28 самых красивых платьев Недели моды в Париже (фото)

Образы с показов Недели моды в Париже сезона весна-лето 2022 / Фото: Vogue
Традиционно, месяц модного марафона завершился в Париже. Несмотря на продолжающуюся пандемию, дизайнеры смогли представить свои коллекции сезона весна-лето 2022 в столице моды.
Этот сезон может похвастаться неким оптимизмом, который читался в образах брендов от Dior и Saint Laurent до Valentino и Chanel. Креативные директора брендов сделали ставку на цвет и яркие оттенки: фуксии, фиолетового, желтого, синего, оранжевого и зеленого.
Самым ярким выходом на Неделе моды в Париже можно считать Мардж Симпсон в Balenciaga. Хоть мультяшный персонаж и представила платье бренда в анимационном спецэпизоде "Симпсонов", этот лук заслуживает на похвалу.
Не обошлось в этом сезоне и без скандала. Модный дом Givenchy обыграли тему украшений так, что это вызвало волнение в массах.
Но, мода – это все-таки о мире красоты и фантазий, поэтому завершить сезон Недель моды всегда приятно на яркой ноте. В сезоне весна-лето 2022 дизайнеры предлагают носить платья всевозможных расцветок: от неонового голубого, изумрудно-зеленого, эффектных фуксии и фиолетового, алого красного, солнечного желтого и насыщенного оранжевого.
Длина мини и миди продолжает оставаться в тренде, а вот обратить внимание стоит на детали. Весной будут в моде платья с сексуальными разрезами и вырезами.
Выбрали для вас 28 самых красивых платьев сезона, которые мы будем носить следующей весной.
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