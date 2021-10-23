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13 идей маникюра на Хэллоуин

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
23 октября, 08:06
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Хоть в этом году мы можем отпраздновать Хэллоуин, как и в прошлом, дома, ничто не мешает нам сделать праздничный жуткий маникюр. Смотрите лучшие идеи
Самые модные идеи маникюра на Хэллоуин
Самые модные идеи маникюра на Хэллоуин / Фото: Коллаж: Сегодня

Определившись с самыми трендовыми костюмами для Хэллоуина 2021, пришла пора посмотреть и на бьюти-образы. Если вы не любите наносить на свое лицо много грима, ваш нейл-арт не должен страдать.

И правда, почему бы не сделать маникюр с симпатичными привидения, кукурузными початками, черными кошками, тыквами или крестами? К нашему счастью, бесчисленное количество мастеров маникюра выкладывают в Instagram множество вариантов, вдохновленных жутким праздником магии.

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Выбрать есть из чего – паутина, оранжево-черные узоры и капли крови. Эти забавные идеи маникюра послужат отличным дополнением к вашему образу.

Мы собрали 13 крутых дизайнов маникюра в духе Хэллоуина, которые стоит попробовать хотя бы раз в году.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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