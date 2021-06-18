Чем вкусно угостить папу – 5 идей ко Дню отца

20 июня будем поздравлять своих отцов с их заслуженными праздником. Мужчины любят мясо, так что приготовьте нежный мясной рулет террин, еще – фаршированные сыром шампиньоны, а на десерт – нежнейший домашний "Наполеон"

Праздничное меню ко Дню отца / Фото: Depositphotos

Конечно, каждый из нас в курсе предпочтений своих отцов. Но одно общее, вероятно, есть у всех – без мяса в этот день не обойтись. И чтобы действительно удивить мужчин, приготовьте французский рулет террин, а еще – легкий салат из молодой капусты и запеканку из баклажанов и шампиньоны с сыром. Без десерта тоже никак – идеальным будет домашний "Наполеон".

Если хотите, чтобы ваше лето тоже стало идеальным, то нужно выбрать для себе отличное занятие – идеи и оригинальные лайфхаки для этого найдете в нашем календаре.

Грибы, фаршированные сыром, зеленью и сметаной

Фаршированные грибы с зеленью и сметаной / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

12 штук шампиньонов

1 луковица

2 ст. ложки сметаны

150 г пармезана

3 веточки укропа

Соль, молотый черный перец по вкусу

Несколько столовых ложек подсолнечного масла

Способ приготовления

Очистите шампиньоны и протрите их влажным полотенцем. Удалив ножки, выложите шляпки грибов на противень и немного их посолите. Теперь возьмите вторую часть грибов – ножки. Очистите их и порежьте маленькими кубиками. Очистите и нарежьте репчатый лук тонкими полукольцами, шириной около 2 мм. Разогрейте сковороду, налейте в нее немного растительного масла и обжарьте измельченную луковицу. Жарить нужно до получения золотистого цвета. Затем положите к луку грибы и хорошо перемешайте. После этого тушите смесь примерно 5-7 минут. Спустя это время выложите в сковороду сметану. Все тщательно перемешайте, одну минуту погрейте и снимите с огня. Укроп промойте, обсушите, мелко нарежьте и выложите в сковороду. Хорошо перемешайте, добавьте перец, соль и снова перемешайте. Далее натрите на средней терке пармезан, отделите от него 2 ст. л. и отправьте их к грибной смеси. Разогрейте духовку до 200 градусов. Пока она разогревается, плотно нафаршируйте шляпки сделанной смесью и посыпьте их сверху оставшейся частью натертого сыра. Выпекайте примерно 25-30 минут.

Читайте также: Что необычного можно приготовить из шампиньонов – 3 неожиданных рецепта

Салат из молодой капусты, моцареллы и помидоров черри

Фото: instagram.com/lecker_haus_lecker_essen/

Ингредиенты

Молодая капуста – 200 г

Черри – 150 г

Лук-шалот – 15 г

Моцарелла (шарики) – 60 г

Кукуруза – 130 г

Оливковое масло

Зелень, перец, соль, масло оливковое или растительное

Способ приготовления

Все ингредиенты нарезать, перемешать. Добавить соль, перец, зелень и оливковое масло. Сверху выложить моцареллу.

Читайте также: 10 полезных салатов из сезонных овощей и зелени, которые станут хитом этого лета

Запеканка из баклажанов с фаршем и помидорами

Баклажанная запеканка с фаршем / Фото: Depositphotos Реклама

Ингредиенты

3 баклажана

400 г мясного фарша

1 луковица

2 помидора среднего размера

1 стакан томатного сока

1 болгарский перец

2–3 зубчика чеснока

1 щепотка сушеной мяты

1 щепотка сушеного орегано

Несколько веточек петрушки

50 мл растительного масла

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить и оставить минут 20, чтобы выделился сок и ушла горечь. Промыть и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать лук мелким кубиком, половину этого лука добавить в фарш, перемешать, посолить и поперчить. Готовим соус: оставшийся лук потушить на растительном масле 3-5 минут. Нарезать помидоры и перец кубиками. К луку добавить томаты, перец и чеснок, пропущенный через пресс, потушить еще 5 минут и влить томатный сок, посолить и поперчить. Довести до кипения и выключить. Снять с огня, сдобрить мятой и орегано и перемешать. Теперь собираем блюдо перед запеканием: на каждый кружок баклажана выкладываем немного фарша и аккуратно ставим его в форму с высокими бортиками. В результате должна получиться импровизированная змейка. Заливаем соусом и выпекаем при 180градусов в течение 45 минут.

Читайте также: 10 овощных запеканок, которые станут любимыми навсегда

Террин

Фото: instagram.com/primemeat.ru/

Ингредиенты

Фарш (говяжий) – 500 г

Филе индейки – 200 г

Бекон – 150 г

Сливки – 100 мл

Яйцо – 1 шт.

Фисташки – 30 г

Фундук – 20 г

Черный перец, сухой чеснок, розмарин

Способ приготовления

Разогреть духовку на 180 градусов. Нарезать на мелкие кусочки филе индейки и тщательно перемешать с фаршем. Разбить в фарш яйцо, добавить сливки и специи. Часть орехов измельчить ножом и добавить все орехи в фарш, перемешать. Прямоугольную форму (как для кекса или хлеба), выстелить бумагой для выпечки, немного смазать маслом. Выложить поперек формы ломтики бекона так, чтобы края немного свисали с двух сторон. Бекон должен идти немного внахлест – это будет "лицом" террина. На бекон выложить фарш, разровнять и накрыть свободными концами ломтиков бекона. Поставить форму на противень, налить на противень 2 стакана горячей воды и запекать час. Если террин начинает слишком быстро румяниться – прикрыть верх фольгой. Из готового террина слить всю жидкость, накрыть его фольгой или бумагой для выпечки, поставить в форме в холодильник, накрыть чем-то тяжелым.

Домашний "Наполеон"

Фото: instagram.com/lubovicveti/

Ингредиенты (тесто)

2 шт. – яйца

400 г – сливочное масло

150 мл – ледяная вода

1 ст. л – уксус 9%

2 ст. л – водка

650 г – мука

0.5 ч. л – соль

Для крема

700 мл – молоко

2 шт. – яйца

70 г – крахмал кукурузный

200 г – сахар

140 г – сливочное масло 82.5%

Способ приготовления

Яйца взболтать с солью венчиком. Влить ледяную воду, уксус и водку. Муку с подмороженным маслом быстро порубить в крошку. В крошку влить яичную смесь и быстро собрать тесто в однородный шар, стараясь не вымешивать. Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на пару часов. Поделить тесто на нужное количество частей, учитывая, что во время выпечки коржи сужаются на пару сантиметров. Кусочки теста охладить полчаса в холодильнике. Раскатать тесто тонко, обрезать круг нужного диаметра, сделать проколы вилкой по всей площади коржа. Обрезки выпекать вместе с коржом, они пойдут для крошки на обсыпку торта. Выпекать коржи при 230 градусах до золотистого цвета примерно 5 минут. В чаше соединить яйца, сахар, крахмал и взболтать до однородности. Молоко довести до кипения, сразу снять с огня и влить в яичную смесь непрерывной тонкой струйкой при постоянном помешивании. Полученную смесь вылить назад в сотейник и уварить до загустения. Снять крем с огня и добавить сливочное масло, перемешать до полного его растворения. Накрыть крем пленкой и убрать в холодильник на 3 часа. Перед сборкой торта перемешать миксером на низкой скорости. Каждый корж смазать кремом, убрать торт на ночь в холодильник, покрыть крошками.

И еще один вариант для праздничного стола – киш с тунцом и шпинатом по рецепту Григория Германа.

Если захотите приготовить сытный мясной салат – то здесь собраны 10 их рецептов.