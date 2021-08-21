Полнолуние 22 августа: что можно и нельзя делать

Завтра состоится последнее летнее полнолуние, которое отличается свободолюбием и раскрепощенностью.

Полнолуние 22 августа / Фото: Unsplash

Последнее летнее полнолуние произойдет 22 августа, в 15 часов 2 минуты. В народе оно получило название Красная или Осетровая Луна , благодаря тому, что как раз на это время приходился массовый улов рыбы.

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Особенности августовского полнолуния

Полнолуние 22 августа пройдет под знаком Водолея , что значительно усилит стремление людей к внутренней свободе и независимости. Эмоции будут проявляться более открыто и раскрепощенно. Появится неприятие малейшего давления на себя.

Примечательно, что такое влияние Луны проявится как раз накануне праздника Дня Независимости Украины-2021.

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Имейте в виду, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда способны принимать правильные решения и могут совершать ошибки.

Как себя вести во время полнолуния 22 августа

В полнолуние под знаком Водолея хорошо проводить различные эксперименты и внедрять новаторства. Можно браться за реализацию интересных идей и проектов.

и проектов. Риск в этот период часто бывает оправдан. Многие люди испытывают удачу в азартных играх и лотереях.

в этот период часто бывает оправдан. Многие люди испытывают удачу в азартных играх и лотереях. В дни Водолея благоприятно чаще бывать на людях и больше общаться .

Что нельзя делать во время полнолуния 22 августа

В период власти Водолея нельзя предаваться анархии и вседозволенности .

. Не рекомендуется за счет эпатажа и навязывания своих интересов окружающим самоутверждаться за чужой счет.

А желая получить новые ощущения, не потеряйте голову, чтобы потом не пришлось жалеть о содеянном .

. Не делайте выбор сейчас, лучше отложите его на более подходящее время.

сейчас, лучше отложите его на более подходящее время. Также не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.

Смотрите видео о лунатизме:

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