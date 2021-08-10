5 салатов с моцареллой для самого красивого и полезного завтрака

Что может быть сытнее салатов, например, яичных на завтрак? А что порадует больше, чем нежная моцарелла утром? Тем более когда ее соединить с хрустящими и сочными овощами, креветками и зеленью, заправить оливковым маслом и специями и подать в виде салата? Этот сыр невероятно гармоничен в таком виде, попробуйте эти салаты на завтрак – и вы будете их готовить всегда. В этом материале узнаете, где закупить продуктов для пикника по самым выгодным ценам.
Салат с мятой, зеленым горошком и моцареллой
Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)
- Салат латук
- Мангольд
- Молодой зеленый горошек
- Мята
- Огурец
- Моцарелла
- Оливковое масло
- Соль, перец
- Оливковое масло
Способ приготовления
- Всю зелень смешать, если нужно – крупно порвать.
- Огурцы нарезать, смешать с зеленью. Посолить, поперчить. Заправить маслом.
- Украсить зеленым горошком и моцареллой.
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Салат с моцареллой и перепелиными яйцами
Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)
- Салат листовой, руккола
- Черри
- Яйца перепелиные
- Красный лук
- Моцарелла
Для заправки
- Масло оливковое – 3 ст. л.
- Белый винный уксус – 1 ст. л.
- Горчица зернистая – 2 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Листя салата порывать руками, смешать с рукколой.
- Помидоры и яйца порезать. Смешать с зеленью, посолить, поперчить.
- Смешать все ингредиенты для заправки, полить салат и украсить моцареллой.
Салат с креветками и моцареллой
Ингредиенты
- Авокадо – 1 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Моцарелла, креветки – по вкусу
- Зелень, соль, перец чили – по вкусу
- Оливковое масло
- Чеснок – 1 зуб.
- Перец чили – по вкусу
Способ приготовления
- Креветки пожарить на оливковом масле по 2 минуты с каждой стороны, в масло заранее добавить зубчик чеснока.
- Авокадо очистить от кожуры и нарезать на кусочки, также – огурец и помидор.
- К овощам добавить креветки и сыр, посолить, поперчить и добавить оливковое масло, украсить зеленью.
Салат с моцареллой, огурцами и помидорами
Ингредиенты
- Салат Айсберг – пучок
- Черри – 5-7 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Моцарелла – 5 шт.
Для французской заправки
- Дижонская горчица – 1 ч. л.
- Натуральный йогурт – 2 ст. л.
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Бальзамический уксус – 0, 5 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Салат Айсберг порвать руками. Помидоры нарезать пополам. Огурец – кубиками.
- Разложить на тарелки, сверху выложить моцареллу.
- Для заправки соединить все ингредиенты, перемешать и заправить салат.
Салат с моцареллой, черри и болгарским перцем
Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)
- Помидоры черри
- Моцарелла
- Лук красный
- Болгарский перец
- Руккола, лук, укроп
- Оливковое масло
- Соль, перец
- Чеснок
- Бальзамический уксус
- Лимонный сок
Способ приготовления
- Рукколу помыть, обсушить. Болгарский перец нарезать тонкими полосками.
- В тарелке выложить первым слоем рукколу, сверху – слой болгарского перца.
- Лук очистить и нарезать тонкими полукольцам. Выложить на перец.
- Помидоры черри разрезать пополам. Добавить к остальным ингредиентам. Туда же добавить моцареллу.
- Чеснок измельчить и посыпать сверху. Посолить, поперчить. Заправить оливковым маслом, лимонным соком и бальзамическим уксусом.
- Украсить укропом.
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