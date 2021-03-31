Как сделать живот плоским за месяц: мастер-класс от йога-тичера (видеоинструкция)

Тренировка мышц живота – это гарантия здоровья всего организма

Укрепить мышечный корсет, сформировать красивую талию и подтянуть живот при регулярных тренировках (плюс гармоничное питание) займет плюс-минус месяц. Йога-упражнения для живота – это не только "рецепт" желанных кубиков на прессе, но и возможность улучшить свое здоровье и общее самочувствие.

Если вы хотите к лету продемонстрировать подтянутый животик, то начинать приводить его в порядок стоит уже сейчас. Почему так важно укреплять мышцы живота, как улучшить работу внутренних органов и систем и как добиться плоского животика – мы узнали у йога-инструктора, реабилитолога Виктории Лапко.

И сделали видеоинструкцию для ленивых – вам понадобиться всего 6 минут в день.

Упражнения из йоги для плоского живота Видео: Сегодня

Говорят, укреплять мышцы живота особенно важно. Почему?

Живот – "центр жизни", особенно для женщин, должен быть здоровым, а не только красивым. В области живота находится много структур, мышц и внутренних органов, которые выполняют жизненно важные функции. Например:

Диафрагма – главная дыхательная мышца, разделяющая, и в то же время объединяющая грудную и брюшную полости. Если диафрагма спазмируется, то нормально не осуществляется вентиляция легких, движения этой мышцы также важны для нормальной работы желудка. Низ живота – вместилище для органов мочеполовой системы. Продолжительное нахождение в положении сидя/стоя, напряжение, стресс, мышечная скованность препятствуют должному их кровоснабжению. Отсюда – воспалительные процессы. Ослабленные мышцы в области живота и таза могут стать причиной неправильного распределения нагрузки на все тело, перекосов в осанке, появления в теле напряжения, боли и не только. Поэтому когда мы говорим, что нужно укреплять спину, это значит, что нужно также работать над укреплением мышц пресса.

Простыми словами, пока вы не двигаетесь, не двигаются и ваши органы и не выполняют качественно свою работу. Отсюда и застой желчи, и спазмы, и заторможенные процессы детоксикации

И, конечно же, без тренировки мышц живота не добиться стройной талии, подтянутого и красивого живота.

Помимо красивого живота, чего я еще могу добиться, тренируясь?

С помощью специальных асан (упражнений) можно и нужно:

улучшить и поддержать перистальтику кишечника (переваривание пищи, ее движение по пищеводу и выведение каловых масс);

активизировать работу внутренних органов: особенно подвижными должны быть желчный и печень, чтобы обеспечивать отток жидкостей. Это в свою очередь поддержит естественные процессы детоксикации организма;

укрепить внутренние и поверхностные мышечные слои брюшного пресса. Это поможет укрепить все тело, спину, и сформировать правильную осанку

работать с тазовым дном и органами малого таза. Это повысит либидо и послужит профилактикой заболеваний мочеполовой системы.

Можно же просто качать пресс. Этого мало?

Однозначно мало качать пресс. Но даже когда мы говорим об укреплении пресса, здесь нужны разнообразные движения, которые задействуют и укрепят все 4 мышечных слоя.

Йога поможет сделать живот более подтянутым Фото: Pixabay

Но обо всем по порядку. Разобьем работу по этапам:

Укрепить тазовое дно. Необходимо работать с мышцами тазового дна, если хотим получить полноценный эффект: и подтянуть живот и улучшить работу внутренних органов. Что для этого делать: упражнения "Кегеля", дыхательные практики в йоге с удержанием "Мулабандхи" – тренировка мышц тазового дна.

Укреплять и внутренний, и поверхностный мышечный слой брюшного пресса. Начиная с самого глубокого слоя – поперечной мышцы живота, именно она влияет на его форму. Если поперечная мышца ригидная, ослабленная, то живот будет как-бы расползаться в стороны – появляется то, что мы часто называем "боками", которые скрывают талию. И наоборот, если эта мышца в тонусе – живот уменьшается в объеме и появляется талия. В йоге эти мышцы тренируются постоянно, когда мы подкручиваем копчик, сглаживая прогиб в пояснице.

Следующий мышечный слой – внутренние и косые мышцы живота, они формируют так называемый боковой пресс. Это важно для формирования правильной осанки и красивой талии. Тренируются эти мышцы при боковых наклонах и скручиваниях.

Тренировать прямую мышцу. Именно она формирует те самые заветные кубики пресса. Тренируется прямая мышца в упражнениях, где нужно верхнюю часть корпуса приводить к нижней из положения лежа.

Ок, а возможно ли перекачать пресс и как правильно тренироваться

Мышцы живота должны быть не просто сильными, но и функциональными. При перенапряженном, "стальном" прессе, когда мышцы теряют свою эластичность и подвижность, спазмируются внутренние органы и диафрагма. А мы помним, что эти органы требуют объемных движений чтобы выполнять свои функции.

Поэтому занятия должны включать часть, где вы двигаете животом и внутренностями, запускаете жидкостный насос в брюшной полости. В йоге для этого есть масса техник. Например, то же дыхание "Капалабхати", где мы не только тренируем мышцы брюшной полости, но и массируем внутренние органы.

Не забывайте, нужно укреплять не только пресс, но и его напарников – мышцы-разгибатели спины. Эти группы мышц работают в паре, если одну из них укреплять, а вторую оставить ослабленной – будут перекосы в осанке.

Для кого вообще опасны такие упражнения

Отдельно поговорим о группах риска, к которым должен быть индивидуальный подход. Это в первую очередь люди после операций на брюшной полости или позвоночнике; люди с пупочными грыжами; женщины в период послеродового восстановления: убрать живот после родов в первые месяцы после рождения малыша нельзя, маме нужно восстановиться.

Здесь должен быть индивидуальный подход с учетом всех особенностей. К примеру, при диастазе (это расхождение внутренних краев прямых мышц живота) большинство упражнений на укрепление пресса могут только усугубить ситуацию. При такой дисфункции используется более продолжительный период работы с укреплением мышц тазового дна и очень специфические упражнения для укрепления брюшной полости.

Если были операции на брюшной полости или позвоночнике, то нужно время на восстановление целостностей ткани, ни о какой напряженной работе с мышцами не может быть и речи!

С асанами понятно, а можно ли сделать живот подтянутым с помощью массажа?

Есть вспомогательные инструменты, такие как массаж сухой щеткой, контрастный душ. На первый взгляд к подтянутому животу они не имеют никакого отношения, но помогают восстановлению кровоснабжения тканей, приводят в тонус кожу и соединительную ткань. А мышцы – это дело наживное. Главное чтобы ткани были здоровы, пытались кровью.

При регулярных занятиях укрепить мышечный корсет, сформировать красивую талию и подтянуть живот займет плюс-минус месяц. Конечно же, при этом важно сбалансировано питаться и избегать вредных привычек.

Напомним, что ранее мы писали о том, почему вообще может болеть живот.

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