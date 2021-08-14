Які десерти підкреслять смак вашої кави, а які геть зіпсують

Які десерти смакуватимуть з кавою, а які зіпсують її смак / Фото: freepik.com

Хтось віддає перевагу каві в чистому вигляді, інші – люблять додавати молоко та спеції. Спеції та добавки, до речі, здатні серйозно поліпшити смак вашої чашки. Але є те, без чого багато хто свою каву не уявляють – це десерти. І навіть з ними потрібно бути обережними, щоб не зіпсувати враження від кави. Що з цього приводу радять експерти і які дають рекомендації – дізнаємося нижче. А в цьому матеріалі знайдете повний зріз цін на продукти для пікніка.

Якщо п'єте міцну каву без добавок

Міцна кава найсмачніше з шоколадними десертами / Фото: unsplash.com

Це стосується еспресо, американо, ристрето або лунго – це напої з насиченим яскравим смаком, в них очевидна гіркота. Тому для такої кави найкраще підійдуть десерти з насиченим моносмаком. Наприклад, брауні, максимально шоколадний бісквіт або хороший темний шоколад.

Також спробуйте свою міцну каву з десертами, де є марципан. Експерти кажуть, що марципан не перебиватиме смак напою.

Варто уникати десертів з кислинкою або зі складною гамою смаків. Йдеться про тістечка з ягодами або торти з ягідним кремом.

Читайте також: Що таке кава піколо і чому її варто спробувати

Якщо п'єте каву з молочними добавками

До кави з молоком ідеальні макаруни / Фото: pexels.com

Коли ми готуємо капучино, лате, раф або інший кавовий напій з великою кількістю молока – це вже доволі солодко. Тому й десерти мають бути не занадто солодкими.

Прекрасно підкреслять смак такої кави тістечка з кислими ягодами або кислим кремовим прошарком, макаруни з кислою начинкою.

Реклама

Ще один варіант, щоби підкреслити молочний кавовий напій – це сиркові десерти або навіть вершковий несолодкий сир.

Десерти з гірчинкою, пряні солодощі для кави з молоком не підходять.

Якщо любите іноді випити каву з алкоголем

До кави з алкоголем беріть сухофрукти / Фото: depositphotos.com

Для кави з алкоголем, наприклад, кави по-ірландськи або корето, це кава з лікером, яку п'ють в Італії, кращим доповненням стануть темний шоколад, горіхи, сухофрукти, насамперед курага і родзинки, а також сирна тарілка.

Каву з алкоголем зіпсують тістечка, торти і цукерки. Можна взяти хіба що класичний трюфель.

Якщо любите до кави щось несолодке, то приготуйте грінки з тартаром з лосося з полуницею. Як це зробити – дізнаєтеся з відео.

Тут дізнаєтеся про 3 методи заварювання кави – польський, бразильськийу і кубинський.