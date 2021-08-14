Какие десерты подчеркнут вкус вашего кофе, а какие напрочь испортят

Какие десерты подойдут к кофе, а какие испортят его вкус / Фото: freepik.com

Одни предпочитают кофе в чистом виде, другие – добавлять молоко и специи. Специи и добавки, кстати, способны серьезно улучшить вкус вашей чашки. Но есть то, без чего многие свой кофе не представляют – это десерты. И даже с ними нужно быть острожными, чтобы не испортить впечатление от кофе. Что по этому поводу советуют эксперты и какие дают рекомендации – узнаем ниже. А в этом материале найдете полный срез цен на продукты для пикника.

Если пьете крепкий кофе без добавок

Крепкий кофе вкуснее всего с шоколадными десертами / Фото: unsplash.com

Это касается эспрессо, американо, ристретто или лунго – это напитки с насыщенным ярким вкусом, в них есть очевидная горечь. Поэтому для такого кофе лучше всего подойдут десерты с насыщенным моновкусом. Например, брауни, максимально шоколадный бисквит или хороший темный шоколад.

Также попробуйте свой крепкий кофе с десертами, где есть марципан. Эксперты говорят, что марципан не перебивает вкус напитка.

Стоит избегать десертов с кислинкой или сложной гаммой вкусов. Речь идет о пирожных с ягодами или тортах с ягодным кремом.

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Если пьете кофе с молочными добавками

К кофе с молоком идеальны макаруны / Фото: pexels.com

Когда мы готовим капучино, латте, раф или другой кофейный напиток с большим количеством молока – это уже достаточно сладко. Поэтому и десерты не должны быть слишком сладкими.

Отлично подчеркнут вкус такого кофе пирожные с кислыми ягодами или с кислой кремовой прослойкой, макаруны с кислой начинкой.

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Еще один вариант, чтобы подчеркнуть молочный кофейный напиток – это творожные десерты или даже сливочный несладкий сыр.

Десерты с горчинкой, пряные сладости для кофе с молоком не подходят.

Если любите иногда выпить кофе с алкоголем

К кофе с алкоголем берите сухофрукты / Фото: depositphotos.com

Для кофе с алкоголем, например, кофе по-ирландски или коретто, это кофе с ликером, которое пьют в Италии, отличным дополнением станут темный шоколад, орехи, сухофрукты, прежде всего курага и изюм, а также сырная тарелка.

Кофе с алкоголем испортят пирожные, торты и конфеты. Разве что можно взять классический трюфель.

Если любите к кофе что-то несладкое, то приготовьте гренки с тартаром из лосося с клубникой. Как это сделать – узнаете из видео.

Здесь узнаете о 3 методах заваривания кофе – польском, бразильском и кубинском.