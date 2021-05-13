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Солистка Go_A пропустила репетицию на Евровидении. Вместо нее спела голландская статистка (видео)

Сегодня, 10:30

Из-за того, что Екатерина Павленко почувствовала себя плохо и сейчас ждет результат теста на COVID-19, ее пришлось заменить статисткой

Эмми ван Стей и Екатерина Павленко
Эмми ван Стей и Екатерина Павленко
Фото: instagram.com/go_a_band

Вчера стало известно, что у солистки группы Go_A Екатерины Павленко ухудшилось самочувствие. Девушка сдала тест на COVID-19 и в целях безопасности пропустила вторую репетицию на сцене конкурса, а также пресс-конференцию.

Екатерину пришлось заменить голландкой Эмми ван Стей. Девушка работает статистом на конкурсе и, как пишут в комментариях под видео репетиции, она отлично справилась с исполнением песни SHUM на украинском языке.

Как пишет Эмми на своей странице в Instagram, ранее она уже учила эту песню на всякий случай. Как мы видим, этот случай все-таки произошел – Эмми заменила Екатерину на второй репетиции.

В комментариях под видео многие украинцы восхитились тем, как Эмми спела SHUM почти без акцента.

  • Статистка такая умничка, мега профессионал, так хорошо исполнить песню на иностранном языке!
  • Большое спасибо этой девушке! Как бомбически она запомнила слова на украинском!
  • Вы хотите сказать, что сейчас пел человек, не знающий украинского? Да это звучало обалдеть как круто, я даже не сразу понял подмены!
Скриншот: YouTube

Отметим, что у всех остальных участников группы Go_A результаты тестов на COVID-19 – отрицательные.

Ранее Go_A рассказали о своих поклонниках в России.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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Go-A Евровидение 2021
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