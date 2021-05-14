Все, что нужно знать о Евровидении-2021 в Роттердаме

В 2020 году "Евровидение" отменили из-за коронавируса. Вместо этого организаторы провели онлайн-концерт, в котором принимали участие конкурсанты из разных стран.
В этом году конкурс состоится, и даже офлайн. Все, что нужно знать о "Евровидении-2021", рассказываем далее в материале.
Где и когда пройдет "Евровидение-2021"
Традиционно, песенный конкурс состоится 18, 20 и 22 мая. В этом году его принимает Роттердам.
Ведущие "Евровидения-2021"
Ведущими шоу стали певица, телеведущая и участница "Евровидения" Едсилия Ромбли, актриса и телеведущая Шанталь Янзен и певец, шоумен и комментатор Ян Смит. Их назначили ведущими конкурса еще в прошлом году.
Новые правила "Евровидения-2021"
В условиях пандемии коронавируса пришлось сменить правила проведения конкурса. Комитет "Евровидения" принял решение:
- разрешить на один год в качестве эксперимента записывать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни (для того, чтобы участники путешествовали с меньшей делегацией);
- разрешить участникам самостоятельно выбирать, использовать записанный бэк-вокал или нет;
- дать возможность участникам совмещать "живой" и записанный бэк-вокал.
Читайте также: Go_A представили обновленный "Шум" для "Евровидения-2021": что изменилось
Для участия в конкурсе в этом году исполнители должны представить новые композиции, так как песни участников "Евровидения-2020" не принимаются в 2021-м.
Страны – участницы "Евровидения-2021"
Перечень стран – участниц "Евровидения-2021" (всего 41) остался таким же, как и в 2020 году. Остается неизменным и порядок выступлений:
Первый полуфинал (18 мая):
- Литва
- Словения
- Россия
- Швеция
- Австралия
- Северная Македония
- Ирландия
- Кипр
- Норвегия
- Хорватия
- Бельгия
- Израиль
- Румыния
- Азербайджан
- Украина
- Мальта
Организаторы "Евровидения" кардинальным образом разрешили скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг участия белорусской группа "Галасы ЗМеста" в международном конкурсе. Они отказали Минску в участии в конкурсе в 2021 году, поскольку новая композиция коллектива тоже нарушает правила конкурса и может навредить его репутации.
Читайте также: Манижа выступила на сцене Евровидения: как прошла первая репетиция представительницы России
Второй полуфинал (20 мая):
- Австрия
- Молдова
- Польша
- Сан-Марино
- Сербия
- Исландия
- Чешская Республика
- Греция
- Эстония
- Дания
- Болгария
- Швейцария
- Финляндия
- Армения
- Латвия
- Грузия
- Португалия
- Албания
Ранее стало известно, что участница от Австралии Montaigne не будет выступать на сцене в Роттердаме. Вместо этого в эфире покажут запись ее номера.
Кто представит Украину на "Евровидении-2021"
От Украины в Роттердам отправилась группа GO_A. Коллектив уже провел две репетиции в Нидерландах, на одной из которых вокалистку Катю Павленко заменила голландская статистка, потому что у первой были проблемы со здоровьем.
Go_A на репетиции в Роттердаме / Фото: eurovision.tv
Кстати, после первых репетиций Украина вошла в ТОП-10 участников по прогнозам букмекеров. Но ставки меняются каждый день.
Журналисты также назвали номер Go_A одним из лучших на конкурсе. По результатам голосования в пресс-центре Украина получила 81 балл, благодаря чему вышла на первое место и обошла даже Мальту, которой предсказывают победу на конкурсе.
Смотрите видео репетиции Go_A на "Евровидении-2021":
Как пройдет "Евровидение-2021" в условиях пандемии
Из-за роста заболеваемости коронавирусом была вероятность, что конкурс пройдет без зрителей, но организаторы решили допустить людей в зал.
Чтобы находиться в концертном зале "Ахой" гостям "Евровидения-2021" необходим будет отрицательный тест на COVID-19. Кроме того, допустимое количество человек сократили до 3,5 тысяч.
Где смотреть "Евровидение-2021" онлайн
В Украине "Евровидение-2021" будут транслировать два телеканала – СТБ и UA:Перший в 22:00. Группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.
Ранее мы рассказывали, что солистке Go_A стало плохо: ей пришлось сдать тест на COVID-19.