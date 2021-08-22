Гороскоп на неделю 23-29 августа: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале недели возможны частые конфликты , которые вспыхивают на пустом месте. Таким образом может проявляться влияние полнолуния 22 августа.

Но уже с середины семидневки напряжение, которое ощущалось между людьми, спадет и сменится умиротворением и чувством надежности.

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Гороскоп на неделю 23-29 августа для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Большую часть следующей недели вы будете пребывать в состоянии лени и некоторой растерянности. Что, впрочем, почти не отразится на бизнесе, ваших отношениях с начальством и окружающими. Работа пойдет по инерции. А вот новые дела таком состоянии лучше не начинать. Но зато к выходным все образуется.

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

У Тельцов будет благополучная семидневка. Работа в среду доставит особое удовольствие. Ваши партнеры будут легко идти на компромиссы. Покупки будут удачными. В четверг займитесь решением семейных вопросов и не отмахивайтесь от проблем детей. Также полезно своевременно избавляться от ненужных вещей.

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Близнецам в этот период предстоит делать сложный выбор, быстро принимать решения и идти на уступки и договоры, чтобы сохранить гармоничные отношения с окружающими. Такой напряженный график на протяжении всей недели потребует хорошего и качественного отдыха. Возможен приезд родственников.

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Гороскоп на неделю 23-29 августа для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

В пятницу проявление эгоизма и сиюминутного удовольствия для Раков может обернуться проблемами в уже устоявшихся прочных взаимоотношениях. Подумайте, нужен ли вам такой неравноценный обмен? Положительным будет совместное решение хозяйственных вопросов, а также развлечения на выходных.

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Начиная с четверга, Львов ждет непростой период, когда многим коллегам, друзьям и знакомым потребуется ваша помощь. Будьте внимательны во вторник – кто-то вас попросту может использовать. Не берите на себя лишней ответственности. Постарайтесь хорошенько отдохнуть, иначе вам не избежать перенапряжения.

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Удачная во всех смыслах неделя ждет Дев. Используйте это время для налаживания личных отношений, романтических знакомств и флирта. Встречи с приятными людьми в понедельник пойдут вам на пользу. В праздники старайтесь не злоупотреблять алкоголем, иначе не избежать проблем со здоровьем.

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Гороскоп на неделю 23-29 августа для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Начало недели у Весов будет не лучшим в сфере развития личных отношений. Не стоит проявлять чрезмерный эгоизм и гнаться за удовольствиями. Кроме того, вам придется налаживать добрые отношения с близкими родственниками. Выходные лучше провести в одиночестве, чтобы переоценить свои приоритеты.

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе у Скорпионов складываются душевные взаимоотношения со всеми членами семьи: и с детьми, и с любимым человеком. Даже ваша переменчивость настроения в среду не станет помехой в любовном проявлении чувств. Но будьте осторожны: не заиграйтесь и не поддайтесь искушениям.

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

В течение всей семидневки у Стрельцов все будет складываться благополучно. В семье царит мир, а на работе можете рассчитывать на приятный бонус. Вы способны решить любые, даже сложные вопросы. Однако в пятницу вас может подстерегать обман, сплетни и потеря доверия. Опасайтесь мошенников и краж.

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Гороскоп на неделю 23-29 августа для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

На предстоящей неделе Козерогам надо быть готовыми к новым знакомствам, деловым контактам и даже любви с первого взгляда. В среду не позволяйте окружающим наживаться на вашей доброте. Покупки, совершенные в конце недели, несмотря на высокую цену, будут удачными и прослужат долго.

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Водолеям на следующей неделе будет свойственно состояние умиротворенности и отзывчивости по отношению к окружающим. Во вторник люди будут вам доверять и во всем соглашаться – это благоприятный период, чтобы посвятить его активному отдыху, а также заняться профилактикой и укреплением здоровья.

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Рыбам, для того чтобы найти гармонию с собой и миром, придется покопаться в себе, пофилософствовать и поразмышлять о своем предназначении в жизни. В понедельник возможны какие-то проблемы в личных делах. Но пусть они вас не сбивают с позитивного настроя. Будьте аккуратны за рулем.

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