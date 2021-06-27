3 рецепта любимой из детства выпечки к утреннему кофе

Все, что приготовлено дома, – это всегда уютно и тепло. Это могут быть пироги, которые нам готовили в детстве, а может быть и выпечка. Все эти рецепты кому-то хорошо знакомы, кто-то обожал ее маленькими, ну а кто-то захочет испечь ее к утреннему кофе. И "Гусиные лапки", и молочные коржики хорошо сохраняются, а вот сочники желательно съесть сразу. В календаре лайфхаков для лета найдете идеи, как провести его незабываемо.
"Гусиные лапки"
Ингредиенты
- Творог – 500 г
- Сливочное масло – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 100 г
- Ванилин
- Щепотка соли
- Сметана -100 г
- Мука – 350 г
⠀Способ приготовления
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- Смешать все ингредиенты до однородной массы, вымесить тесто, положить в пакет и положить на 20 минут в морозилку.
- Тесто разделить на 3 части, раскатать тонко и вырезать стаканом кружочки.
- На кружочек насыпать сахар, сложить вдвое, сахаром внутрь, и еще раз насыпать сахар и сложить сахаром внутрь. Выйдет треугольник, ножом сделать три надреза в виде лапок.
- Противень застелить пергаментом, выложить печенье и выпекать 25 минут при 180 градусах.
Молочные коржики
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 80 г
- Сахар – 200 г
- Сливочное масло – 100 г
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Мука – 400 г
- Ванилин – 1 пакетик
Способ приготовления
- Молоко налить в сотейник, всыпать сахар и поставить на огонь. Подогреть молоко до растворения сахара, не доводя до кипения.
- Как только сахар растворился, убрать молоко с огня и добавить масло, размешать до его полного растворения. Дать полностью остыть.
- В отдельной емкости взбить яйцо и ванилин, добавить в молочно-сливочную смесь, перемешать.
- Муку просеять с разрыхлителем и в несколько подходов, добавить в смесь, замесить тесто. Оно должно собираться в шар, не прилипая к рукам.
- Присыпать мукой поверхность и раскатать тесто примерно 1 см толщиной, если сделать тоньше, то коржики будут хрустящие.
- Вырезать формой коржики, выложить на противень, смазать яйцом и выпекать 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке до румяности.
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Сочники с творогом
Ингредиенты для теста
- Мука – 210 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахарная пудра или мелкий сахар – 50 г
- Масло – 100 г
- Щепотка мелкой соли
- Разрыхлитель – 1/4 ч. л.
Для начинки
- Творог – 200 г
- Сахар – 40 г
- Мука – 30 г
- Сметана – 20 г
- Желток – 1/2 шт.
Для смазывания
- Желток – 1/2 шт.
- Теплая вода – 1 ст. л.
Способ приготовления
- Приготовьте начинку. Все ингредиенты сложите в миску и тщательно перемешайте миксером. Половину желтка сразу отложите и смешайте с водой, чтобы он не засох.
- Приготовьте тесто. Сложите в миску мягкое масло, яйцо, соль, пудру и взбейте миксером. Всыпьте муку с разрыхлителем. Размешайте и слепите тесто в комок.
- Разделите тесто на шесть частей. Каждую часть сверните в недлинную колбаску и раскатайте на присыпанном мукой столе. Положите начинку и накройте половиной теста так, чтобы она была видна.
- Выложите заготовки на застеленный пергаментной бумагой противень. Смажьте желтком с водой с помощью кисточки и начинку, и тесто.
- Выпекайте при 200 градусах в течение 25 минут.
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