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Полнолуние 22 августа: что можно и нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
21 августа, 09:05
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Завтра состоится последнее летнее полнолуние, которое отличается свободолюбием и раскрепощенностью.
Полнолуние 22 августа
Полнолуние 22 августа / Фото: Unsplash

Последнее летнее полнолуние произойдет 22 августа, в 15 часов 2 минуты. В народе оно получило название Красная или Осетровая Луна , благодаря тому, что как раз на это время приходился массовый улов рыбы.

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Особенности августовского полнолуния

Полнолуние 22 августа пройдет под знаком Водолея , что значительно усилит стремление людей к внутренней свободе и независимости. Эмоции будут проявляться более открыто и раскрепощенно. Появится неприятие малейшего давления на себя.

Примечательно, что такое влияние Луны проявится как раз накануне праздника Дня Независимости Украины-2021.

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Имейте в виду, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда способны принимать правильные решения и могут совершать ошибки.

Как себя вести во время полнолуния 22 августа

  • В полнолуние под знаком Водолея хорошо проводить различные эксперименты и внедрять новаторства. Можно браться за реализацию интересных идей и проектов.
  • Риск в этот период часто бывает оправдан. Многие люди испытывают удачу в азартных играх и лотереях.
  • В дни Водолея благоприятно чаще бывать на людях и больше общаться .

Что нельзя делать во время полнолуния 22 августа

  • В период власти Водолея нельзя предаваться анархии и вседозволенности .
  • Не рекомендуется за счет эпатажа и навязывания своих интересов окружающим самоутверждаться за чужой счет.
  • А желая получить новые ощущения, не потеряйте голову, чтобы потом не пришлось жалеть о содеянном .
  • Не делайте выбор сейчас, лучше отложите его на более подходящее время.
  • Также не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.

Смотрите видео о лунатизме:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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