10 несладких пирогов – от блинного с грибами до спирального с сыром

Домашние несладкие пироги в отличие, например, от разных заливных – дело больше хлопотное, чем наоборот. Но в результате вы получаете красивую сытную еду, которую удобно взять на работу или достойно угостить гостей. В начинке всех этих пирогов есть сезонные овощи или индейка, или сыр, ну или все вместе. Как выгодно подготовиться к пикнику – узнаете из этого материала.
Деревенский пирог с лисичками
Ингредиенты
- Слоеное тесто
- 400 г лисичек
- 1 луковица
- Зелень
- Растительное масло
- Сливочное масло
Для заливки
- 3 яйца
- 100 г твердого сыра
- 150 мл сливок 20%
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Тесто разморозить, вырезать круг по диаметру формы, немного раскатать. Выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, сделать бортики и наколоть вилкой.
- Лисички обжарить на растительном масле, нарезанный лук отдельно обжарить на сливочном масле.
- Духовку разогреть до 180 градусов.
- Для заливки взбить вилкой яйца и сливки, добавить тертый сыр, соль и перец.
- Выложить на корж жареные грибы, лук и нарезанную зелень. Залить яичной смесью.
- Выпекать пирог до готовности (около 30 минут).
Блинный пирог с опятами и беконом
Ингредиенты
- 3 тонких блина на молоке
- 30 г бекона
- 70 г опят
- 30 г помидоров
- 30 г сладкого перца
- 40 г твердого сыра
- 20 г сливочного масла
- Лист салата
Для соуса
- 30 г сливок 20 %
- 15 г жареных шампиньонов
- Соевый соус – 5 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Заранее приготовить обычные блины из пшеничной муки на молоке. Каждый блин разрезать на четыре части.
- На одной сковороде в течение 5-10 минут обжарить нарезанные кусочками опята, на второй – бекон, помидор и перец (нарезать по своему усмотрению).
- Смешать содержимое обеих сковородок. На каждый кусочек блина положить часть начинки, снова блин – и так доверху.
- Положить на противень, застеленный пергаментом, посыпать тертым сыром и запекать при 190 градусах в течение 5 минут.
10 пирогов с грибами для вкусных семейных ужинов
Луковый пирог с копченой грудинкой
Ингредиенты для теста
- 125-150 г муки
- 25 г сливочного масла
- 3 г сухих дрожжей
- 75 мл молока
- 1/2 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
Для начинки
- 50 г копченой грудинки
- 35 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 250 г репчатого лука
- 50 мл сливок
- 1/2 ст. л. муки
- 1/4 ч. л. сушеного тимьяна
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- В теплом молоке развести дрожжи с сахаром.
- Просеять муку в миску, добавить соль и влить опару и растопленное масло. Замесить тесто, собрать его в комок, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на час.
- Нарезать лук и тушить в 25 г сливочного масла до прозрачности. Присыпать мукой, подождать еще минуту и снять с огня.
- Яйцо и сливки смешать в миске. Грудинку нарезать соломкой, отделить три четверти и залить ее яичной смесью, добавить тимьян и хорошо перемешать.
- Тесто раскатать в пласт и выложить его в форму диаметром 18-20 см, смазанную 10 г масла. Сформировать высокие бортики, добавить начинку, а сверху выложить оставшуюся часть мяса.
- Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать пирог примерно 40 минут.
Пирог с грибами и плавленым сыром
Ингредиенты
- 400 г шампиньонов
- 4 яйца
- 0,5 пучка укропа
- 75 г сливочного масла
- 3 плавленых сырка
- 350 г муки
- 1 луковица
- 4 ст. л. ледяной воды
- 50 мл подсолнечного масла
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Смешать муку со сливочным маслом, добавить 2 яйца, воду и замесить тесто. Накрыть пленкой и оставить в холодильнике на 30 минут.
- Грибы и лук нарезать и жарить на подсолнечном масле до готовности.
- Натереть сыр и смешать его с измельченным укропом и яйцами. Добавить шампиньоны и перемешать.
- Тесто раскатать и выстелить им форму. Сформировать бортики. Выложить начинку и выпекать 45 минут при 180 градусах.
10 возмутительно вкусных блюд с сыром
Киш с индейкой и сыром
Ингредиенты
- Мука – 300 г
- Холодное сливочное масло – 140 г
- Ледяная вода – 90 мл
- Соль – 1 щепотка
- Сахар – 1 ст. л.
- Уксус – 1 ст. л.
Для начинки
- Лук репчатый – 1 шт.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Яйца куриные – 3 шт.
- Соль – по вкусу
- Сливки жирные – 250 мл
- Чеддер – 200 г
- Филе индейки – 450 г
- Перец – по вкусу
- Помидоры черри – 10 шт.
Способ приготовления
- В чашу для измельчения всыпать муку. Нарезать кубиком холодное сливочное масло, добавить к муке.
- Туда же добавить 30 мл ледяной воды, соль, сахар и уксус. Все измельчить, в процессе постепенно ввести оставшуюся ледяную воду.
- Тесто выложить в форму для выпекания, быстро и равномерно распределить, сделать бортики.
- На тесто выложить пергамент, сверху заполнить форму бобами – используйте 1-1,5 кг. Корж выпекать при 180 градусах в течение 20 минут, почти до готовности.
- Разогреть сковороду с оливковым маслом. Мелко нарезать лук, слегка обжарить.
- Чеснок измельчить, добавить в луку, обжарить все до золотистого цвета.
- В миске взбить яйца с солью, затем влить сливки и снова взбить смесь. Всыпать 150 г тертого чеддера, все перемешать.
- Предварительно приготовить филе индейки – можете отварить, потушить или запечь. Также можно использовать уже готовую продукцию. Мясо измельчить, добавить к яичной смеси вместе с обжаренным луком и чесноком. Посолить, поперчить и перемешать.
- Корж вынуть из духовки, убрать бобы, выложить начинку. Украсить пирог нарезанными помидорами черри, сверху посыпать оставшимся чеддером.
- Киш поставить в духовку на 25-30 минут, выпекать до готовности.
Пирог из слоеного теста с сулугуни и зеленым луком
Ингредиенты
- 2 больших пучка зеленого лука
- 1 большой пучок укропа
- 4 яйца
- 1 упаковка слоеного теста
- 30 мл молока
- 500 г сулугуни
- 100 г муки
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Лук и укроп нарубить, сулугуни натереть на крупной терке. Добавить три яйца.
- Посыпать рабочую поверхность мукой, раскатать тесто. Выложить половину теста на противень с высокими бортиками, выстеленный пергаментом.
- Положить начинку и равномерно распределить ее. Накрыть вторым пластом теста. Защипнуть края.
- Взять желток оставшегося яйца, смешать его с молоком, слегка взбить и смазать пирог.
- Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут.
Картофельный пирог с луком
Ингредиенты
- 1 1/4 чашки муки
- 1/4 ч. л. соли
- 100 г холодного сливочного масла
- 1/4 чашки йогурта
- 2 ч. л. лимонного сока
- 1/4 ч. л. ледяной воды
- Яичный белок с небольшим количеством воды для смазки пирога
- 4-5 средних картофелин, помыть, но не чистить
- 1/2 красной луковицы, тонко порезанной на сегменты
- 1/2 чашки тертого пармезана
- 2 ст. л. сливочного масла
- Несколько веточек тимьяна
- Свежая петрушка
Способ приготовления
- Для теста смешать в миске муку с солью. Добавить порезанное кубиками сливочное масло и руками перетереть масло с мукой, пока у вас не получится крошка размером с горошину.
- В другой миске смешать йогурт, лимонный сок и ледяную воду. Добавить в мучную смесь и опять руками соединить все вместе. Долго мешать не нужно.
- Закрыть пленкой и убрать в холодильник на час.
- Картофель нарезать кружками, положить в кастрюлю с холодной водой. Довести до кипения и варить на среднем огне около пяти минут. Воду слить.
- Подсушить картофель на разделочной доске или большой тарелке.
- Нагреть духовку до 180 градусов.
- Достать тесто из холодильника. Выложить его на присыпанный мукой стол и раскатать в лепешку 25-28 см в диаметре. С помощью скалки аккуратно перенести тесто на противень, накрытый бумагой для выпечки.
- На середину теста выложить пармезан, оставив свободными по 5-6 см с краев теста. Выложить на сыр кружочки картофеля, промокнув лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца.
- На картофель положить размягченное сливочное масло. Завернуть края теста на картофель, чтобы у вас получился открытый квадрат.
- Смазать края теста смесью белка с водой. Посыпать пирог крупной морской солью (важно не переусердствовать: пармезан – достаточно соленый), положить веточки тимьяна и выложить сверху лук.
- Запекать 30-40 минут или пока тесто не станет красивого золотистого цвета. Готовый пирог можно посыпать петрушкой или кинзой.
Спиральный овощной пирог
Ингредиенты для коржа
- 120 г муки
- 75 г холодного сливочного масла
- 1 яичный желток
- 1 ст. л. воды или молока
- 1/4 ч. л. соли
Для сырной начинки
- 200 г плавленого сыра
- 1 ч. л. лимонного сока
- 1/4 ч. л. сухого чеснока
- 1 ч. л. майорана
- 1 ч. л. паприки
- щепотка соли
- молотый черный перец
Для овощной начинки
- 1 морковь
- 1 молодой кабачок
- 1 баклажан
- 1 красный сладкий перец
- 1/2 ч. л. майорана
- 1/2 ч. л. соли
- масло растительное
Способ приготовления
- Желток яйца, воду или молоко и соль слегка взбить венчиком. Охлажденное масло соединить с мукой, порубить ножом в мелкую крошку, добавить яичную смесь, замесить тесто, обернуть его в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.
- Для начинки соединить сыр, лимонный сок, сухой чеснок, майоран, паприку, черный перец и соль.
- Нарезать морковь, кабачок, баклажан на тонкие полоски с помощью овощечистки и выложить на бумажное полотенце.
- Охлажденное тесто раскатать в круг диаметром 25 см. В предварительно смазанную сливочным маслом форму выложить тесто, наколоть вилкой, накрыть пергаментной бумагой, засыпать сверху горох. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Убрать бумагу с горохом. Дать остыть.
- Выложить сырную смесь на охлажденный корж. Разложить тонкие полоски овощей по спирали, смазать растительным маслом, посолить, поперчить, посыпать майораном.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40-45 минут.
Пирог из тонкого лаваша с сыром
Ингредиенты
- Лаваш – 6 шт.
- Брынза – 400 г
- Сметана – 200 г
- Майонез – 200 г
- Яйца – 3 шт.
Способ приготовления
- Сыр натереть на терке.
- Сметану и майонез соединить в миске, добавить к ним яйца и перемешать.
- Сыр натереть на терке или размять вилкой, добавить к сметанной смеси.
- Форму для торта смазать сливочным маслом. Выложить сверху целый лаваш так, чтобы края свисали с обеих сторон формы.
- Остальной лаваш порвать руками на куски, обмакнуть в готовую заливку и выложить сверху. Немного заливки оставить.
- Свободные края лаваша сложить друг на друга, залить оставшейся сырной смесью.
- Выпекать при 180 градусах до золотистой корочки.
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