Не тільки каша: 3 оригінальних рецепти з гречкою до сніданку

Рецепти з гречкою до сніданку
Це два в одному: ви утилізуєте залишки вечері та готуєте смачний сніданок. Якщо у вас залишилася відучора варена або запечена курка, то беріть її, ріжте і додавайте до гречки. Не доїли смажені баклажани? Теж саме. У запіканку з гречки можна додавати і м'ясо, і овочі, і сир. Словом, гречка прекрасно поєднується практично з усім, лишаючи по собі приємну ситість. У цьому матеріалі дізнаєтеся, де вигідно купити продукти для пікніка.
Гречана запіканка
Гречана запіканка / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 350 г гречки
- 2 яйця
- 1 ст. л. сметани
- 2 ст. л. олії
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Відварити гречку.
- Змішати яйця зі сметаною, додати готову кашу і спеції за смаком.
- Викласти в форму для запікання, змащену олією. Відправити в духовку на 20 хвилин.
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Салат з гречкою, яйцем і баклажаном
Салат з гречкою, яйцем і баклажаном / Фото: instagram.com/tatiana_v_loseva/
Інгредієнти
- 4 ст. л. гречка
- 2 шт. яйця
- Половина баклажана
- 3 ст. л. оливкова олія
- 1 ст. л. соєвий соус
- Спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Баклажан нарізати кубиками, обсмажити зі спеціями в оливковій олії. Яйця нарізати кубиками.
- У зварену гречку додати баклажани, яйця. Перемішати.
- Для соусу змішати оливкову олію та соєвий соус. Заправити салат, додати спеції.
- Прикрасити зеленню.
Салат з гречкою, овочами і запеченою куркою
Рецепти з гречкою до сніданку / Фото: instagram.com/shef_po_salatam/
Інгредієнти (головні розраховуйте на свій смак)
- Запечена або відварна курка
- Відварена гречка
- 1 шт. морква
- 1 шт. болгарський перець
- 1 зуб. часник
- Спеції – за смаком
Для соусу
- 3 ст. л. оливкова олія
- по 1 ч. л. сік лимона і соєвий соус
Спосіб приготування
- Овочі нарізати кубиками й обсмажити в оливковій олії з часником.
- Нарізати курку, змішати з гречкою, додати овочі.
- Змішати всі інгредієнти для соусу, заправити салат.
- Додати спеції. Прикрасити зеленню.
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