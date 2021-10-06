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Петля на шее: показ Givenchy с украинской моделью вызвал скандал на Неделе моды в Париже

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
6 октября, 12:00
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Фото украинской модели Кристи Пономар мгновенно разлетелись во всем мировым СМИ из-за ее выхода на показе Givenchy в украшении в форме петли
Кристи Пономар на показе Givenchy SS 2022
Кристи Пономар на показе Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

После того, как Givenchy представили коллекцию весна-лето 2022 на Неделе моды в Париже, бренд попал в скандал. Пользователей Сети во всем мире возмутило украшение, созданное креативным директором дома Мэтью М. Уильямсом.

Дело в том, что украинская модель Кристи Пономар вышла на подиум в ожерелье, которое ассоциируется с петлей на шее. Людей повергло в шок такое украшение, по мнению многих – это прямой посыл, связанный с насилием, агрессией и суицидом.

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Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Кристи Понамар прокомментировала ситуацию в своем аккаунте в TikTok:

Я удивляюсь, как люди могут придумать проблему там, где ее нет. Я три дня до этого видела это украшение и у меня ни разу не возникла ассоциация с петлей.

Представители Givenchy пока не принесли извинений, придерживаясь позиции молчания.

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Украшение на показе Givenchy SS 2022
Украшение на показе Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Напомним, подобная ситуация уже возникала в модной индустрии, когда в 2019 году Burberry представили украшение очень похожее на удавку. Тогда представители модного дома очень долго просили прощения и оправдывались за неподобающее украшение.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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