Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

В Чистый четверг нельзя печь паски, пока не будет соблюден важный ритуал

Чистый четверг-2021 отмечаем 29 апреля, ровно за три дня до празднования Пасхи. Это важный день Страстной недели для православных христиан. В народе его называют "чистым", поскольку перед праздником Воскресения Христова принято очищать душу молитвами, а тело водой.

Life Сегодня пишут, что нельзя делать в Чистый четверг, чтобы не отпугнуть удачу и достаток, сохранить здоровье в семье и благополучие в доме.

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Чистый четверг-2021: что и почему нельзя делать в этот день

В Чистый четверг в храмах вспоминают Страсти Христовы, а потому запрещены веселье, застолья.

В этот день, как и на протяжении всей Страстной недели , в церквях не проводят обряды крещения, свадьбы, не гуляют дни рождения и не проводят прочие праздники – это считается большим грехом.

В Чистый четверг нельзя оставлять в доме грязь, иначе весь год пройдет в ссорах.

После проведенной генеральной уборки в Чистый четверг в доме и на приусадебном участке нельзя убирать до самой Пасхи и несколько дней после.

В грязной воде после уборки дома накапливается вся смытая негативная энергетика, а потому ее нельзя выливать в доме или на приусадебном участке, лучше отнести туда, где ничего не растет.

Ни в коем случае нельзя оставлять немытую посуду и замоченное белье с Чистого четверга на следующий день – Страстную пятницу

Нельзя готовить пасхальные куличи , пока дом не будет полностью убран и приведен в порядок.

Пасхальные куличи нельзя готовить в неубранном доме / Фото: Getty Images

Считается, что в этот день нельзя отдавать из дома ничего ценного и одалживать деньги, потому что вместе с ценностями можно отдать и благополучие.

Напомним, ранее мы рассказывали о важных традициях Чистого четверга.