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Не тільки каша: 3 оригінальних рецепти з гречкою до сніданку

Ірина Маслова
12 серпня, 07:01
Якщо у вас залишилася гречка після вечері, а викидати її не хочеться, то приготуйте з неї овочеву запіканку, салат із запеченими овочами і куркою або з яйцем і баклажаном. Замість звичайної гречки можна брати зелену

Рецепти з гречкою до сніданку

Це два в одному: ви утилізуєте залишки вечері та готуєте смачний сніданок. Якщо у вас залишилася відучора варена або запечена курка, то беріть її, ріжте і додавайте до гречки. Не доїли смажені баклажани? Теж саме. У запіканку з гречки можна додавати і м'ясо, і овочі, і сир. Словом, гречка прекрасно поєднується практично з усім, лишаючи по собі приємну ситість. У цьому матеріалі дізнаєтеся, де вигідно купити продукти для пікніка.

Гречана запіканка

Гречана запіканка / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 350 г гречки
  • 2 яйця
  • 1 ст. л. сметани
  • 2 ст. л. олії
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Відварити гречку.
  2. Змішати яйця зі сметаною, додати готову кашу і спеції за смаком.
  3. Викласти в форму для запікання, змащену олією. Відправити в духовку на 20 хвилин.

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    Салат з гречкою, яйцем і баклажаном

    Салат з гречкою, яйцем і баклажаном / Фото: instagram.com/tatiana_v_loseva/

    Інгредієнти

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    • 4 ст. л. гречка
    • 2 шт. яйця
    • Половина баклажана
    • 3 ст. л. оливкова олія
    • 1 ст. л. соєвий соус
    • Спеції – за смаком

    Спосіб приготування

    1. Баклажан нарізати кубиками, обсмажити зі спеціями в оливковій олії. Яйця нарізати кубиками.
    2. У зварену гречку додати баклажани, яйця. Перемішати.
    3. Для соусу змішати оливкову олію та соєвий соус. Заправити салат, додати спеції.
    4. Прикрасити зеленню.

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    Салат з гречкою, овочами і запеченою куркою

    Рецепти з гречкою до сніданку / Фото: instagram.com/shef_po_salatam/

    Інгредієнти (головні розраховуйте на свій смак)

    • Запечена або відварна курка
    • Відварена гречка
    • 1 шт. морква
    • 1 шт. болгарський перець
    • 1 зуб. часник
    • Спеції – за смаком

    Для соусу

    • 3 ст. л. оливкова олія
    • по 1 ч. л. сік лимона і соєвий соус

    Спосіб приготування

    1. Овочі нарізати кубиками й обсмажити в оливковій олії з часником.
    2. Нарізати курку, змішати з гречкою, додати овочі.
    3. Змішати всі інгредієнти для соусу, заправити салат.
    4. Додати спеції. Прикрасити зеленню.

    Для швидкого і ситного сніданку також підійде лаваш з куркою, сиром і овочами. Як його приготувати – дізнаєтеся з відео.

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