3 рецепта любимой из детства выпечки к утреннему кофе

Порадуйте себя и свою семью печеньем "Гусиные лапки", для них нужен творог, домашними пышными сочниками и молочными коржиками. К выпечке подавайте взбитые сливки, джем или просто свежие ягоды

Любимая из детства выпечка

Все, что приготовлено дома, – это всегда уютно и тепло. Это могут быть пироги, которые нам готовили в детстве, а может быть и выпечка. Все эти рецепты кому-то хорошо знакомы, кто-то обожал ее маленькими, ну а кто-то захочет испечь ее к утреннему кофе. И "Гусиные лапки", и молочные коржики хорошо сохраняются, а вот сочники желательно съесть сразу. В календаре лайфхаков для лета найдете идеи, как провести его незабываемо.

"Гусиные лапки"

"Гусиные лапки" / Фото: instagram.com/tajemnicesmaku/

Ингредиенты

Творог – 500 г

Сливочное масло – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 100 г

Ванилин

Щепотка соли

Сметана -100 г

Мука – 350 г

⠀Способ приготовления

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Смешать все ингредиенты до однородной массы, вымесить тесто, положить в пакет и положить на 20 минут в морозилку. Тесто разделить на 3 части, раскатать тонко и вырезать стаканом кружочки. На кружочек насыпать сахар, сложить вдвое, сахаром внутрь, и еще раз насыпать сахар и сложить сахаром внутрь. Выйдет треугольник, ножом сделать три надреза в виде лапок. Противень застелить пергаментом, выложить печенье и выпекать 25 минут при 180 градусах.

Молочные коржики

Молочные коржики / Фото: instagram.com/zel_cakes/

Ингредиенты

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 80 г

Сахар – 200 г

Сливочное масло – 100 г

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Мука – 400 г

Ванилин – 1 пакетик

Способ приготовления

Молоко налить в сотейник, всыпать сахар и поставить на огонь. Подогреть молоко до растворения сахара, не доводя до кипения. Как только сахар растворился, убрать молоко с огня и добавить масло, размешать до его полного растворения. Дать полностью остыть. В отдельной емкости взбить яйцо и ванилин, добавить в молочно-сливочную смесь, перемешать. Муку просеять с разрыхлителем и в несколько подходов, добавить в смесь, замесить тесто. Оно должно собираться в шар, не прилипая к рукам. Присыпать мукой поверхность и раскатать тесто примерно 1 см толщиной, если сделать тоньше, то коржики будут хрустящие. Вырезать формой коржики, выложить на противень, смазать яйцом и выпекать 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке до румяности.

Сочники с творогом

Сочники с творогом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста

Мука – 210 г

Яйцо – 1 шт.

Сахарная пудра или мелкий сахар – 50 г

Масло – 100 г

Щепотка мелкой соли

Разрыхлитель – 1/4 ч. л.

Для начинки

Творог – 200 г

Сахар – 40 г

Мука – 30 г

Сметана – 20 г

Желток – 1/2 шт.

Для смазывания

Желток – 1/2 шт.

Теплая вода – 1 ст. л.

Способ приготовления

Приготовьте начинку. Все ингредиенты сложите в миску и тщательно перемешайте миксером. Половину желтка сразу отложите и смешайте с водой, чтобы он не засох. Приготовьте тесто. Сложите в миску мягкое масло, яйцо, соль, пудру и взбейте миксером. Всыпьте муку с разрыхлителем. Размешайте и слепите тесто в комок. Разделите тесто на шесть частей. Каждую часть сверните в недлинную колбаску и раскатайте на присыпанном мукой столе. Положите начинку и накройте половиной теста так, чтобы она была видна. Выложите заготовки на застеленный пергаментной бумагой противень. Смажьте желтком с водой с помощью кисточки и начинку, и тесто. Выпекайте при 200 градусах в течение 25 минут.

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