.
- Сформировать пирожное и обвалять в какао.
- Убрать в холодильник на час.
Домашний "Наполеон"
Ингредиенты (тесто)
- 2 шт. – яйца
- 400 г – сливочное масло
- 150 мл – ледяная вода
- 1 ст. л – уксус 9%
- 2 ст. л – водка
- 650 г – мука
- 0.5 ч. л – соль
Для крема
- 700 мл – молоко
- 2 шт. – яйца
- 70 г – крахмал кукурузный
- 200 г – сахар
- 140 г – сливочное масло 82.5%
Способ приготовления
- Яйца взболтать с солью венчиком. Влить ледяную воду, уксус и водку.
- Муку с подмороженным маслом быстро порубить в крошку.
- В крошку влить яичную смесь и быстро собрать тесто в однородный шар, стараясь не вымешивать.
- Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на пару часов.
- Поделить тесто на нужное количество частей, учитывая, что во время выпечки коржи сужаются на пару сантиметров. Кусочки теста охладить полчаса в холодильнике.
- Раскатать тесто тонко, обрезать круг нужного диаметра, сделать проколы вилкой по всей площади коржа.
- Обрезки выпекать вместе с коржом, они пойдут для крошки на обсыпку торта.
- Выпекать коржи при 230 градусах до золотистого цвета примерно 5 минут.
- В чаше соединить яйца, сахар, крахмал и взболтать до однородности.
- Молоко довести до кипения, сразу снять с огня и влить в яичную смесь непрерывной тонкой струйкой при постоянном помешивании.
- Полученную смесь вылить назад в сотейник и уварить до загустения.
- Снять крем с огня и добавить сливочное масло, перемешать до полного его растворения.
- Накрыть крем пленкой и убрать в холодильник на 3 часа.
- Перед сборкой торта перемешать миксером на низкой скорости.
- Каждый корж смазать кремом, убрать торт на ночь в холодильник, покрыть крошками.
В качестве соленой закуски перед любимыми десертами можно приготовить гренки с тартаром из лосося.