28 найкрасивіших суконь Тижня моди в Парижі (фото)

Образи з показів Тижня моди в Парижі сезону весна-літо 2022 / Фото: Vogue

Незважаючи на продовження пандемії, дизайнери змогли представити свої колекції сезону весна-літо 2022 на Тижні моди в Парижі.

Цей сезон може похвалитися таким собі оптимізмом, який читався в образах брендів від Dior і Saint Laurent до Valentino і Chanel. Креативні директори брендів зробили ставку на колір і яскраві відтінки: фуксії, фіолетового, жовтого, синього, оранжевого та зеленого.

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Найяскравішим виходом на подіумі столиці моди можна вважати Мардж Сімпсон в Balenciaga. Хоч мультяшний персонаж і представила сукню бренду в анімаційному спецепізоді "Сімпсонів", цей лук заслуговує на похвалу.

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Не обійшлося в цьому сезоні і без скандалу. Модний дім Givenchy обіграли тему прикрас так, що це викликало хвилювання в масах.

Але, мода – це все-таки про світ краси і фантазій, тому завершити сезон Тижнів моди завжди приємно на яскравій ноті. У сезоні весна-літо 2022 дизайнери пропонують носити сукні різних забарвлень: від неонового блакитного, смарагдово-зеленого, ефектних фуксії і фіолетового, червоного, сонячного жовтого і насиченого оранжевого.

Довжина міні та міді продовжує залишатися в тренді, а ось звернути увагу варто на деталі. Навесні будуть в моді сукні з сексуальними розрізами і вирізами.

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Вибрали для вас 28 найкрасивіших суконь сезону, які ми будемо носити наступної весни.

Rodarte SS 2022 / Фото: Vogue

Miu Miu SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Loewe SS 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent SS 2022 / Фото: Vogue

Lanvin SS 2022 / Фото: Vogue

Rodarte SS 2022 / Фото: Vogue

Stella Mccartney SS 2022 / Фото: Vogue

Burberry SS 2022 / Фото: Vogue

Christian Dior SS 2022 / Фото: Vogue

Giambattista Valli SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Akris SS 2022 / Фото: Vogue

Schiaparelli SS 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Dries Van Noten SS 2022 / Фото: Vogue

Giambattista Valli SS 2022 / Фото: Vogue

Christian Dior SS 2022 / Фото: Vogue

Rick Owens SS 2022 / Фото: Vogue

Valentino SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Rodarte SS 2022 / Фото: Vogue

Christian Dior SS 2022 / Фото: Vogue

Chloe SS 2022 / Фото: Vogue

Hermes SS 2022 / Фото: Vogue

Isabel Marant SS 2022 / Фото: Vogue

Loewe SS 2022 / Фото: Vogue

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