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Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

28 апреля, 12:03

Ольга Козачок

В Чистый четверг нельзя печь паски, пока не будет соблюден важный ритуал

Чистый четверг-2021 отмечаем 29 апреля, ровно за три дня до празднования Пасхи. Это важный день Страстной недели для православных христиан. В народе его называют "чистым", поскольку перед праздником Воскресения Христова принято очищать душу молитвами, а тело водой.

Life Сегодня пишут, что нельзя делать в Чистый четверг, чтобы не отпугнуть удачу и достаток, сохранить здоровье в семье и благополучие в доме.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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Чистый четверг-2021: что и почему нельзя делать в этот день

Пасхальные куличи нельзя готовить в неубранном доме / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о важных традициях Чистого четверга.

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Источник: Сегодня

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