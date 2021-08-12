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Не только каша: 3 оригинальных рецепта с гречкой к завтраку

Ирина Маслова
12 августа, 07:01
Если у вас осталась гречка после ужина, а выбрасывать ее не хочется, то приготовьте из нее овощную запеканку, салат с запеченными овощами и курицей или с яйцом и баклажаном. Вместо обычной гречки можно брать зеленую

Рецепты с гречкой к завтраку

Это два в одном: вы утилизируете остатки ужина и готовите вкусный завтрак. Если у вас осталась со вчера вареная или запеченная курица, то берите ее, режьте и добавляйте к гречке. Не доели жаренные баклажаны? То же самое. В запеканку из гречки можно добавлять и мясо, и овощи, и сыр. В общем, гречка прекрасно сочетается практически со всем, оставляя после себя приятную сытость. В этом материале узнаете, где выгодно купить продукты для пикника.

Гречневая запеканка

Гречневая запеканка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 350 г гречки
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. сметаны
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Отварить гречку.
  2. Смешать яйца со сметаной, добавить готовую кашу и специи по вкусу.
  3. Выложить в форму для запекания, смазанную маслом. Отправить в духовку на 20 минут.

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Салат с гречкой, яйцом и баклажаном

Салат с гречкой, яйцом и баклажаном / Фото: instagram.com/tatiana_v_loseva/

Ингредиенты

  • 4 ст. л. гречка
  • 2 шт. яйца
  • Половина баклажана
  • 3 ст. л. оливковое масло
  • 1 ст. л. соевый соус
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

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  1. Баклажан нарезать кубиками, обжарить со специями в оливковом масле. Яйца нарезать кубиками.
  2. В сваренную гречку добавить баклажаны, яйца. Перемешать.
  3. Для соуса смешать оливковое масло и соевый соус. Заправить салат, добавить специи.
  4. Украсить зеленью.

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Салат с гречкой, овощами и запеченной курицей

Рецепты с гречкой к завтраку / Фото: instagram.com/shef_po_salatam/

Ингредиенты (главные рассчитывайте по своему вкусу)

  • Запеченная или отварная курица
  • Отварная гречка
  • 1 шт. морковь
  • 1 шт. болгарский перец
  • 1 зуб. чеснок
  • Специи – по вкусу

Для соуса

  • 3 ст. л. оливковое масло
  • по 1 ч. л. сок лимона и соевый соус

Способ приготовления

  1. Овощи нарезать кубиками и обжарить в оливковом масле с чесноком
  2. Нарезать курицу, смешать с гречкой, добавить овощи.
  3. Смешать все ингредиенты для соуса, заправить салат.
  4. Добавить специи. Украсить зеленью.

Для быстрого и сытного завтрака также подойдет лаваш с курицей, сыром и овощами. Как его приготовить – узнаете из видео.

Здесь собраны рецепты салатов из яиц для сытного завтрака.

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