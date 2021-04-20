Инвентарь для йоги: 5 гаджетов, без которых не обойтись
Не только комфорт, но и эффективность занятий йогой зависят от определенной толщины коврика или мягкости блоков. А вот аромапалочки – дело индивидуальное
Если коврик для йоги – аксессуар абсолютно необходимый, то насколько нужны валики, резинки, прочий инвентарь и стоит ли на него тратить деньги? Что лучше для занятий йогой, если ты новичок – купить собственные йога-гаджеты или пользоваться общим инвентарем, какие вещи действительно нужны и зачем, а без каких можно обойтись – обо всем этом рассказала йога-тичер, консультант по качественному изменению жизни Елена Лазарева.
Популярность йоги объясняется тем, что эта активность подходит практически для всех. Неважно, какие у вас на начало занятий йогой вес, гибкость или телосложение, – добиться хороших результатов при желании может каждый. И конечно же, как и в любой активности, не обойтись без инвентаря.
Можно, особенно если занятия не регулярны, вы посещаете групповые тренировки и всегда доступны коврик, ремень или валик. Но если йога прочно вошла в вашу жизнь, то стоит завести собственный инвентарь, так легче держать его в чистоте. Ведь к тому же коврику или блокам вы прислоняетесь открытыми участками тела, лицом.
К тому же для разных видов йоги, медитаций и инвентарь может немного отличаться. А некоторые "прибамбасы" для йоги – вещи и вовсе индивидуальные. Поэтому давайте разберемся, какие аксессуары действительно нужны, чтобы полноценно и с удовольствием "йожиться".
Выбирая йога-мат, обратите внимание на его размер и материал, из которого он выполнен. Лучше брать "с захватом" по длине, то есть на 15-20 см длиннее вашего роста. Иначе при некоторых асанах руки или голова могут оказаться на полу. Более толстые коврики удобны для медитаций, на них мягче опираться на колени или локти.
При выборе покрытия йога-мата, учитывайте, насколько сильно вы потеете: иначе влажные руки и ноги будут скользить.
Решит проблему коврик из каучука, хлопка или других натуральных компонентов. Более дешевые модели производят из латекса и материалов на основе ПВХ.
Для растяжек в йоге используются веревки и плотные ремни. Ремень для многих удобнее – он поможет выполнять асаны (упражнения) правильнее, стабилизирует ваше положение и снизит риск получить травму. Главное правило выбора ремня – пусть он лучше будет длиннее вашего роста, чем короче.
Большинство ремней производят из нейлона или хлопка. Нейлон меньше пачкается, а хлопок более экологичный.
При выборе ориентируйтесь на собственные ощущения, ведь ремень будет соприкасаться с кожей. Это особенно важно, если вы склонны к аллергии.
Их подкладывают под поясницу, руки (чтобы дотянуться до пола и завершить асану или создать опору). Они бывают деревянные, пробковые, а также из разных синтетических материалов – эти более мягкие.
Мягкие блоки более комфортны. Выбирая блок, остановитесь на таком, который удобно ложится в руку.
Такая резинка применяется не на первых занятиях, а когда человек уже освоился и требуется усилить эффект от той или иной асаны. Эспандер помогает включить в работу новые мышцы.
Главное, чтобы резинка хорошо тянулась и была длиной не менее 1,5 метра.
Вообще по классике, йогой нужно заниматься босиком. Но новичкам бывает трудно сразу привыкнуть. Также у некоторых людей сильно потеют стопы, из-за чего выполнять упражнения очень сложно. Здесь выручат йогатопы – специальные носки для йоги.
Верхний слой таких носков выполнен из ПВХ, в них ноги не скользят.
Такие носки легко стираются в машине, но сушить на батарее их не рекомендуется.
Это, пожалуй, основной список гаджетов, без которых точно не обойтись.
Как для новичков, так и для более продвинутых "йожиков" есть гаджеты, которые используются для определенного вида йоги или медитации либо по желанию:
- Болстер – поможет лучше расслабиться и найти дополнительную опору. Это такие подушечки, от мини-валиков до болстеров длиной 1 метр. Мини используют в качестве подушки для медитаций. Большие болстеры удобны для релаксации, их подставляют под поясницу, чтобы руки свисали и расслаблялись. Также есть отдельно подушки для медитаций. Их множество, из различных материалов, на любой цвет и кошелек.
- Миофасциальный мяч – помогает проработать плечи и суставы. Такие мячики используются для дополнительной проработки скелетных мышц, тканей вокруг них и кожи, снятия болевых ощущений, массажа. Часто применяются в упражнениях для плечевых суставов, позвоночника, ступней и кистей. Изготавливаются в основном из резины, латекса и других материалов.
- Благовония, пледы и чаши – для глубокого релакса. Каждое занятие йогой заканчивается шавасаной – полным расслаблением лежа на полу. Часто в таком положении хочется укрыться, поэтому кто-то использует специальные пледы, кто-то – нет. Для еще большего расслабления и отдыха также применяют ароматические палочки – благовония, свечи, релаксирующую музыку, музыкальные чаши.
Вопрос аромамасел или благовоний тоже индивидуальный, поскольку тот или иной запах нравится далеко не каждому. А аллергикам вообще нужно быть бдительным.
Во время групповых занятий об этом заботится йога-тичер. Но если вы хотите практиковать самостоятельно, то дома такие аксессуары тоже не помешают.
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