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Что приготовить из творога: 10 вкусных вариантов

13 апреля, 12:11

Ирина Маслова

От салатов и закусок до сладкой и соленой выпечки

Творог – один самых любимый наших продуктов. Мы рассказывали, с чем его полезнее есть, теперь предлагаем 10 разнообразных рецептов. И это не только выпечка, сладкая и соленая, еще – салаты и закуски. Так что если в доме есть творог – можно приступать.

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Кабачковые рулеты с курицей и творогом

Фото: instagram.com/kate_herbalady/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Кабачок нарезать полосками по 0,5 см. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки, слегка смазать оливковым маслом, посолить.
  2. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут.
  3. Филе порезать тонкими полосками, отбить, посолить, поперчить.
  4. На остывшие кабачки выложить полоски куриного филе.
  5. В творог добавить йогурт, чеснок, рубленую зелень, соль и перец. Перемешать. Поверх филе выложить слой творожной начинки и присыпать тертым сыром.
  6. Скрутить рулетики и скрепить шпажками. Сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать 20-25 минут при 180 градусах.

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Творожно-сырные колечки

Фото: instagram.com/nuta_rr/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Сыр натереть на мелкой терке. Смешать все ингредиенты. Тесто скатать и разделить на равные части. Вылепить колечки.
  2. Смазать белком. Выпекать 25 минут при 180 градусах.

Зеленый хачапури

Фото: instagram.com/cooking_doll/

Ингредиенты

Для начинки

Способ приготовления

  1. Для теста все смешать, руками сформировать лодочки. Запечь 15 минут при 180 градусах.
  2. Для начинки смешать все ингредиенты, выложить в лодочки и запечь еще около 10 минут.
  3. Подавать горячими.

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Салат с творогом и авокадо

Фото: instagram.com/edimv_kusno/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Помидоры порезать пополам, укроп и зелёный лук мелко нарезать. Чеснок почистить, пропустить через пресс.
  2. Добавить масло, измельченную зелень, перец и соль по вкусу.
  3. Томаты поместить в пластиковый бокс, высыпать на них чесночную заправку с зеленью, закрыть крышкой и хорошенько потрясти, чтобы томаты дали сок.
  4. Очистить от кожуры авокадо. Удалить косточку, порезать на кусочки произвольной формы.
  5. На тарелку выложить листья рукколы, черри вместе с зеленью и образовавшимся соком, авокадо. Сверху кусочками выложить творог.

Творожная плетенка

Фото: instagram.com/isaeva_recept/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смешать сахар, соль, яйцо, масло, творог, пробить блендером до однородности.
  2. Просеять муку с разрыхлителем, замесить тесто. Оно должно получится мягкое, но не липкое.
  3. На пергаменте раскатать пласт, посыпать маком, рублеными орехами.
  4. Завернуть рулетом и разрезать на 3 полоски, отступая от края. Заплести косу разрезами вверх.
  5. Выпекать при 180 градусах до румяней корочки 30-40 минут.

Фаршированный картофель

Фаршированный картофель вегетарианский / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

Рецепт приготовления

  1. Картофель тщательно помыть и отварить в кожуре до готовности.
  2. Остудить и разрезать каждый клубень пополам. Аккуратно выскоблить мякоть с помощью чайной ложки.
  3. Зелень помыть и мелко нарезать. Отложить немного для украшения.
  4. Перемешать творог вместе с картофельной мякотью. Добавить растопленное сливочное масло, нарезанную зелень и пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить.
  5. Наполнить творожной массой лодочки и запекать в разогретой до 180 С духовке, пока начинка не подрумянится. Перед подачей посыпать отложенной зеленью.

Весенняя закуска из редиса

Весенняя закуска из редиса / Фото: Pixabay

Ингредиенты

Рецепт приготовления

  1. Яйца отварить вкрутую. Остудить и почистить. Затем натереть на терке, порезать мелкими кубиками или размять вилкой.
  2. Редис помыть и срезать кончики, натереть на крупной терке.
  3. Плавленый сырок натереть на терке.
  4. Зелень помыть и мелко порубить.
  5. Соединить в миске яйца, редис, плавленый сырок, укроп и ложку творога. Посолить, поперчить, добавить лимонный сок и перемешать.
  6. Подавать закуску вместе с хлебом. Остатки переложить в банку и хранить в холодильнике.

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Пирожки из слоеного теста с творогом и зеленью

Слойки с творогом и шпинатом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Рецепт приготовления

  1. Слегка уварите шпинат на пару и нарежьте. Измельчите щавель.
  2. Смешайте зелень с творогом, добавьте яйцо, посолите и перемешайте.
  3. Тесто разрежьте на квадраты. Выложите начинку и соедините края, чтобы получились треугольники.
  4. Выложите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте желтком и посыпьте кунжутом.
  5. Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 С.

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Запеченные яблоки с творогом и изюмом

Печеные яблоки в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Изюм замочите в теплой воде, промойте и обсушите.
  2. Перемешайте в миске творог, мед, изюм и корицу.
  3. У яблок срежьте нижнюю часть, чтобы их было удобнее поставить вертикально. Аккуратно срежьте верхушки.
  4. Сбрызните яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Вырежьте сердцевину и часть мякоти.
  5. Поставьте яблоки в жаропрочную форму. Начините их творогом. Начинка должна немного возвышаться над краями яблок.
  6. Запекайте в духовом шкафу 20-30 минут при температуре около 180-200 ºС.

Тертый пирог с творогом

Фото: instagram.com/pofeia4im/

Ингредиенты

Для начинки

Способ приготовления

  1. Сливочное масло натереть на крупной терке в муку с разрыхлителем и перетереть в мелкую крошку. Затем всыпать сахар, вбить яйцо и влить сливки. Замесить тесто.
  2. Переложить тесто в пакет или пищевую пленку и убрать в морозильную камеру на 40 минут.
  3. Творог смешать со сливками и сахаром и помять вилкой. Можно перебить блендером.
  4. Замерзшее тесто разделить на две половины. Форму 20 см (не больше) смазать маслом и натереть одну половину теста на крупной терке. Распределить вилкой равномерно по всему дну. Сверху выложить начинку.
  5. Натереть вторую половину теста и тоже распределить равномерно вилкой.
  6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке от 25 до 45 минут.

Здесь найдете советы от шеф-поваров по приготовлению вкусных сырников.

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