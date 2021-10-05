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Бикини, логомания и ода 1980-м: Chanel показали коллекцию, которая претендует на звание худшей в сезоне (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
5 октября, 15:54
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Зачем вы это сделали? Единственный вопрос, который возник в головах многих инсайдеров модной индустрии после просмотра новой коллекции Chanel. Рассказываем почему
Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Виржини Виар представила коллекцию сезона весна-лето 2022 для дома Chanel, после просмотра которой многим захочется попросить креативного директора еще раз перечитать модные уроки Карла Лагерфельда.

Инсайдеры индустрии уже сравнивают образы из коллекции с гламурными выходами супермоделей в 1980-х, а также с вещами масс-маркет бренда Topshop 2006 года.

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Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Показ коллекции весна-лето 2022 прошел сегодня утром в Париже. Для события натянули тент, а сам подиум подняли выше зрительного зала, как это было принято 30 лет назад. Атмосфера шоу относит к 80-м и 90-м, когда фотографы позволяли себе кричать манекенщицам, чтобы те позировали с правильного ракурса, модели ходили с улыбками на лице, что стало, пожалуй, единственным классным моментом всего действа.

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

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В коллекцию Виржини вошли: лакированные платья и костюмы в пайетках, юбки-трапеции длины макси, мини-юбки, велосипедки, бикини, сетчатые парео, цепи на талии и такое количество монограмм бренда на одежде, с которыми могут сравниться только торговые прилавки в подземных переходах.

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Оверсайз-пальто, костюмы и платья из твида, обувь и сумки также отсылали к эпохе 80-х. Дизайн же их продиктован коммерческим успехом вещей Chanel у жительниц Верхнего Ист-Сайда.

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Ностальгия по былым временам прослеживалась во всем показе, включая финальный трек шоу – песня Freedom Джорджа Майкла.

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

Chanel SS 2022
Chanel SS 2022 / Фото: Vogue

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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