Гороскоп на тиждень 23-29 серпня: всі знаки зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку тижня можливі часті конфлікти , які спалахують на порожньому місці. Так може проявлятися вплив повні 22 серпня.

Але вже із середини семиденний періоду напруга, яка помічалася між людьми, спаде і зміниться відчуттями спокою і надійності.

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Гороскоп на тиждень 23-29 серпня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Більшу частину наступного тижня ви перебуватимете в стані ліні й певної розгубленості. Що, втім, майже не позначиться на бізнесі, стосунках з начальством і оточенням. Робота піде за інерцією. А ось нові справи в такому стані краще не починати. Зате до вихідних все владнається.

Гороскоп на тиждень 23-29 серпня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

У Тельців буде благополучна семиденка. Робота в середу принесе особливе задоволення. Ваші партнери легко йтимуть на компроміси. Покупки будуть вдалими. У четвер розпочніть вирішувати сімейні питання, не слід відмахуватися від проблем дітей. Також корисно вчасно позбавлятися непотрібних речей.

Гороскоп на тиждень 23-29 серпня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Близнятам у цей період випаде складний вибір, потрібно швидко приймати рішення і йти на поступки та угоди, щоб зберегти гармонійні стосунки з оточенням. Напружений графік протягом усього тижня вимагатиме хорошого і якісного відпочинку. Можливий приїзд родичів.

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Гороскоп на тиждень 23-29 серпня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

У п'ятницю прояв егоїзму і миттєвого задоволення для Раків може обернутися проблемами в уже усталених і міцних стосунках. Подумайте, чи потрібен вам такий нерівноцінний обмін? Позитивним буде спільне рішення господарських питань, а також розваги на вихідних.

Гороскоп на тиждень 23-29 серпня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Починаючи з четверга на Левів чекає непростий період, коли багатьом колегам, друзям і знайомим буде потрібна ваша допомога. Будьте уважні у вівторок – хтось вас просто може використовувати. Не беріть на себе зайвої відповідальності. Постарайтеся гарненько відпочити, інакше не уникнете перевтоми.

Гороскоп на тиждень 23-29 серпня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Вдалий у всіх сенсах тиждень чекає Дів. Використовуйте цей час для налагодження особистих стсунків, для романтичних знайомств і флірту. Зустрічі з приємними людьми в понеділок підуть вам на користь. У свята намагайтеся не зловживати алкоголем, інакше матимете проблеми зі здоров'ям.

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Гороскоп на тиждень 23-29 серпня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Початок тижня у Терезів буде не найкращим для розвитку особистих стосунків. Не варто проявляти надмірний егоїзм і гнатися за задоволеннями. Крім того, вам доведеться налагоджувати добрі стосунки з близькими родичами. У вихідні краще побути на самоті, щоб переглянути свої пріоритети.

Гороскоп на тиждень 23-29 серпня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня у Скорпіонів складаються душевні взаємини з усіма членами сім'ї: і з дітьми, і з коханою людиною. Навіть мінливість вашого настрою в середу не стане перешкодою для любовного прояву почуттів. Але будьте обережні: не заграйтеся і не піддайтеся спокусам.

Гороскоп на тиждень 23-29 серпня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Протягом всього семиденного періоду в Стрільців все буде складатися вдало. У родині панує мир, а на роботі можете сподіватися на приємний бонус. Ви здатні вирішити будь-які, навіть найскладніші питання. Однак у п'ятницю вас можуть підстерігати обман, плітки і втрата довіри. Стережіться шахраїв і крадіжок.

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Гороскоп на тиждень 23-29 серпня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

На майбутньому тижні Козорогам треба бути готовими до нових знайомств, ділових контактів і навіть кохання з першого погляду. У середу не дозволяйте оточенню наживатися на вашій доброті. Речі, що ви купите в кінці тижня, незважаючи на високу ціну, будуть до ладу й прослужать довго.

Гороскоп на тиждень 23-29 серпня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Водолії наступного тижня перебуватимуть у стані спокою і чуйності до оточення. У вівторок люди будуть вам довіряти і в усьому погоджуватимуться – це сприятливий період, щоб присвятити його активному відпочинку, а також зосередитися на профілактиці та зміцненні здоров'я.

Гороскоп на тиждень 23-29 серпня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Рибам, для того щоб знайти гармонію зі світом, доведеться покопирсатися в собі, пофілософствувати і поміркувати про своє призначення в житті. У понеділок можливі проблеми в особистих справах. Але нехай вони вас не збивають з позитивного настрою. Будьте обережні за кермом.

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