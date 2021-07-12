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10 интересных блюд с гречкой, которые стоят вашего внимания

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
12 июля, 12:18
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Гречку мы любим и просто так, это практически незаменимый продукт. Но эта крупа может стать интересней, когда в нее добавить свежие овощи, приготовить из нее мясные тефтели или запеканку с грибами
Рецепты блюд с гречкой
Рецепты блюд с гречкой / Фото: freepik.com

Незаменимость этой крупы для нас объяснить просто – она нравится всем, и, хотя бы несколько раз в неделю, эта каша должна стоять на столе. Даже если ее, рассыпчатую, приготовить на гарнир к мясу или курице. Но на этом ограничиваться не стоит – ниже найдете 10 блюд, где присутствует гречка, и они станут вашими любимыми. Как с пользой и удовольствием провести это лето – узнаете из нашего календаря лайфхаков.

"Гнезда" с гречкой

"Гнезда" с гречкой
"Гнезда" с гречкой / Фото: instagram.com/sakh_detka/

Ингредиенты

  • 1 кг фарш
  • 1 ст. гречка
  • 1 шт. лук
  • 4 ст. л. сухари панировочные
  • 1 шт. яйцо
  • 100 г сыр
  • 2 ст. л. сметана
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Гречку хорошо промыть. Отварить, до готовности.
  2. Лук мелко нарезать, добавить в фарш. Туда же – сухари, соль, перец. Вымешать фарш и сформировать шарики.
  3. Противень застелить фольгой. Сформировать из фарша гнезда. В середину выложить 1-2 ложки готовой гречки.
  4. Яйцо взбить, посолить, поперчить, добавить сметану.
  5. Сыр натереть на мелкой терке. Добавить к яичной смеси. Перемешать и выложить сверху гречки.
  6. Запекать 30-40 минут при температуре 200 градусов.

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Гречка с зеленью
Гречка с зеленью / Фото: instagram.com/kinezio_profi/


Ингредиенты на 100 г гречки

  • 20 шт. помидоры черри
  • 1 средний огурец.
  • 30 листиков мяты (или петрушки), укроп
  • 1 лайм (или лимон)
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Отварить рассыпчатую гречку.
  2. Разрезать черри на половинки, а огурец нарезать мелкими кубиками.
  3. Измельчить зелень, выжать сок лимона.
  4. Смешать все ингредиенты и добавить оливковое масло. Посолить и поперчить по вкусу.

Гречневый суп с мясом

Гречневый суп с мясом
Гречневый суп с мясом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 500-700 г мяса
  • 200 г гречневой крупы
  • 500 г картофеля
  • 200 г моркови
  • 150 г лука
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 3-4 лавровых листа
  • соль, перец
  • растительное масло

Способ приготовления

  1. Мясо нарезать небольшими кусочками, залить водой и варить в течение 1-1,5 часов.
  2. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, картофель нарезать кубиками или брусочками.
  3. Гречку немного прокалить на сухой сковороде.
  4. На растительном масле обжарить лук. Добавить морковь и обжарить.
  5. В бульон добавить картофель, посолить.
  6. После того, как бульон закипит, добавить гречку и варить в течение 10 минут.
  7. Добавить лук и морковь, варить до готовности.
  8. Добавить лавровый лист, перец и выдавленный через пресс чеснок.
  9. Дать супу настояться под крышкой в течение 15-20 минут.

Гречневая запеканка в духовке

Запеканка из гречки в духовке
Запеканка из гречки в духовке / Фото: Скриншот из видео

Ингредиенты

  • 50 г сухих грибов
  • 250 г шампиньонов
  • сливочное масло
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 200 г гречневой крупы
  • 2 куриных бедрышка
  • 2 ст. л. сметаны
  • 250 г моцареллы
  • соль, перец
  • зелень
  • растительное масло

Способ приготовления

  1. Залейте сухие грибы кипятком и дайте настояться 10 минут.
  2. Разогрейте растительное масло в сковороде, добавьте большой кусок сливочного.
  3. Лук, чеснок и грибы нарежьте.
  4. Обжарьте лук в масле до прозрачности. Затем добавьте чеснок. Когда они подрумянятся, добавьте грибы и жарьте до мягкости.
  5. Всыпьте гречку и перемешайте. Добавьте сушеные грибы вместе с жидкостью. Посолите и поперчите.
  6. Курицу нарежьте кубиками.
  7. Выложите содержимое сковороды в прямоугольную форму для кекса. Посыпьте тертым сыром и выложите сверху сырую курицу. Приправьте по вкусу. Смажьте сметаной и посыпьте нарезанной зеленью. Выложите сверху тертый сыр.
  8. Готовьте в разогретой до 170 градусов духовке 15 минут или до готовности.

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Гречаники с мясным фаршем

Гречаники с фаршем
Гречаники с фаршем / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 500 г мяса
  • 150 г гречневой крупы
  • 2 яйца
  • 2 луковицы
  • 1/2 стакана муки
  • 1 ст. л. растительного масла
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Отварить гречку, затем сделать мясной фарш с луком и добавить туда яйца, соль и перец по вкусу.
  2. Затем слепить небольшие котлеты, запанировать их в муке и отправить на сковороду.
  3. Через 20 минут гречаники будут готовы, только не забывайте переворачивать их.

Гречневая запеканка

Гречневая запеканка
Гречневая запеканка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 350 г гречки
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. сметаны
  • 2 ст. л. растительного масла
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Отварить гречку.
  2. Смешать яйца со сметаной, добавить готовую кашу и специи по вкусу.
  3. Выложить в форму для запекания, смазанную маслом. Отправить в духовку на 20 минут.

Гречневая колбаса

Домашняя колбаса
Домашняя колбаса / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 240 г гречки
  • 700 г куриной печени
  • 100 г сала
  • 1 луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. растительного масла
  • соль, перец
  • 1,5 м оболочки для колбасы

Способ приготовления:

  1. К измельченной печени нужно добавить вареную гречку, жареное сало с луком, специи по вкусу и тертый чеснок.
  2. Этой смесью нужно начинить оболочку для колбасы и поставить вариться на 20 минут.
  3. Потом колбасу следует поджарить на сковороде до корочки.

Мясные тефтели с гречкой в духовке

Тефтели с гречкой
Тефтели с гречкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1/2 стакана гречневой крупы
  • 500 г мясного фарша
  • 1 репчатый лук
  • 3 ст. л. сметаны
  • 3 ст. л. томатного соуса
  • 1/2 стакана воды
  • соль – по вкусу
  • перец черный молотый – по вкусу
  • 1 яйцо

Способ приготовления

  1. Сварить гречневую крупу до полуготовности.
  2. Нарезать и обжарить лук.
  3. В мясной фарш подмешать яйцо, обжаренный лук и гречку. Посолить и поперчить. Сделать шарики.
  4. Положить шарики в форму для выпечки. Поставить в духовку на 15 минут.
  5. Тем временем смешать соус: сметану, томатный соус, воду и перемешать до однородного состояния.
  6. После 15 минут выпекания достать котлеты и полить их соусом, затем готовить еще 10-15 минут.

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Диетические блины на кефире из гречневой муки

Диетические гречневые блины
Диетические гречневые блины / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Свекла – 280 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кефир – 100 мл
  • Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • Мука гречневая – 80 г
  • Соль – щепотка
  • Цедра половины апельсина
  • Ягоды, йогурт или сметана – для подачи

Способ приготовления

  1. Свеклу испечь или отварить. Очистить от кожуры и пюрировать.
  2. Добавить к пюре кефир, разрыхлитель, гречневую муку, соль, цедру и хорошо перемешать.
  3. Нагреть сковороду (лучше с антипригарным покрытием). Смазать маслом. Выложить в нее порцию теста, чтобы получился блинчик размером примерно 8-10 см в диаметре, и печь по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
  4. Подавать диетические блинчики с ягодами, натуральным йогуртом или сметаной.

Запеканка из творога и гречки

Запеканка из гречки и творога
Запеканка из гречки и творога / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Масло сливочное – 1 ст. л.
  • Гречка отварная – 1,5 стакана
  • Творог – 250 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мед – по вкусу
  • Сухофрукты (изюм) – 100 г
  • Соль – щепотка

Способ приготовления

  1. В миску разбейте яйца, всыпьте соль и взбейте вилкой. Добавьте творог и изюм, размешайте, всыпьте гречку. Еще раз перемешайте. Масса должна быть не слишком жидкой и не слишком вязкой.
  2. Возьмите любую форму, смажьте половиной сливочного масла (если потом захотите вынуть блюдо из формы, не потеряв ни крупинки, лучше застелите бумагой для выпечки).
  3. Выложите массу в форму, сверху положите кусочки оставшегося сливочного масла, чтобы образовалась румяная корочка. Запекайте при температуре 200 градусов, пока не подрумянится, около 40 минут. После того, как достанете из духовки – смажьте медом.
  4. Ешьте горячим или холодным, с натуральным йогуртом или сметаной.

И еще один рецепт от Григория Германа – пирожки самосы с овощами – узнаете из видео.

Здесь собраны 10 оригинальных блюд, где есть говядина.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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