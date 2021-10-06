28 найкрасивіших суконь Тижня моди в Парижі (фото)

Образи з показів Тижня моди в Парижі сезону весна-літо 2022 / Фото: Vogue
Незважаючи на продовження пандемії, дизайнери змогли представити свої колекції сезону весна-літо 2022 на Тижні моди в Парижі.
Цей сезон може похвалитися таким собі оптимізмом, який читався в образах брендів від Dior і Saint Laurent до Valentino і Chanel. Креативні директори брендів зробили ставку на колір і яскраві відтінки: фуксії, фіолетового, жовтого, синього, оранжевого та зеленого.
Найяскравішим виходом на подіумі столиці моди можна вважати Мардж Сімпсон в Balenciaga. Хоч мультяшний персонаж і представила сукню бренду в анімаційному спецепізоді "Сімпсонів", цей лук заслуговує на похвалу.
Не обійшлося в цьому сезоні і без скандалу. Модний дім Givenchy обіграли тему прикрас так, що це викликало хвилювання в масах.
Але, мода – це все-таки про світ краси і фантазій, тому завершити сезон Тижнів моди завжди приємно на яскравій ноті. У сезоні весна-літо 2022 дизайнери пропонують носити сукні різних забарвлень: від неонового блакитного, смарагдово-зеленого, ефектних фуксії і фіолетового, червоного, сонячного жовтого і насиченого оранжевого.
Довжина міні та міді продовжує залишатися в тренді, а ось звернути увагу варто на деталі. Навесні будуть в моді сукні з сексуальними розрізами і вирізами.
Вибрали для вас 28 найкрасивіших суконь сезону, які ми будемо носити наступної весни.
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