10 несладких пирогов – от блинного с грибами до спирального с сыром

Такие пироги удобно брать на работу, они сытные. В подборке есть рецепты быстрых пирогов на основе тонкого лаваша. Есть рецепты с грибами, индейкой, овощами с сыром. Киши с разными начинками – отличный вариант для праздничного стола

Рецепты несладких пирогов / Фото: Depositphotos

Домашние несладкие пироги в отличие, например, от разных заливных – дело больше хлопотное, чем наоборот. Но в результате вы получаете красивую сытную еду, которую удобно взять на работу или достойно угостить гостей. В начинке всех этих пирогов есть сезонные овощи или индейка, или сыр, ну или все вместе. Как выгодно подготовиться к пикнику – узнаете из этого материала.

Деревенский пирог с лисичками

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Пирог с лисичками из слоеного теста / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Слоеное тесто

400 г лисичек

1 луковица

Зелень

Растительное масло

Сливочное масло

Для заливки

3 яйца

100 г твердого сыра

150 мл сливок 20%

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Тесто разморозить, вырезать круг по диаметру формы, немного раскатать. Выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, сделать бортики и наколоть вилкой. Лисички обжарить на растительном масле, нарезанный лук отдельно обжарить на сливочном масле. Духовку разогреть до 180 градусов. Для заливки взбить вилкой яйца и сливки, добавить тертый сыр, соль и перец. Выложить на корж жареные грибы, лук и нарезанную зелень. Залить яичной смесью. Выпекать пирог до готовности (около 30 минут).

Блинный пирог с опятами и беконом

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Блинный пирог с грибами

Ингредиенты

3 тонких блина на молоке

30 г бекона

70 г опят

30 г помидоров

30 г сладкого перца

40 г твердого сыра

20 г сливочного масла

Лист салата

Для соуса

30 г сливок 20 %

15 г жареных шампиньонов

Соевый соус – 5 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Заранее приготовить обычные блины из пшеничной муки на молоке. Каждый блин разрезать на четыре части. На одной сковороде в течение 5-10 минут обжарить нарезанные кусочками опята, на второй – бекон, помидор и перец (нарезать по своему усмотрению). Смешать содержимое обеих сковородок. На каждый кусочек блина положить часть начинки, снова блин – и так доверху. Положить на противень, застеленный пергаментом, посыпать тертым сыром и запекать при 190 градусах в течение 5 минут.

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Луковый пирог с копченой грудинкой

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Луковый пирог дрожжевой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста

125-150 г муки

25 г сливочного масла

3 г сухих дрожжей

75 мл молока

1/2 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

Для начинки

50 г копченой грудинки

35 г сливочного масла

1 яйцо

250 г репчатого лука

50 мл сливок

1/2 ст. л. муки

1/4 ч. л. сушеного тимьяна

Соль – по вкусу

Способ приготовления

В теплом молоке развести дрожжи с сахаром. Просеять муку в миску, добавить соль и влить опару и растопленное масло. Замесить тесто, собрать его в комок, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на час. Нарезать лук и тушить в 25 г сливочного масла до прозрачности. Присыпать мукой, подождать еще минуту и снять с огня. Яйцо и сливки смешать в миске. Грудинку нарезать соломкой, отделить три четверти и залить ее яичной смесью, добавить тимьян и хорошо перемешать. Тесто раскатать в пласт и выложить его в форму диаметром 18-20 см, смазанную 10 г масла. Сформировать высокие бортики, добавить начинку, а сверху выложить оставшуюся часть мяса. Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать пирог примерно 40 минут.

Пирог с грибами и плавленым сыром

Пирог с грибами / Фото: Pinterest

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Ингредиенты

400 г шампиньонов

4 яйца

0,5 пучка укропа

75 г сливочного масла

3 плавленых сырка

350 г муки

1 луковица

4 ст. л. ледяной воды

50 мл подсолнечного масла

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Смешать муку со сливочным маслом, добавить 2 яйца, воду и замесить тесто. Накрыть пленкой и оставить в холодильнике на 30 минут. Грибы и лук нарезать и жарить на подсолнечном масле до готовности. Натереть сыр и смешать его с измельченным укропом и яйцами. Добавить шампиньоны и перемешать. Тесто раскатать и выстелить им форму. Сформировать бортики. Выложить начинку и выпекать 45 минут при 180 градусах.

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Киш с индейкой и сыром

Киш с индейкой и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Мука – 300 г

Холодное сливочное масло – 140 г

Ледяная вода – 90 мл

Соль – 1 щепотка

Сахар – 1 ст. л.

Уксус – 1 ст. л.

Для начинки

Лук репчатый – 1 шт.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Чеснок – 1 зубчик

Яйца куриные – 3 шт.

Соль – по вкусу

Сливки жирные – 250 мл

Чеддер – 200 г

Филе индейки – 450 г

Перец – по вкусу

Помидоры черри – 10 шт.

Способ приготовления

В чашу для измельчения всыпать муку. Нарезать кубиком холодное сливочное масло, добавить к муке. Туда же добавить 30 мл ледяной воды, соль, сахар и уксус. Все измельчить, в процессе постепенно ввести оставшуюся ледяную воду. Тесто выложить в форму для выпекания, быстро и равномерно распределить, сделать бортики. На тесто выложить пергамент, сверху заполнить форму бобами – используйте 1-1,5 кг. Корж выпекать при 180 градусах в течение 20 минут, почти до готовности. Разогреть сковороду с оливковым маслом. Мелко нарезать лук, слегка обжарить. Чеснок измельчить, добавить в луку, обжарить все до золотистого цвета. В миске взбить яйца с солью, затем влить сливки и снова взбить смесь. Всыпать 150 г тертого чеддера, все перемешать. Предварительно приготовить филе индейки – можете отварить, потушить или запечь. Также можно использовать уже готовую продукцию. Мясо измельчить, добавить к яичной смеси вместе с обжаренным луком и чесноком. Посолить, поперчить и перемешать. Корж вынуть из духовки, убрать бобы, выложить начинку. Украсить пирог нарезанными помидорами черри, сверху посыпать оставшимся чеддером. Киш поставить в духовку на 25-30 минут, выпекать до готовности.

Пирог из слоеного теста с сулугуни и зеленым луком

Слоеный пирог с зеленью и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 больших пучка зеленого лука

1 большой пучок укропа

4 яйца

1 упаковка слоеного теста

30 мл молока

500 г сулугуни

100 г муки

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Лук и укроп нарубить, сулугуни натереть на крупной терке. Добавить три яйца. Посыпать рабочую поверхность мукой, раскатать тесто. Выложить половину теста на противень с высокими бортиками, выстеленный пергаментом. Положить начинку и равномерно распределить ее. Накрыть вторым пластом теста. Защипнуть края. Взять желток оставшегося яйца, смешать его с молоком, слегка взбить и смазать пирог. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут.

Картофельный пирог с луком

Пирог с картофелем и луком / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 1/4 чашки муки

1/4 ч. л. соли

100 г холодного сливочного масла

1/4 чашки йогурта

2 ч. л. лимонного сока

1/4 ч. л. ледяной воды

Яичный белок с небольшим количеством воды для смазки пирога

4-5 средних картофелин, помыть, но не чистить

1/2 красной луковицы, тонко порезанной на сегменты

1/2 чашки тертого пармезана

2 ст. л. сливочного масла

Несколько веточек тимьяна

Свежая петрушка

Способ приготовления

Для теста смешать в миске муку с солью. Добавить порезанное кубиками сливочное масло и руками перетереть масло с мукой, пока у вас не получится крошка размером с горошину. В другой миске смешать йогурт, лимонный сок и ледяную воду. Добавить в мучную смесь и опять руками соединить все вместе. Долго мешать не нужно. Закрыть пленкой и убрать в холодильник на час. Картофель нарезать кружками, положить в кастрюлю с холодной водой. Довести до кипения и варить на среднем огне около пяти минут. Воду слить. Подсушить картофель на разделочной доске или большой тарелке. Нагреть духовку до 180 градусов. Достать тесто из холодильника. Выложить его на присыпанный мукой стол и раскатать в лепешку 25-28 см в диаметре. С помощью скалки аккуратно перенести тесто на противень, накрытый бумагой для выпечки. На середину теста выложить пармезан, оставив свободными по 5-6 см с краев теста. Выложить на сыр кружочки картофеля, промокнув лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца. На картофель положить размягченное сливочное масло. Завернуть края теста на картофель, чтобы у вас получился открытый квадрат. Смазать края теста смесью белка с водой. Посыпать пирог крупной морской солью (важно не переусердствовать: пармезан – достаточно соленый), положить веточки тимьяна и выложить сверху лук. Запекать 30-40 минут или пока тесто не станет красивого золотистого цвета. Готовый пирог можно посыпать петрушкой или кинзой.

Спиральный овощной пирог

Рецепты несладких пирогов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для коржа

120 г муки

75 г холодного сливочного масла

1 яичный желток

1 ст. л. воды или молока

1/4 ч. л. соли

Для сырной начинки

200 г плавленого сыра

1 ч. л. лимонного сока

1/4 ч. л. сухого чеснока

1 ч. л. майорана

1 ч. л. паприки

щепотка соли

молотый черный перец

Для овощной начинки

1 морковь

1 молодой кабачок

1 баклажан

1 красный сладкий перец

1/2 ч. л. майорана

1/2 ч. л. соли

масло растительное

Способ приготовления

Желток яйца, воду или молоко и соль слегка взбить венчиком. Охлажденное масло соединить с мукой, порубить ножом в мелкую крошку, добавить яичную смесь, замесить тесто, обернуть его в пленку и убрать в холодильник на 30 минут. Для начинки соединить сыр, лимонный сок, сухой чеснок, майоран, паприку, черный перец и соль. Нарезать морковь, кабачок, баклажан на тонкие полоски с помощью овощечистки и выложить на бумажное полотенце. Охлажденное тесто раскатать в круг диаметром 25 см. В предварительно смазанную сливочным маслом форму выложить тесто, наколоть вилкой, накрыть пергаментной бумагой, засыпать сверху горох. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Убрать бумагу с горохом. Дать остыть. Выложить сырную смесь на охлажденный корж. Разложить тонкие полоски овощей по спирали, смазать растительным маслом, посолить, поперчить, посыпать майораном. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40-45 минут.

Пирог из тонкого лаваша с сыром

Пирог из лаваша с сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Лаваш – 6 шт.

Брынза – 400 г

Сметана – 200 г

Майонез – 200 г

Яйца – 3 шт.

Способ приготовления

Сыр натереть на терке. Сметану и майонез соединить в миске, добавить к ним яйца и перемешать. Сыр натереть на терке или размять вилкой, добавить к сметанной смеси. Форму для торта смазать сливочным маслом. Выложить сверху целый лаваш так, чтобы края свисали с обеих сторон формы. Остальной лаваш порвать руками на куски, обмакнуть в готовую заливку и выложить сверху. Немного заливки оставить. Свободные края лаваша сложить друг на друга, залить оставшейся сырной смесью. Выпекать при 180 градусах до золотистой корочки.

И еще один интересный рецепт – киша с тунцом и шпинатом – узнаете из видео.

Здесь собраны 3 рецепта всемирно известных сладких пирогов.