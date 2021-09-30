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Дочь Стива Джобса дебютировала на Неделе моды в Париже (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
30 сентября, 18:30
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Ив Джобс приняла участие в показе бренда Coperni по приглашению дизайнерского дуэта Арно Вайана и Себастьена Мейера. Рассказываем, что о ней известно
23-летняя Ив Джобс активно ведет Instagram и стоит модельную карьеру
23-летняя Ив Джобс активно ведет Instagram и стоит модельную карьеру / Фото: Vogue, instagram.com/evecjobs

Дочь Стива Джобса покоряет модную индустрию. 23-летняя Ив впервые вышла на подиум в качестве модели на показе бренда Coperni в рамках Недели моды в Париже.

Об этом сама Ив рассказала в своем Instagram.

Не могу передать словами, насколько необычна эта коллекция. Для меня честь стать частью мечты Coperni. Мои поздравления любимые Арно Вайан и Себастьен Мейер и всей команде!

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Coperni SS 2022
Coperni SS 2022 / Фото: Vogue

Ив Джобс вышла на показе весенне-летней коллекции 2022 бренда в светло-зеленой водолазке с коротким рукавом с эффектом люрекса, мини-юбке, солнцезащитных очках, вьетнамках, украшенных ракушками и c маленькой белой сумочкой.

Образ Ив Джобз перед показом Coperni
Образ Ив Джобз перед показом Coperni / Фото: instagram.com/evecjobs

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Девушка прошлась по подиуму, усланному песком, который символизировал пляжный сезон следующего года.

Вместе с Ив в показе приняла участие и модель Джиджи Хадид. Она закрыла шоу Coperni, выйдя в финале.

Coperni SS 2022
Coperni SS 2022 / Фото: Vogue

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Напомним, дочь сооснователя Apple Стива Джобса дебютировала в качестве модели в декабре 2020 года, снявшись в рекламной кампании косметического бренда Glossier. Ив Джобс закончила Стэнфордский университет, а одно из ее любимых занятий – верховая езда.

О личной жизни Ив известно мало. По информации Daily Mail, в 2019 году девушка встречалась с Эйденом Райли, игроком в водное поло и сооснователем компании Farmlink Project, занимающейся утилизацией пищевых отходов.

Ив достаточно популярна в соцсетях. Так, за жизнью девушки в Instagram следит более 228 тысяч подписчиков.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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