Чем вкусно угостить папу – 5 идей ко Дню отца

Праздничное меню ко Дню отца / Фото: Depositphotos
Конечно, каждый из нас в курсе предпочтений своих отцов. Но одно общее, вероятно, есть у всех – без мяса в этот день не обойтись. И чтобы действительно удивить мужчин, приготовьте французский рулет террин, а еще – легкий салат из молодой капусты и запеканку из баклажанов и шампиньоны с сыром. Без десерта тоже никак – идеальным будет домашний "Наполеон".
Если хотите, чтобы ваше лето тоже стало идеальным, то нужно выбрать для себе отличное занятие – идеи и оригинальные лайфхаки для этого найдете в нашем календаре.
Грибы, фаршированные сыром, зеленью и сметаной
Фаршированные грибы с зеленью и сметаной / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 12 штук шампиньонов
- 1 луковица
- 2 ст. ложки сметаны
- 150 г пармезана
- 3 веточки укропа
- Соль, молотый черный перец по вкусу
- Несколько столовых ложек подсолнечного масла
Способ приготовления
- Очистите шампиньоны и протрите их влажным полотенцем. Удалив ножки, выложите шляпки грибов на противень и немного их посолите. Теперь возьмите вторую часть грибов – ножки. Очистите их и порежьте маленькими кубиками. Очистите и нарежьте репчатый лук тонкими полукольцами, шириной около 2 мм.
- Разогрейте сковороду, налейте в нее немного растительного масла и обжарьте измельченную луковицу. Жарить нужно до получения золотистого цвета. Затем положите к луку грибы и хорошо перемешайте. После этого тушите смесь примерно 5-7 минут. Спустя это время выложите в сковороду сметану. Все тщательно перемешайте, одну минуту погрейте и снимите с огня.
- Укроп промойте, обсушите, мелко нарежьте и выложите в сковороду. Хорошо перемешайте, добавьте перец, соль и снова перемешайте. Далее натрите на средней терке пармезан, отделите от него 2 ст. л. и отправьте их к грибной смеси.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Пока она разогревается, плотно нафаршируйте шляпки сделанной смесью и посыпьте их сверху оставшейся частью натертого сыра.
- Выпекайте примерно 25-30 минут.
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Салат из молодой капусты, моцареллы и помидоров черри
Ингредиенты
- Молодая капуста – 200 г
- Черри – 150 г
- Лук-шалот – 15 г
- Моцарелла (шарики) – 60 г
- Кукуруза – 130 г
- Оливковое масло
- Зелень, перец, соль, масло оливковое или растительное
Способ приготовления
- Все ингредиенты нарезать, перемешать.
- Добавить соль, перец, зелень и оливковое масло. Сверху выложить моцареллу.
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Запеканка из баклажанов с фаршем и помидорами
Баклажанная запеканка с фаршем / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 3 баклажана
- 400 г мясного фарша
- 1 луковица
- 2 помидора среднего размера
- 1 стакан томатного сока
- 1 болгарский перец
- 2–3 зубчика чеснока
- 1 щепотка сушеной мяты
- 1 щепотка сушеного орегано
- Несколько веточек петрушки
- 50 мл растительного масла
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить и оставить минут 20, чтобы выделился сок и ушла горечь. Промыть и обсушить бумажным полотенцем.
- Нарезать лук мелким кубиком, половину этого лука добавить в фарш, перемешать, посолить и поперчить.
- Готовим соус: оставшийся лук потушить на растительном масле 3-5 минут. Нарезать помидоры и перец кубиками. К луку добавить томаты, перец и чеснок, пропущенный через пресс, потушить еще 5 минут и влить томатный сок, посолить и поперчить. Довести до кипения и выключить. Снять с огня, сдобрить мятой и орегано и перемешать.
- Теперь собираем блюдо перед запеканием: на каждый кружок баклажана выкладываем немного фарша и аккуратно ставим его в форму с высокими бортиками. В результате должна получиться импровизированная змейка. Заливаем соусом и выпекаем при 180градусов в течение 45 минут.
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Террин
Ингредиенты
- Фарш (говяжий) – 500 г
- Филе индейки – 200 г
- Бекон – 150 г
- Сливки – 100 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Фисташки – 30 г
- Фундук – 20 г
- Черный перец, сухой чеснок, розмарин
Способ приготовления
- Разогреть духовку на 180 градусов.
- Нарезать на мелкие кусочки филе индейки и тщательно перемешать с фаршем. Разбить в фарш яйцо, добавить сливки и специи.
- Часть орехов измельчить ножом и добавить все орехи в фарш, перемешать.
- Прямоугольную форму (как для кекса или хлеба), выстелить бумагой для выпечки, немного смазать маслом.
- Выложить поперек формы ломтики бекона так, чтобы края немного свисали с двух сторон. Бекон должен идти немного внахлест – это будет "лицом" террина.
- На бекон выложить фарш, разровнять и накрыть свободными концами ломтиков бекона.
- Поставить форму на противень, налить на противень 2 стакана горячей воды и запекать час. Если террин начинает слишком быстро румяниться – прикрыть верх фольгой.
- Из готового террина слить всю жидкость, накрыть его фольгой или бумагой для выпечки, поставить в форме в холодильник, накрыть чем-то тяжелым.
Домашний "Наполеон"
Ингредиенты (тесто)
- 2 шт. – яйца
- 400 г – сливочное масло
- 150 мл – ледяная вода
- 1 ст. л – уксус 9%
- 2 ст. л – водка
- 650 г – мука
- 0.5 ч. л – соль
Для крема
- 700 мл – молоко
- 2 шт. – яйца
- 70 г – крахмал кукурузный
- 200 г – сахар
- 140 г – сливочное масло 82.5%
Способ приготовления
- Яйца взболтать с солью венчиком. Влить ледяную воду, уксус и водку.
- Муку с подмороженным маслом быстро порубить в крошку.
- В крошку влить яичную смесь и быстро собрать тесто в однородный шар, стараясь не вымешивать.
- Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на пару часов.
- Поделить тесто на нужное количество частей, учитывая, что во время выпечки коржи сужаются на пару сантиметров. Кусочки теста охладить полчаса в холодильнике.
- Раскатать тесто тонко, обрезать круг нужного диаметра, сделать проколы вилкой по всей площади коржа.
- Обрезки выпекать вместе с коржом, они пойдут для крошки на обсыпку торта.
- Выпекать коржи при 230 градусах до золотистого цвета примерно 5 минут.
- В чаше соединить яйца, сахар, крахмал и взболтать до однородности.
- Молоко довести до кипения, сразу снять с огня и влить в яичную смесь непрерывной тонкой струйкой при постоянном помешивании.
- Полученную смесь вылить назад в сотейник и уварить до загустения.
- Снять крем с огня и добавить сливочное масло, перемешать до полного его растворения.
- Накрыть крем пленкой и убрать в холодильник на 3 часа.
- Перед сборкой торта перемешать миксером на низкой скорости.
- Каждый корж смазать кремом, убрать торт на ночь в холодильник, покрыть крошками.
И еще один вариант для праздничного стола – киш с тунцом и шпинатом по рецепту Григория Германа.
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