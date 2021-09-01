Як робити вакуумний йога-масаж Наулі та чим він корисний

Вакуумний йога-масаж наулі дуже корисний, але його потрібно робити правильно / Фото: Колаж: Сьогодні

Практика наулі допоможе вивести шлаки і токсини, очистити кишківник і в цілому благотворно впливає на загальне самопочуття. Однак таку йога-практику, як самомасаж внутрішніх органів, потрібно вміти правильно робити. Також для наулі є заборони. Розібратися у всіх тонкощах нам допомогла йога-тічер Юлія Климович.

Юлія Климович / Фото: пресслужба

Наулі – що це таке і чим корисно

Наулі – це головна практика очищення (крія) в хатха-йозі: крім гармонізації у тілі людини співвідношення активностей стихій повітря, вогню і води, наулі багатократно підсилює користь від інших йога-практик. Такий йога-масаж – це техніка, коли м'язи живота скорочуються й ізолюються.

Наулі в перекладі із санскриту – це "нитка пупа", прямі м'язи живота, а самі рухи м'язами трактуються як збовтування, перемішування, обертання. Йоги кажуть, що наулі допомагає запалити травний вогонь, усунути порушення травлення і безлад у дошах.

(В Аюрведі дошами називають життєві сили, відповідно до типу конституції людини, які створюються в результаті взаємодії елементів.) Якщо ж людина займається йогою, щоб підтримувати здоров'я, загальний психологічний та фізичний тонус, то їй, звичайно ж, немає потреби знати складні назви асан (вправ, або положень тіла, в заняттях йогою). Досить розуміти, що за допомогою такої техніки можна провести глибокий масаж внутрішніх органів.

Це відбувається способом створення вакууму в черевній порожнині. Внутрішнім органам таким чином забезпечується приплив свіжої крові.

Наулі – ефективна техніка очищення від жирових накопичень і усунення застою в органах травлення.

Наулі й вакуумний масаж живота – це те саме?

Називати наулі вакуумним масажем не зовсім коректно. У європейській фізіотерапії вакуумний масаж (зокрема, і живота) – це процедура переважно косметологічна, яку проводять спеціальними апаратами або банками і яка допомагає створити безповітряний простір, контактуючи зі шкірою.

Завдяки ж техніці наулі створюється певний безповітряний простір у черевній порожнині. Завдяки цьому простору, а також завдяки певним рухам м'язами живота і відбувається глибокий самомасаж внутрішніх органів. Називати наулі "вакуумом живота" стали головно ЗСЖ-блогери.

Називати наулі вакуумом живота стали популярні ЗСЖ-блогери / Фото: https://www.instagram.com/huntonyo/

Звичайно, ця практика стала дуже популярна, оскільки не потрібно додаткових гаджетів – тільки ваше тіло, бажання і дисципліна.

За допомогою наулі усувається нетравлення шлунка, запори, метеоризм, коригуються гормональні та сечостатеві розлади.

Серед жінок наулі стала особливо популярна, бо дає змогу привести в порядок животик після пологів (але тут теж є нюанси – про це пізніше). Але зверніть увагу! Техніка досить складна, і виконувати її самому, надивившись роликів на ютубі, небезпечно.

Із чого почати робити наулі новачкам?

Спочатку, якщо ви хочете серйозно практикувати наулі, потрібно звернути увагу на своє харчування, питний режим. Від того, що ми їмо, залежить наше здоров'я, самопочуття і робота всього організму. Якщо ви не дотримуєтеся вегетаріанського харчування, то на початок слід хоча б збільшити в своєму раціоні частину фруктів, овочів, зелені – рослинної їжу загалом.

Практикувати наулі слід на порожній шлунок, відповідно, краще після пробудження. Якщо вам не підходить такий режим, тоді виконуйте йогічний самомасаж живота не раніше ніж через 3-3,5 години після їди. Ефект від цієї техніки ви отримаєте не відразу, опановувати наулі доведеться поступово, в кілька етапів.

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І звичайно ж, без наставника, який "наживо" розповість і покаже, як саме правильно працювати м'язами живота, вам не обійтися.

Як робити наулі – "вакуумний масаж" – без шкоди для здоров'я?

Успішно опанувати наулі неможливо, якщо не знаєш досконало техніку "уддіяна-бандха" – втягування живота всередину (з підняттям пупа).

Без опанування технікою уддіяна-бандхи правильно виконувати наулі не вийде / Фото: Колаж: Сьогодні

Утримувати уддіяна-бандху потрібно навчитися не менше ніж 10 секунд. найлегше робити з положення стоячи, трохи зігнути коліна, долонями впертися в стегна, спину округлити. Також дуже важливо утримувати нижній кореневий "замок" – мула-бандху: це стиснення і підтягування м'язів тазового дна. В європейській медицині аналог – це вправа Кегеля.

Тільки після опанування цими техніками можна йти далі, оскільки наулі містить три різновиди техніки:

скорочуємо прямі м'язи передньої частини живота;

скорочуємо лівий прямий м'яз живота;

скорочуємо правий прямий м'яз живота.

Коли всі ці три варіації поєднуються, тоді виходить та сама заповітна йогічна хвиля.

Після опанування технікою втягування живота (уддіяна-бандхи, ліворуч) переходять до виведення "джгута" (мадх'яма-наулі, праворуч) / Фото: Колаж: Сьогодні

Обертають наулі за годинниковою стрілкою або проти неї, поєднуючи всі вказані вище елементи поетапно: тобто починають з уддіяна-бандхи (плюс "замок" мула-бандха, щоб не послабити м'язи тазового дна, оскільки створюється внутрішньоутробний тиск). Завершальна хвиля має відбуватися за годинниковою стрілкою, справа наліво, враховуючи анатомічну будову кишківника.

Коли м'язи обертаються за годинниковою стрілкою справа наліво – це вама-наулі, коли навпаки – це дакшна-наулі / Фото: Колаж: Сьогодні

Звичайно, новачкові легко заплутатися, тому так потрібен учитель. Щоб домогтися ідеальної наулі, потрібно за одну затримку дихання "обертати животом" однакову кількість разів і за годинниковою стрілкою, і проти неї. Але новачкам слід спочатку зробити за годинниковою стрілкою, потім відновити дихання, потім – стільки ж разів проти годинникової.

Поки ваше тіло не звикне. "Замки" відпускати плавно, без різкого виходу, затримки дихання не перетримувати. І пам'ятайте, що деяким людям виконувати наулі взагалі заборонено.

Кому не можна робити наулі – "вакуумний масаж"?

Заборони до виконання наулі:

серцево-судинні захворювання, зокрема гіпертонія;

жовчокам'яна хвороба;

виразкова хвороба;

пупкові грижі;

вагітність, а також післяродовий діастаз (розходження прямих м'язів живота);

менструація.

Пам'ятайте! Перш ніж почати будь-яку фізичну активність, зокрема і практики йоги, яких сьогодні пропонують багато і яких ви ніколи не робили, важливо отримати консультацію свого сімейного лікаря.

Також раніше ми писали, який інвентар потрібен для занять йогою.