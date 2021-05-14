Все, что нужно знать о Евровидении-2021 в Роттердаме

Первый полуфинал состоится уже 18 мая, а победителя назовут 22 мая

В 2020 году "Евровидение" отменили из-за коронавируса. Вместо этого организаторы провели онлайн-концерт, в котором принимали участие конкурсанты из разных стран.

В этом году конкурс состоится, и даже офлайн. Все, что нужно знать о "Евровидении-2021", рассказываем далее в материале.

Где и когда пройдет "Евровидение-2021"

Традиционно, песенный конкурс состоится 18, 20 и 22 мая. В этом году его принимает Роттердам.

Ведущие "Евровидения-2021"

Ведущими шоу стали певица, телеведущая и участница "Евровидения" Едсилия Ромбли, актриса и телеведущая Шанталь Янзен и певец, шоумен и комментатор Ян Смит. Их назначили ведущими конкурса еще в прошлом году.

Ведущие "Евровидения-2021"

Фото: NPO/NOS/AVROTROS

Новые правила "Евровидения-2021"

В условиях пандемии коронавируса пришлось сменить правила проведения конкурса. Комитет "Евровидения" принял решение:

разрешить на один год в качестве эксперимента записывать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни (для того, чтобы участники путешествовали с меньшей делегацией);

разрешить участникам самостоятельно выбирать, использовать записанный бэк-вокал или нет;

дать возможность участникам совмещать "живой" и записанный бэк-вокал.

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Для участия в конкурсе в этом году исполнители должны представить новые композиции, так как песни участников "Евровидения-2020" не принимаются в 2021-м.

Страны – участницы "Евровидения-2021"

Перечень стран – участниц "Евровидения-2021" (всего 41) остался таким же, как и в 2020 году. Остается неизменным и порядок выступлений:

Первый полуфинал (18 мая):

Литва Словения Россия Швеция Австралия Северная Македония Ирландия Кипр Норвегия Хорватия Бельгия Израиль Румыния Азербайджан Украина Мальта

Организаторы "Евровидения" кардинальным образом разрешили скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг участия белорусской группа "Галасы ЗМеста" в международном конкурсе. Они отказали Минску в участии в конкурсе в 2021 году, поскольку новая композиция коллектива тоже нарушает правила конкурса и может навредить его репутации.

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Второй полуфинал (20 мая):

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Австрия Молдова Польша Сан-Марино Сербия Исландия Чешская Республика Греция Эстония Дания Болгария Швейцария Финляндия Армения Латвия Грузия Португалия Албания

Фото: NPO/NOS/AVROTROS

Ранее стало известно, что участница от Австралии Montaigne не будет выступать на сцене в Роттердаме. Вместо этого в эфире покажут запись ее номера.

Кто представит Украину на "Евровидении-2021"

От Украины в Роттердам отправилась группа GO_A. Коллектив уже провел две репетиции в Нидерландах, на одной из которых вокалистку Катю Павленко заменила голландская статистка, потому что у первой были проблемы со здоровьем.

Go_A на репетиции в Роттердаме / Фото: eurovision.tv

Кстати, после первых репетиций Украина вошла в ТОП-10 участников по прогнозам букмекеров. Но ставки меняются каждый день.

Журналисты также назвали номер Go_A одним из лучших на конкурсе. По результатам голосования в пресс-центре Украина получила 81 балл, благодаря чему вышла на первое место и обошла даже Мальту, которой предсказывают победу на конкурсе.

Смотрите видео репетиции Go_A на "Евровидении-2021":

Как пройдет "Евровидение-2021" в условиях пандемии

Из-за роста заболеваемости коронавирусом была вероятность, что конкурс пройдет без зрителей, но организаторы решили допустить людей в зал.

Чтобы находиться в концертном зале "Ахой" гостям "Евровидения-2021" необходим будет отрицательный тест на COVID-19. Кроме того, допустимое количество человек сократили до 3,5 тысяч.

Где смотреть "Евровидение-2021" онлайн

В Украине "Евровидение-2021" будут транслировать два телеканала – СТБ и UA:Перший в 22:00. Группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.

Ранее мы рассказывали, что солистке Go_A стало плохо: ей пришлось сдать тест на COVID-19.