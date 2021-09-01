Как делать вакуумный йога-массаж наули и чем он полезен

Вакуумный йога-массаж наули очень полезен, но его нужно делать правильно / Фото: Коллаж: Сегодня

Практика наули поможет вывести шлаки и токсины, очистить кишечник и в целом благотворительно влияет на общее самочувствие. Однако такую йога-практику, как самомассаж внутренних органов, нужно уметь правильно делать. Также для наули есть ряд противопоказаний. Разобраться во всех тонкостях нам помогла йога-тичер Юлия Климович.

Юлия Климович / Фото: пресс-служба

Наули – что это такое и чем полезно

Наули – это главная практика очищения (крий) в хатха-йоге: помимо гармонизации в теле человека соотношения активностей стихий воздуха, огня и воды, наули в разы усиливает пользу от остальных йога-практик. Такой йога-массаж – это техника, при которой мышцы живота сокращаются и изолируются.

Наули в переводе с санскрита – это "нить пупка", прямые мышцы живота, а сами движения мышцами трактуются как взбалтывание, перемешивание, вращение. Йоги говорят, что наули помогает воспламенить пищеварительный огонь, устранить нарушения пищеварения и беспорядок в дошах.

(В Аюрведе дошами называют жизненные силы, по типу конституции человека, которые создаются в результате взаимодействия элементов.) Если же человек занимается йогой для поддержания здоровья, общего психологического и физического тонуса, то ему, конечно же, незачем знать сложные названия асан (упражнений, или положений тела, при занятии йогой). Достаточно понимать, что с помощью такой техники можно провести глубокий массаж внутренних органов.

Это происходит за счет создания вакуума в брюшной полости. Внутренним органам таким образом обеспечивается приток свежей крови.

Наули – эффективная техника очищения от жировых отложений и устранения застоя в органах пищеварения.

Наули и вакуумный массаж живота – это одно и то же?

Называть наули вакуумным массажем не совсем корректно. В европейской физиотерапии вакуумный массаж (в том числе и живота) – это процедура в основном косметологическая, которая проводится специальными аппаратами или банками и помогает создать безвоздушное пространство при контакте с кожей.

Благодаря технике наули создается определенное безвоздушное пространство в брюшной полости. За счет этого пространства, а также за счет совершения определенных движений мышцами живота и происходит глубокий самомассаж внутренних органов. Называть наули "вакуумом живота" стали в основном ЗОЖ-блогеры.

Называть наули вакуумом живота стали популярные ЗОЖ-блогеры / Фото: https://www.instagram.com/huntonyo/

Конечно, эта практика стала очень популярна, поскольку не требуется дополнительных гаджетов – только ваши тело, желание и дисциплина.

С помощью наули устраняется несварение желудка, запоры, метеоризм, корректируются гормональные и мочеполовые расстройства.

Среди женщин наули стала особенно популярной, поскольку помогает привести в порядок животик после родов (но тут тоже есть нюансы – об этом позже). Но обратите внимание! Техника достаточно сложная, и выполнять ее самому, насмотревшись роликов на ютубе, опасно.

С чего начать делать наули новичкам?

Изначально, если вы хотите серьезно практиковать наули, нужно обратить внимание на свое питание, питьевой режим. От того, что мы едим, зависит наше здоровье, самочувствие и работа всего организма. Если вы не придерживаетесь вегетарианского питания, то для начала следует хотя бы увеличить в своем рационе часть фруктов, овощей, зелени – растительной пищу в целом.

Практиковать наули следует на пустой желудок, соответственно, лучше после пробуждения. Если вам не подходит такой режим, тогда выполняйте йогический самомассаж живота не раньше чем через 3-3,5 часа после еды. Эффект от данной техники вы получите не сразу, осваивать наули придется постепенно, в несколько этапов.

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И, конечно же,без наставника, который "вживую" расскажет и покажет, как именно правильно работать мышцами живота, вам не обойтись.

Как делать наули – "вакуумный массаж" – без вреда для здоровья?

Успешно освоить наули невозможно без владения техникой "уддияна-бандха" – втягивания живота внутрь (с поднятием пупка).

Без владения техникой уддияна-бандхи правильно выполнять наули не получится / Фото: Коллаж: Сегодня

Удерживать уддияна-бандху нужно научиться не менее 10 секунд. Легче всего делать из положения стоя, присогнуть колени, ладонями упереться в бедра, спину округлить. Также очень важно удерживать нижний корневой "замок" – мула-бандху: это сжатие и подтягивания мышц тазового дна. В европейской медицине аналог – это упражнение Кегеля.

Только после освоения данных техник можно идти дальше, поскольку в наули включены три разновидности техники:

сокращаем прямые мышцы передней части живота;

сокращаем левую прямую мышцу живота;

сокращаем правую прямую мышцу живота.

Когда все эти три вариации соединяются, тогда получается та самая заветная йогическая волна.

После овладения техникой втягивания живота (уддияна-бандхи, слева), переходят к выведению "жгута" (мадхъяма-наули, справа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Вращают наули по часовой или против часовой стрелки, соединяя все вышеуказанные элементы поэтапно: то есть, начинают с уддияна-бандхи (плюс "замок" мула-бандха, чтобы не ослабить мышцы тазового дна, т.к. создается внутриутробное давление). Завершающая волна должна происходить по часовой стрелке, справа налево, учитывая анатомическое строение кишечника.

Когда мышцы вращаются по часовой стрелке справа налево – это вама-наули; когда наоборот – это дакшна-наули. / Фото: Коллаж: Сегодня

Конечно новичку легко запутаться, поэтому так нужен учитель. Чтобы добиться идеального наули, нужно в идеале за одну задержку дыхания "вращать животом" одинаковое количество раз и по часовой, и против часовой стрелок. Но новичкам следует сначала сделать по часовой стрелке, потом восстановить дыхание, затем – столько же раз против часовой.

Пока ваше тело не привыкнет. Замки отпускать плавно, без резкого выхода, задержки дыхания не передерживать. И помните, что некоторым людям выполнять наули вообще противопоказано.

Кому нельзя делать наули – "вакуумный массаж"?

Противопоказаниями к выполнению наули являются:

сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония

желчекаменная болезнь,

язвенная болезнь,

пупочные грыжи,

беременность, а также послеродовый диастаз (расхождение прямых мышц живота).

менструация.

Помните!Прежде чем начать любую физическую активность, в том числе и практики йоги, которых сегодня предлагают множество, которую вы никогда не делали, важно получить консультацию своего семейного врача.

Также ранее мы писали, какой инвентарь нужен для занятий йогой.