Хрусткі вергуни, пампухи на сметані та ліниві сирні вареники – рецепти українського сніданку

Рецепти української випічки до сніданку / Фото: Колаж: Сьогодні

У святковий ранок поспішати нікуди, тому можна зайнятися улюбленими нами лінивими варениками, вергунами і пампухами. Постарайтеся взяти найсвіжіші інгредієнти, щоб отримати ароматний ранок. Як досягти досконалості в домашній випічці – дізнаєтеся тут, а в цьому матеріалі читайте про те, де вигідно купити продукти для пікніка.

Пампухи на сметані

Пампухи на кефірі – рецепт / Фото: instagram.com/kati.dol/

Інгредієнти

борошно пшеничне – 2-2,5 ст.;

сметана – 3 ст. л.;

цукор – 3-4 ст. л.;

яйце куряче – 2 шт.;

розпушувач – 1 ч. л.;

сіль – щіпка;

олія – 50 мл.

Спосіб приготування

Яйця збити міксером або вінчиком із цукром і сіллю. Додати сметану, збити однорідної маси. Борошно просіяти, змішати з розпушувачем. Ввести в рідку масу і поступово замісити м'яке тісто. Тісто розділити на дві частини. Розкачати кожну частину в пласт завтовшки 0,7-1 см. Склянкою або іншою формою вирізати кружальця. Смажити в розігрітій олії з двох боків до готовності. Викласти на паперовий рушник, прикрасити цукровою пудрою.

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Вергуни

Вергуни – рецепт / Фото: instagram.com/n_zenikhova/

Інгредієнти

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кефір – 250 мл;

борошно – 400 г;

яйце – 1 шт.;

масло вершкове – 50 г;

сода – 1 ч. л.;

цукор – 50 г;

олія для фритюру;

цукрова пудра.

Спосіб приготування

Змішати кефір, цукор і яйце. Додати соду, добре перемішати. Додати розтоплене вершкове масло і частинами ввести борошно. Замісити тісто, дати відпочити 15 хвилин. Розкачати тісто приблизно по 0,5 см, розрізати на широкі смужки, а потім – по діагоналі на ромбики. У центрі кожного ромба зробити надріз, протягнути край тіста в надріз і сформувати вергуни. Додати олію в сотейник, розігріти. Смажити вергуни до золотистої скоринки, викласти на паперовий рушник і присипати цукровою пудрою.

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Ліниві вареники із сиром

Ліниві вареники із сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

250 г сиру;

1 яйце;

1 ст. л. розтопленого масла;

дрібка солі;

1 ст. л. цукру;

3 ст. л. борошна.

Спосіб приготування

Змішайте виделкою розтоплене вершкове масло, яйце, сіль і цукор. В отриману суміш додайте сир і добре розімніть. Сир злегка посипати борошном. Отриману масу викладіть на присипану борошном дошку. Скачайте із сирної маси ковбаски, поступово додаючи борошно. Борошна потрібно стільки, щоб тісто не приставало до рук і можна було розкачати ковбаску. Розріжте ковбаску навскоси шматочками завтошки 1,5-2 см. У киплячу воду акуратно покладіть вареники. Варіть, доки вони не спливуть. За допомогою шумівки перекладіть вареники на тарілку. Подавати ліниві вареники можна зі сметаною, маслом, медом або варенням.

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