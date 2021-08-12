Не только каша: 3 оригинальных рецепта с гречкой к завтраку

Рецепты с гречкой к завтраку

Это два в одном: вы утилизируете остатки ужина и готовите вкусный завтрак. Если у вас осталась со вчера вареная или запеченная курица, то берите ее, режьте и добавляйте к гречке. Не доели жаренные баклажаны? То же самое. В запеканку из гречки можно добавлять и мясо, и овощи, и сыр. В общем, гречка прекрасно сочетается практически со всем, оставляя после себя приятную сытость. В этом материале узнаете, где выгодно купить продукты для пикника.

Гречневая запеканка

Гречневая запеканка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

350 г гречки

2 яйца

1 ст. л. сметаны

2 ст. л. растительного масла

Соль, перец

Способ приготовления

Отварить гречку. Смешать яйца со сметаной, добавить готовую кашу и специи по вкусу. Выложить в форму для запекания, смазанную маслом. Отправить в духовку на 20 минут.

Салат с гречкой, яйцом и баклажаном

Салат с гречкой, яйцом и баклажаном / Фото: instagram.com/tatiana_v_loseva/

Ингредиенты

4 ст. л. гречка

2 шт. яйца

Половина баклажана

3 ст. л. оливковое масло

1 ст. л. соевый соус

Специи – по вкусу

Способ приготовления

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Баклажан нарезать кубиками, обжарить со специями в оливковом масле. Яйца нарезать кубиками. В сваренную гречку добавить баклажаны, яйца. Перемешать. Для соуса смешать оливковое масло и соевый соус. Заправить салат, добавить специи. Украсить зеленью.

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Салат с гречкой, овощами и запеченной курицей

Рецепты с гречкой к завтраку / Фото: instagram.com/shef_po_salatam/

Ингредиенты (главные рассчитывайте по своему вкусу)

Запеченная или отварная курица

Отварная гречка

1 шт. морковь

1 шт. болгарский перец

1 зуб. чеснок

Специи – по вкусу

Для соуса

3 ст. л. оливковое масло

по 1 ч. л. сок лимона и соевый соус

Способ приготовления

Овощи нарезать кубиками и обжарить в оливковом масле с чесноком Нарезать курицу, смешать с гречкой, добавить овощи. Смешать все ингредиенты для соуса, заправить салат. Добавить специи. Украсить зеленью.

Для быстрого и сытного завтрака также подойдет лаваш с курицей, сыром и овощами. Как его приготовить – узнаете из видео.

Здесь собраны рецепты салатов из яиц для сытного завтрака.