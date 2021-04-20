Инвентарь для йоги: 5 гаджетов, без которых не обойтись

Не только комфорт, но и эффективность занятий йогой зависят от определенной толщины коврика или мягкости блоков. А вот аромапалочки – дело индивидуальное

Если коврик для йоги – аксессуар абсолютно необходимый, то насколько нужны валики, резинки, прочий инвентарь и стоит ли на него тратить деньги? Что лучше для занятий йогой, если ты новичок – купить собственные йога-гаджеты или пользоваться общим инвентарем, какие вещи действительно нужны и зачем, а без каких можно обойтись – обо всем этом рассказала йога-тичер, консультант по качественному изменению жизни Елена Лазарева.

Елена Лазарева Фото: Сегодня, пресс-служба

Популярность йоги объясняется тем, что эта активность подходит практически для всех. Неважно, какие у вас на начало занятий йогой вес, гибкость или телосложение, – добиться хороших результатов при желании может каждый. И конечно же, как и в любой активности, не обойтись без инвентаря.

Можно пользоваться общим инвентарем в студии, необязательно же приобретать свой?

Можно, особенно если занятия не регулярны, вы посещаете групповые тренировки и всегда доступны коврик, ремень или валик. Но если йога прочно вошла в вашу жизнь, то стоит завести собственный инвентарь, так легче держать его в чистоте. Ведь к тому же коврику или блокам вы прислоняетесь открытыми участками тела, лицом.

К тому же для разных видов йоги, медитаций и инвентарь может немного отличаться. А некоторые "прибамбасы" для йоги – вещи и вовсе индивидуальные. Поэтому давайте разберемся, какие аксессуары действительно нужны, чтобы полноценно и с удовольствием "йожиться".

1. Коврик для йоги (йога-мат) – самый важный аксессуар

Выбирая йога-мат, обратите внимание на его размер и материал, из которого он выполнен. Лучше брать "с захватом" по длине, то есть на 15-20 см длиннее вашего роста. Иначе при некоторых асанах руки или голова могут оказаться на полу. Более толстые коврики удобны для медитаций, на них мягче опираться на колени или локти.

Йогамат Springos PVS (слева) – 299 грн; набор ковриков Azanaroll – 9000 грн Фото: Сегодня, пресс-служба

При выборе покрытия йога-мата, учитывайте, насколько сильно вы потеете: иначе влажные руки и ноги будут скользить.

Каучуковый йога мат Bodhi EcoPro Diamond (слева) – 2350 грн; коврик Prosource Tao – 532 грн. Фото: Сегодня, пресс-служба

Решит проблему коврик из каучука, хлопка или других натуральных компонентов. Более дешевые модели производят из латекса и материалов на основе ПВХ.

2. Ремень: помогает стабилизировать положение и снижает риск травм

Для растяжек в йоге используются веревки и плотные ремни. Ремень для многих удобнее – он поможет выполнять асаны (упражнения) правильнее, стабилизирует ваше положение и снизит риск получить травму. Главное правило выбора ремня – пусть он лучше будет длиннее вашего роста, чем короче.

Ремни для йоги: Hugger Mugger (слева) – 336 грн; Foyo Ethno belt – 215 грн. Фото: Сегодня, пресс-служба

Большинство ремней производят из нейлона или хлопка. Нейлон меньше пачкается, а хлопок более экологичный.

Ремни для йоги: FI 6975 (слева) – 199 грн; ProSourse Metal D-ring – 112 грн. Фото: Сегодня, пресс-служба

При выборе ориентируйтесь на собственные ощущения, ведь ремень будет соприкасаться с кожей. Это особенно важно, если вы склонны к аллергии.

3. Блоки для йоги (кирпичи) помогут тем, кому не хватает гибкости и растяжки

Их подкладывают под поясницу, руки (чтобы дотянуться до пола и завершить асану или создать опору). Они бывают деревянные, пробковые, а также из разных синтетических материалов – эти более мягкие.

Блоки для йоги: бамбуковый RAO (слева) – 530 грн; Kurma Standard ПВХ – 253 грн шт. Фото: Сегодня, пресс-служба

Мягкие блоки более комфортны. Выбирая блок, остановитесь на таком, который удобно ложится в руку.

Блок для йоги из полимерной пены Asana Karge Bodhi (слева) – 340 грн; пробковый для плеч BODHI – 380 грн. Фото: Сегодня, пресс-служба

4. Резинка-эспандер – лента-амортизатор для увеличения нагрузок

Такая резинка применяется не на первых занятиях, а когда человек уже освоился и требуется усилить эффект от той или иной асаны. Эспандер помогает включить в работу новые мышцы.

Резинка-эспандер для йоги: Wellamart (слева) – 199 грн; Campion – 60 грн. Фото: Сегодня, пресс-служба

Главное, чтобы резинка хорошо тянулась и была длиной не менее 1,5 метра.

Резинки-эспандеры: 4 Fizjo Power Band (слева) – 799 грн; QIHAO – 259 грн шт. Фото: Сегодня, пресс-служба

5. Йогатопы – носки для йоги: нужны, чтобы не скользить во время занятий

Вообще по классике, йогой нужно заниматься босиком. Но новичкам бывает трудно сразу привыкнуть. Также у некоторых людей сильно потеют стопы, из-за чего выполнять упражнения очень сложно. Здесь выручат йогатопы – специальные носки для йоги.

Йогатопы – носки для йоги: RAO (слева) – 115 грн; FDSO – 72 грн. Фото: Сегодня, пресс-служба

Верхний слой таких носков выполнен из ПВХ, в них ноги не скользят.

Йогатопы "Пять пальцев" (слева) – 132 грн; Full Toe Low lise Greap – 445 грн. Фото: Сегодня, пресс-служба

Такие носки легко стираются в машине, но сушить на батарее их не рекомендуется.

Это, пожалуй, основной список гаджетов, без которых точно не обойтись.

Гаджеты для любителей дополнительного комфорта и медитаций

Как для новичков, так и для более продвинутых "йожиков" есть гаджеты, которые используются для определенного вида йоги или медитации либо по желанию:

Болстер – поможет лучше расслабиться и найти дополнительную опору. Это такие подушечки, от мини-валиков до болстеров длиной 1 метр. Мини используют в качестве подушки для медитаций. Большие болстеры удобны для релаксации, их подставляют под поясницу, чтобы руки свисали и расслаблялись. Также есть отдельно подушки для медитаций. Их множество, из различных материалов, на любой цвет и кошелек. Миофасциальный мяч – помогает проработать плечи и суставы. Такие мячики используются для дополнительной проработки скелетных мышц, тканей вокруг них и кожи, снятия болевых ощущений, массажа. Часто применяются в упражнениях для плечевых суставов, позвоночника, ступней и кистей. Изготавливаются в основном из резины, латекса и других материалов. Благовония, пледы и чаши – для глубокого релакса. Каждое занятие йогой заканчивается шавасаной – полным расслаблением лежа на полу. Часто в таком положении хочется укрыться, поэтому кто-то использует специальные пледы, кто-то – нет. Для еще большего расслабления и отдыха также применяют ароматические палочки – благовония, свечи, релаксирующую музыку, музыкальные чаши.

Вопрос аромамасел или благовоний тоже индивидуальный, поскольку тот или иной запах нравится далеко не каждому. А аллергикам вообще нужно быть бдительным.

Использование благовоний и музыкальных чаш – дело индивидуальное Фото: unsplash.com

Во время групповых занятий об этом заботится йога-тичер. Но если вы хотите практиковать самостоятельно, то дома такие аксессуары тоже не помешают.

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