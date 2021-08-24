Хрустящие вергуны, пышки на сметане и ленивые творожные вареники – рецепты украинского завтрака

Рецепты украинской выпечки к завтраку / Фото: Коллаж: Сегодня

В праздничное утро спешить некуда, поэтому можно заняться любимыми нами ленивыми варениками, вергунами и пышками. Постарайтесь взять самые свежие ингредиенты, чтобы получить ароматное утро. Как достичь совершенства в домашней выпечке – узнаете здесь, а в этом материале читайте о том, где выгодно купить продукты для пикника.

Пышки на сметане

Пышки на кефире – рецепт / Фото: instagram.com/kati.dol/

Ингредиенты

мука пшеничная – 2-2,5 ст.;

сметана – 3 ст. л.;

сахар – 3-4 ст. л.;

яйцо куриное – 2 шт.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

соль – щепотка;

масло растительное – 50 мл.

Способ приготовления

Яйца взбить миксером или венчиком с сахаром и солью. Добавить сметану, взбить до однородной массы. Муку просеять, смешать с разрыхлителем. Ввести в жидкую массу и постепенно замесить мягкое тесто. Тесто разделить на две части. Раскатать каждую часть в пласт толщиной 0,7-1 см. Стаканом или другой формой вырезать заготовки. Жарить в разогретом растительном масле с двух сторон до готовности. Выложить на бумажное полотенце, украсить сахарной пудрой.

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Вергуны

Вергуны – рецепт / Фото: instagram.com/n_zenikhova/

Ингредиенты

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кефир – 250 мл;

мука – 400 г;

яйцо – 1 шт.;

масло сливочное – 50 г;

сода – 1 ч. л.;

сахар – 50 г;

масло растительное для фритюра;

сахарная пудра.

Способ приготовления

Смешать кефир, сахар и яйцо. Добавить соду, хорошо перемешать. Добавить растопленное сливочное масло и частями ввести муку. Замесить тесто, дать отдохнуть 15 минут. Раскатать тесто примерно по 0,5 см, разрезать на широкие полоски, а затем – по диагонали на ромбики. В центре каждого ромбика сделать надрез, продеть край теста в надрез и сформировать вергуны. Добавить масло в сотейник, разогреть. Жарить вергуны до золотистой корочки, выложить на бумажное полотенце и присыпать сахарной пудрой.

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Ленивые вареники с творогом

Ленивые вареники классические / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

250 г творога;

1 яйцо;

1 ст. л. растопленного масла;

щепотка соли;

1 ст. л. сахара;

3 ст. л. муки.

Способ приготовления

Смешайте вилкой растопленное сливочное масло, яйцо, соль и сахар. В полученную смесь добавьте творог и хорошо разомните. Творог слегка посыпьте мукой. Полученную массу выложите на припыленную мукой доску. Скатайте из творожной массы колбаски, постепенно добавляя муку. Муки нужно столько, чтобы тесто не приставало к руками и можно было раскатать колбаску. Разрежьте колбаску наискосок кусочками толщиной 1,5-2 см. В кипящую воду аккуратно положите вареники. Варите, пока они не всплывут. С помощью шумовки переложите вареники на тарелку. Подавайте ленивые вареники можно со сметаной, маслом, медом или вареньем.

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