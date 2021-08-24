Хрусткі вергуни, пампухи на сметані та ліниві сирні вареники – рецепти українського сніданку

Рецепти української випічки до сніданку / Фото: Колаж: Сьогодні
У святковий ранок поспішати нікуди, тому можна зайнятися улюбленими нами лінивими варениками, вергунами і пампухами. Постарайтеся взяти найсвіжіші інгредієнти, щоб отримати ароматний ранок. Як досягти досконалості в домашній випічці – дізнаєтеся тут, а в цьому матеріалі читайте про те, де вигідно купити продукти для пікніка.
Пампухи на сметані
Пампухи на кефірі – рецепт / Фото: instagram.com/kati.dol/
Інгредієнти
- борошно пшеничне – 2-2,5 ст.;
- сметана – 3 ст. л.;
- цукор – 3-4 ст. л.;
- яйце куряче – 2 шт.;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- сіль – щіпка;
- олія – 50 мл.
Спосіб приготування
- Яйця збити міксером або вінчиком із цукром і сіллю. Додати сметану, збити однорідної маси.
- Борошно просіяти, змішати з розпушувачем. Ввести в рідку масу і поступово замісити м'яке тісто.
- Тісто розділити на дві частини. Розкачати кожну частину в пласт завтовшки 0,7-1 см.
- Склянкою або іншою формою вирізати кружальця.
- Смажити в розігрітій олії з двох боків до готовності.
- Викласти на паперовий рушник, прикрасити цукровою пудрою.
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Вергуни
Вергуни – рецепт / Фото: instagram.com/n_zenikhova/
Інгредієнти
- кефір – 250 мл;
- борошно – 400 г;
- яйце – 1 шт.;
- масло вершкове – 50 г;
- сода – 1 ч. л.;
- цукор – 50 г;
- олія для фритюру;
- цукрова пудра.
Спосіб приготування
- Змішати кефір, цукор і яйце. Додати соду, добре перемішати.
- Додати розтоплене вершкове масло і частинами ввести борошно. Замісити тісто, дати відпочити 15 хвилин.
- Розкачати тісто приблизно по 0,5 см, розрізати на широкі смужки, а потім – по діагоналі на ромбики.
- У центрі кожного ромба зробити надріз, протягнути край тіста в надріз і сформувати вергуни.
- Додати олію в сотейник, розігріти.
- Смажити вергуни до золотистої скоринки, викласти на паперовий рушник і присипати цукровою пудрою.
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Ліниві вареники із сиром
Ліниві вареники із сиром / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 250 г сиру;
- 1 яйце;
- 1 ст. л. розтопленого масла;
- дрібка солі;
- 1 ст. л. цукру;
- 3 ст. л. борошна.
Спосіб приготування
- Змішайте виделкою розтоплене вершкове масло, яйце, сіль і цукор.
- В отриману суміш додайте сир і добре розімніть.
- Сир злегка посипати борошном. Отриману масу викладіть на присипану борошном дошку.
- Скачайте із сирної маси ковбаски, поступово додаючи борошно. Борошна потрібно стільки, щоб тісто не приставало до рук і можна було розкачати ковбаску.
- Розріжте ковбаску навскоси шматочками завтошки 1,5-2 см.
- У киплячу воду акуратно покладіть вареники. Варіть, доки вони не спливуть.
- За допомогою шумівки перекладіть вареники на тарілку.
- Подавати ліниві вареники можна зі сметаною, маслом, медом або варенням.
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