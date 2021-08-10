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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

5 салатов с моцареллой для самого красивого и полезного завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
10 августа, 07:01
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Моцарелла – идеальный сыр. Он вкусный просто так, а когда подается в компании сочных сезонных овощей, хрустящей зелени и заправляется оливковым маслом – это становится одним из лучших вариантов для завтрака
Салат с креветками и моцареллой
Салат с креветками и моцареллой / Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/

Что может быть сытнее салатов, например, яичных на завтрак? А что порадует больше, чем нежная моцарелла утром? Тем более когда ее соединить с хрустящими и сочными овощами, креветками и зеленью, заправить оливковым маслом и специями и подать в виде салата? Этот сыр невероятно гармоничен в таком виде, попробуйте эти салаты на завтрак – и вы будете их готовить всегда. В этом материале узнаете, где закупить продуктов для пикника по самым выгодным ценам.

Салат с мятой, зеленым горошком и моцареллой

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Салат с мятой, зеленым горошком и моцареллой
Салат с мятой, зеленым горошком и моцареллой / Фото: instagram.com/elena_indi_food/

Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)

  • Салат латук
  • Мангольд
  • Молодой зеленый горошек
  • Мята
  • Огурец
  • Моцарелла
  • Оливковое масло
  • Соль, перец
  • Оливковое масло

Способ приготовления

  1. Всю зелень смешать, если нужно – крупно порвать.
  2. Огурцы нарезать, смешать с зеленью. Посолить, поперчить. Заправить маслом.
  3. Украсить зеленым горошком и моцареллой.

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Салат с моцареллой и перепелиными яйцами

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Салат с перепелиными яйцами и моцареллой
Салат с перепелиными яйцами и моцареллой / Фото: instagram.com/missis.nas/

Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)

  • Салат листовой, руккола
  • Черри
  • Яйца перепелиные
  • Красный лук
  • Моцарелла

Для заправки

  • Масло оливковое – 3 ст. л.
  • Белый винный уксус – 1 ст. л.
  • Горчица зернистая – 2 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Листя салата порывать руками, смешать с рукколой.
  2. Помидоры и яйца порезать. Смешать с зеленью, посолить, поперчить.
  3. Смешать все ингредиенты для заправки, полить салат и украсить моцареллой.

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Салат с креветками и моцареллой

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Салат с креветками и моцареллой
Салат с креветками и моцареллой / Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/

Ингредиенты

  • Авокадо – 1 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Моцарелла, креветки – по вкусу
  • Зелень, соль, перец чили – по вкусу
  • Оливковое масло
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Перец чили – по вкусу

Способ приготовления

  1. Креветки пожарить на оливковом масле по 2 минуты с каждой стороны, в масло заранее добавить зубчик чеснока.
  2. Авокадо очистить от кожуры и нарезать на кусочки, также – огурец и помидор.
  3. К овощам добавить креветки и сыр, посолить, поперчить и добавить оливковое масло, украсить зеленью.

Салат с моцареллой, огурцами и помидорами

Салат с моцареллой, огурцами и помидорами
Салат с моцареллой, огурцами и помидорами / Фото: instagram.com/salat.fantasy/

Ингредиенты

  • Салат Айсберг – пучок
  • Черри – 5-7 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Моцарелла – 5 шт.
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Для французской заправки

  • Дижонская горчица – 1 ч. л.
  • Натуральный йогурт – 2 ст. л.
  • Соевый соус – 1 ст. л.
  • Мед – 1 ч. л.
  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Бальзамический уксус – 0, 5 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Салат Айсберг порвать руками. Помидоры нарезать пополам. Огурец – кубиками.
  2. Разложить на тарелки, сверху выложить моцареллу.
  3. Для заправки соединить все ингредиенты, перемешать и заправить салат.

Салат с моцареллой, черри и болгарским перцем


Салат с моцареллой, черри и болгарским перцем
Салат с моцареллой, черри и болгарским перцем / Фото: instagram.com/jole_food/

Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)

  • Помидоры черри
  • Моцарелла
  • Лук красный
  • Болгарский перец
  • Руккола, лук, укроп
  • Оливковое масло
  • Соль, перец
  • Чеснок
  • Бальзамический уксус
  • Лимонный сок

Способ приготовления

  1. Рукколу помыть, обсушить. Болгарский перец нарезать тонкими полосками.
  2. В тарелке выложить первым слоем рукколу, сверху – слой болгарского перца.
  3. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцам. Выложить на перец.
  4. Помидоры черри разрезать пополам. Добавить к остальным ингредиентам. Туда же добавить моцареллу.
  5. Чеснок измельчить и посыпать сверху. Посолить, поперчить. Заправить оливковым маслом, лимонным соком и бальзамическим уксусом.
  6. Украсить укропом.

К завтраку также можно приготовить лаваш с курицей, сыром и овощами. Как это сделать – смотрите в видео.

Здесь найдете 5 рецептов теплых салатов к завтраку, на которые вы потратите не более 30 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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