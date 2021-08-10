5 салатов с моцареллой для самого красивого и полезного завтрака

Моцарелла – идеальный сыр. Он вкусный просто так, а когда подается в компании сочных сезонных овощей, хрустящей зелени и заправляется оливковым маслом – это становится одним из лучших вариантов для завтрака

Салат с креветками и моцареллой / Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/

Что может быть сытнее салатов, например, яичных на завтрак? А что порадует больше, чем нежная моцарелла утром? Тем более когда ее соединить с хрустящими и сочными овощами, креветками и зеленью, заправить оливковым маслом и специями и подать в виде салата? Этот сыр невероятно гармоничен в таком виде, попробуйте эти салаты на завтрак – и вы будете их готовить всегда. В этом материале узнаете, где закупить продуктов для пикника по самым выгодным ценам.

Салат с мятой, зеленым горошком и моцареллой

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Салат с мятой, зеленым горошком и моцареллой / Фото: instagram.com/elena_indi_food/

Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)

Салат латук

Мангольд

Молодой зеленый горошек

Мята

Огурец

Моцарелла

Оливковое масло

Соль, перец

Оливковое масло

Способ приготовления

Всю зелень смешать, если нужно – крупно порвать. Огурцы нарезать, смешать с зеленью. Посолить, поперчить. Заправить маслом. Украсить зеленым горошком и моцареллой.

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Салат с моцареллой и перепелиными яйцами

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Салат с перепелиными яйцами и моцареллой / Фото: instagram.com/missis.nas/

Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)

Салат листовой, руккола

Черри

Яйца перепелиные

Красный лук

Моцарелла

Для заправки

Масло оливковое – 3 ст. л.

Белый винный уксус – 1 ст. л.

Горчица зернистая – 2 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Листя салата порывать руками, смешать с рукколой. Помидоры и яйца порезать. Смешать с зеленью, посолить, поперчить. Смешать все ингредиенты для заправки, полить салат и украсить моцареллой.

Салат с креветками и моцареллой

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Салат с креветками и моцареллой / Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/

Ингредиенты

Авокадо – 1 шт.

Огурец – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Моцарелла, креветки – по вкусу

Зелень, соль, перец чили – по вкусу

Оливковое масло

Чеснок – 1 зуб.

Перец чили – по вкусу

Способ приготовления

Креветки пожарить на оливковом масле по 2 минуты с каждой стороны, в масло заранее добавить зубчик чеснока. Авокадо очистить от кожуры и нарезать на кусочки, также – огурец и помидор. К овощам добавить креветки и сыр, посолить, поперчить и добавить оливковое масло, украсить зеленью.

Салат с моцареллой, огурцами и помидорами

Салат с моцареллой, огурцами и помидорами / Фото: instagram.com/salat.fantasy/

Ингредиенты

Салат Айсберг – пучок

Черри – 5-7 шт.

Огурец – 1 шт.

Моцарелла – 5 шт.

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Для французской заправки

Дижонская горчица – 1 ч. л.

Натуральный йогурт – 2 ст. л.

Соевый соус – 1 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Оливковое масло – 3 ст. л.

Бальзамический уксус – 0, 5 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Салат Айсберг порвать руками. Помидоры нарезать пополам. Огурец – кубиками. Разложить на тарелки, сверху выложить моцареллу. Для заправки соединить все ингредиенты, перемешать и заправить салат.

Салат с моцареллой, черри и болгарским перцем





Салат с моцареллой, черри и болгарским перцем / Фото: instagram.com/jole_food/

Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)

Помидоры черри

Моцарелла

Лук красный

Болгарский перец

Руккола, лук, укроп

Оливковое масло

Соль, перец

Чеснок

Бальзамический уксус

Лимонный сок

Способ приготовления

Рукколу помыть, обсушить. Болгарский перец нарезать тонкими полосками. В тарелке выложить первым слоем рукколу, сверху – слой болгарского перца. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцам. Выложить на перец. Помидоры черри разрезать пополам. Добавить к остальным ингредиентам. Туда же добавить моцареллу. Чеснок измельчить и посыпать сверху. Посолить, поперчить. Заправить оливковым маслом, лимонным соком и бальзамическим уксусом. Украсить укропом.

К завтраку также можно приготовить лаваш с курицей, сыром и овощами. Как это сделать – смотрите в видео.

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