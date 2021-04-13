Что приготовить из творога: 10 вкусных вариантов

От салатов и закусок до сладкой и соленой выпечки

Творог – один самых любимый наших продуктов. Мы рассказывали, с чем его полезнее есть, теперь предлагаем 10 разнообразных рецептов. И это не только выпечка, сладкая и соленая, еще – салаты и закуски. Так что если в доме есть творог – можно приступать.

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Кабачковые рулеты с курицей и творогом

Фото: instagram.com/kate_herbalady/

Ингредиенты

Кабачки – 2 шт.

Куриное филе – 350 г

Творог обезжиренный – 1 ст. л.

Натуральный йогурт – 2 ст. л.

Сыр – 50 г

Зелень – 1 ст. л.

Чеснок – 3 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Кабачок нарезать полосками по 0,5 см. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки, слегка смазать оливковым маслом, посолить. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут. Филе порезать тонкими полосками, отбить, посолить, поперчить. На остывшие кабачки выложить полоски куриного филе. В творог добавить йогурт, чеснок, рубленую зелень, соль и перец. Перемешать. Поверх филе выложить слой творожной начинки и присыпать тертым сыром. Скрутить рулетики и скрепить шпажками. Сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать 20-25 минут при 180 градусах.

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Творожно-сырные колечки

Фото: instagram.com/nuta_rr/

Ингредиенты

Творог мелкозернистый – 400 г

Яйца – 2 шт.

Соль – щепотка

Твердый сыр – 150 г

Рисовая мука – 12 ст. л.

Способ приготовления

Сыр натереть на мелкой терке. Смешать все ингредиенты. Тесто скатать и разделить на равные части. Вылепить колечки. Смазать белком. Выпекать 25 минут при 180 градусах.

Зеленый хачапури

Фото: instagram.com/cooking_doll/

Ингредиенты

Творог 3% – 300 г

Яйца – 2 шт.

Соль – щепотка

Тыквенная мука – 50 г

Пшеничная мука – 30 г

Для начинки

Сулугуни – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Творог – 90 г

Прованские травы

Способ приготовления

Для теста все смешать, руками сформировать лодочки. Запечь 15 минут при 180 градусах. Для начинки смешать все ингредиенты, выложить в лодочки и запечь еще около 10 минут. Подавать горячими.

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Салат с творогом и авокадо

Фото: instagram.com/edimv_kusno/

Ингредиенты

Творог – 50 г

Авокадо – 1 шт.

Черри – 5 шт.

Руккола – 50 г

Зелень, оливковое масло, соль – по вкусу

Способ приготовления

Помидоры порезать пополам, укроп и зелёный лук мелко нарезать. Чеснок почистить, пропустить через пресс. Добавить масло, измельченную зелень, перец и соль по вкусу. Томаты поместить в пластиковый бокс, высыпать на них чесночную заправку с зеленью, закрыть крышкой и хорошенько потрясти, чтобы томаты дали сок. Очистить от кожуры авокадо. Удалить косточку, порезать на кусочки произвольной формы. На тарелку выложить листья рукколы, черри вместе с зеленью и образовавшимся соком, авокадо. Сверху кусочками выложить творог.

Творожная плетенка

Фото: instagram.com/isaeva_recept/

Ингредиенты

Творог – 150 г

Сахар – 80 г +10 г ванильного

Соль – 1/8 ч. л.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 40 г

Мука пшеничная – 180 г

Разрыхлитель – 5 г

Мак, грецкие орехи – по вкусу

Способ приготовления

Смешать сахар, соль, яйцо, масло, творог, пробить блендером до однородности. Просеять муку с разрыхлителем, замесить тесто. Оно должно получится мягкое, но не липкое. На пергаменте раскатать пласт, посыпать маком, рублеными орехами. Завернуть рулетом и разрезать на 3 полоски, отступая от края. Заплести косу разрезами вверх. Выпекать при 180 градусах до румяней корочки 30-40 минут.

Фаршированный картофель

Фаршированный картофель вегетарианский / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

6 средних картофелин

200 г творога

50 г сливочного масла

1 зубчик чеснока

укроп, петрушка, зеленый лук – по вкусу

соль, молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления

Картофель тщательно помыть и отварить в кожуре до готовности. Остудить и разрезать каждый клубень пополам. Аккуратно выскоблить мякоть с помощью чайной ложки. Зелень помыть и мелко нарезать. Отложить немного для украшения. Перемешать творог вместе с картофельной мякотью. Добавить растопленное сливочное масло, нарезанную зелень и пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить. Наполнить творожной массой лодочки и запекать в разогретой до 180 С духовке, пока начинка не подрумянится. Перед подачей посыпать отложенной зеленью.

Весенняя закуска из редиса

Весенняя закуска из редиса / Фото: Pixabay

Ингредиенты

6-7 шт. редиса

3 яйца

1 плавленый сырок

1 ст. л. творога или сливочного сыра

соль, черный перец

1/2 чайных ложки лимонного сока

несколько веточек укропа

Рецепт приготовления

Яйца отварить вкрутую. Остудить и почистить. Затем натереть на терке, порезать мелкими кубиками или размять вилкой. Редис помыть и срезать кончики, натереть на крупной терке. Плавленый сырок натереть на терке. Зелень помыть и мелко порубить. Соединить в миске яйца, редис, плавленый сырок, укроп и ложку творога. Посолить, поперчить, добавить лимонный сок и перемешать. Подавать закуску вместе с хлебом. Остатки переложить в банку и хранить в холодильнике.

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Пирожки из слоеного теста с творогом и зеленью

Слойки с творогом и шпинатом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 упаковка готового слоеного теста

300 г творога

50 г шпината

50 г щавеля

1 яйцо

1 яичный желток

Соль

Белый и черный кунжут

Рецепт приготовления

Слегка уварите шпинат на пару и нарежьте. Измельчите щавель. Смешайте зелень с творогом, добавьте яйцо, посолите и перемешайте. Тесто разрежьте на квадраты. Выложите начинку и соедините края, чтобы получились треугольники. Выложите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 С.

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Запеченные яблоки с творогом и изюмом

Печеные яблоки в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

4 крупных яблока

200 г творога

1 ст. л. меда или сахара

Горсть изюма

Щепотка молотой корицы или ванилина

Лимонный сок

Способ приготовления

Изюм замочите в теплой воде, промойте и обсушите. Перемешайте в миске творог, мед, изюм и корицу. У яблок срежьте нижнюю часть, чтобы их было удобнее поставить вертикально. Аккуратно срежьте верхушки. Сбрызните яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Вырежьте сердцевину и часть мякоти. Поставьте яблоки в жаропрочную форму. Начините их творогом. Начинка должна немного возвышаться над краями яблок. Запекайте в духовом шкафу 20-30 минут при температуре около 180-200 ºС.

Тертый пирог с творогом

Фото: instagram.com/pofeia4im/

Ингредиенты

мука – 200 г;

сливочное масло – 70 г;

сахар – 50 г;

разрыхлитель – 1 ч. л;

сливки – 20 мл (можно заменить молоком).

Для начинки

творог – 200 г;

сливки – 40 мл;

сахар – 50 г.

Способ приготовления

Сливочное масло натереть на крупной терке в муку с разрыхлителем и перетереть в мелкую крошку. Затем всыпать сахар, вбить яйцо и влить сливки. Замесить тесто. Переложить тесто в пакет или пищевую пленку и убрать в морозильную камеру на 40 минут. Творог смешать со сливками и сахаром и помять вилкой. Можно перебить блендером. Замерзшее тесто разделить на две половины. Форму 20 см (не больше) смазать маслом и натереть одну половину теста на крупной терке. Распределить вилкой равномерно по всему дну. Сверху выложить начинку. Натереть вторую половину теста и тоже распределить равномерно вилкой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке от 25 до 45 минут.

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