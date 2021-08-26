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5 десертів з радянського минулого, якщо "дружите" з цукром

Ірина Маслова
26 серпня, 15:50
Трубочки і горішки зі згущеним молоком, домашній "Наполеон", солодка "ковбаса", тістечко "Картопля" – багато хто з трепетом згадують ці десерти. Це все калорійні бомби, але зрідка можна собі дозволити

Рецепти десертів, улюблених з дитинства / Фото: Инстаграм

Якщо вам трохи менше 30 років, то зрозуміти, яким смачними і довгоочікуваними були домашні десерти за радянських часів, вам буде дещо складно. Ні, солодощів тоді було достатньо. Не можна сказати, що їх доводилося вишукувати по магазинах, як інші дефіцитні продукти. А от радість від домашніх маминих десертів, вірніше, масштаб цієї радості, важко поянити. І якщо раптом у вас з'явиться бажання спекти трубочки зі згущеним молоком або горішки зі згущеним молоком, зробити солодку "ковбасу", то робіть. Робіть сміливо. Не пошкодуєте. Нижче – рецепти цих простих, але таких смачних десертів.

Трубочки зі згущеним молоком

Трубочки зі згущеним молоком / Фото: instagram.com/zayulka_yulka/?hl=ru

Інгредієнти (на 10-15 вафель)

  • 250 г – вершкове масло
  • по 1 ск. – цукор і борошно
  • 5 штук. – яйця
  • 3 бляшанки – варене згущене молоко

Спосіб приготування

  1. Знадобиться вафельниця.
  2. Вершкове масло порубати кубиками і розтопити, не доводячи до кипіння.
  3. Додати цукор і добре все перемішати.
  4. Частинами ввести просіяне борошно, добре вимішуючи, щоб не було грудок.
  5. Додати яйця і злегка збити тісто міксером.
  6. Добре розігріти вафельницю і вилити 1-2 столові ложки тіста на її внутрішню поверхню.
  7. Викласти вафлю на серветку або пергамент і швидко згорнути в трубочку (коли вафля охолоне, вона стане крихкою.
  8. Начинити за допомогою кулінарного шприца вареним згущеним молоком. Для декору можна присипати горішками.

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Солодка "ковбаса"

Солодка "ковбаса" / Фото: instagram.com/elena_kasyan/

Інгредієнти

  • 300 г – печиво
  • 0,5 бляшанки – згущене молоко
  • 100 г – масло вершкове
  • 3 ст. л – какао-порошок


Спосіб приготування

  1. Печиво подрібнити в крихту і змішати з какао.
  2. З'єднати вершкове масло зі згущеним молоком.
  3. Змішати отримані маси і сформувати "ковбаску".
  4. Прибрати в холодильник на кілька годин. Обваляти "ковбаску" в какао, порізати на порції.

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Горішки зі згущеним молоком

Горішки зі згущеним молоком / Фото: instagram.com/nut_cake71/

Інгредієнти (на 20 штук)

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  • 200 г – борошна
  • 70 г – вершкового масла
  • 2 ст. л – цукру
  • 1 пакетик – ванільного цукру
  • 1 шт. – яйце
  • 1/3 ч. л – розпушувача
  • сіль
  • 1 бляшанка – вареного згущеного молока

Спосіб приготування

  1. Знадобляться формочки для горішків.
  2. Яйце збити з цукром і сіллю, порізати шматочками і викласти в цю масу розм'якшене масло (просто заздалегідь дістаньте необхідну кількість масла з холодильника). Добре перемішати міксером.
  3. Частинами ввести борошно і розпушувач.
  4. З отриманого тіста скачати невеликі кульки діаметром приблизно 3 см.
  5. Розігріти формочки, змастити їх невеликою кількістю масла (тільки перед першою закладкою, далі горішки не прилипатимуть).
  6. Випікати до готовності (в середньому 4 хвилини).

Тістечко "Картопля"

Тістечко "Картопля": найпростіший рецепт / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 300 г – печиво
  • 90 г – масло вершкове 82,5%
  • 4 ст. л – згущене молоко
  • 30 г – волоські горіхи
  • 1 пакетик – ванілін
  • 1 ст. л – коньяк
  • какао-порошок

Спосіб приготування

  1. Масло кімнатної температури змішати з потовченим печивом (потовкти можна в блендері, м'ясорубці), згущеним молоком, ваніліном, коньяком і рубаними волоськими горіхами.
  2. Має бути маса схожа на пластилін.
  3. Сформувати тістечко і обваляти в какао.
  4. Поставити в холодильник на годину.

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Домашній "Наполеон"

Фото: Торт "Наполеон" з заварним кремом

Інгредієнти (тісто)

  • 2 шт. – яйця
  • 400 г – вершкове масло
  • 150 мл – крижана вода
  • 1 ст. л – оцет 9%
  • 2 ст. л – горілка
  • 650 г – борошно
  • 0.5 ч. л – сіль

Для крему

  • 700 мл – молоко
  • 2 шт. – яйця
  • 70 г – крохмаль кукурудзяний
  • 200 г – цукор
  • 140 г – вершкове масло 82.5%

Спосіб приготування

  1. Яйця збовтати з сіллю віночком. Влити крижану воду, оцет і горілку.
  2. Борошно з підмороженим маслом швидко порубати в крихту.
  3. У крихту влити яєчну суміш і швидко зібрати тісто в однорідний шар, намагаючись не вимішувати.
  4. Загорнути тісто в плівку і прибрати в холодильник на кілька годин.
  5. Поділити тісто на потрібну кількість частин, враховуючи, що під час випікання коржі звужуються на кілька сантиметрів. Шматочки тіста охолодити пів години в холодильнику.
  6. Розкачати тісто тонко, обрізати коло потрібного діаметра, зробити проколи вилкою по всій площі коржа.
  7. Обрізки випікати разом з коржем, вони підуть для крихти на обсипання торта.
  8. Випікати коржі за 230 градусів до золотавого кольору приблизно 5 хвилин.
  9. У чаші з'єднати яйця, цукор, крохмаль і збовтати до однорідності.
  10. Молоко довести до кипіння, одразу зняти з вогню і влити в яєчну суміш безперервною тонкою цівкою при постійному помішуванні.
  11. Отриману суміш вилити назад у сотейник і уварити до загустіння.
  12. Зняти крем з вогню і додати вершкове масло, перемішати до повного його розчинення.
  13. Накрити крем плівкою і прибрати в холодильник на 3 години.
  14. Перед складанням торта перемішати міксером на низькій швидкості.
  15. Кожен корж змастити кремом, прибрати торт на ніч у холодильник, покрити крихтами.

У якості солоної закуски можна приготувати грінки с тартаром з лосося.

Тут зібрано 3 рецепти насмачніших пирогів з дитинства.

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