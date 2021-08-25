Больше, чем просто бутерброд – 3 рецепта кростини для полезного завтрака

Рецепты кростини к завтраку / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/
Кростини – итальянская закуска, которая готовится по принципу наших бутербродов. Понятно, что отличия и от бутербродов, в первую очередь горячих, и от брускетты присутствуют. Например, хлеб для кростини нужно обязательно поджарить, чтобы получить хрустящую корочку и мягкую серединку. Подавать кростини нужно сразу, чтобы топпинги не размочили хлеб. 3 рецепта интересной подачи кростини найдете ниже, а здесь читайте, как собраться на пикник по выгодным ценам.
Кростини с моцареллой и помидорами
Ингредиенты
- Помидоры – 300 г
- Моцарелла – 200 г
- Морская соль, черный перец – по ¼ ч. л.
- Оливковое масло, листья базилика
Способ приготовления
- Смешать мелко нарезанные помидоры, моцареллу, рубленые листья базилика, соль и перец. Добавить оливковое масло.
- Выложить сырно-помидорную смесь на поджаренный хлеб.
Кростини с авокадо и креветками
Ингредиенты
- Креветки
- Спелый авокадо – 1 шт.
- Красный лук – 30 г
- Соль, перец – по вкусу
- Сок лимон – 1 ч. л.
- Базилик, майоран
- Сливочное масло – для обжарки
Способ приготовления
- Авокадо размять вилкой, половину средней луковицы мелко порезать, смешать все и добавить щепотку черного перца. Сбрызнуть лимонным соком.
- Креветки почистить, обжарить на сливочном масле минуту с одной стороны, перевернуть, чуть подсолить, добавить листья базилика или майорана, щепотку черного перца, жарить еще минуту на среднем огне.
- Смесь лука и авокадо намазать на поджаренный багет, сверху выложить креветки.
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Кростини с баклажанами
Ингредиенты
- Баклажан – 1 шт.
- Маслины – 50 г
- Помидоры черри – 180 г
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Красный лук – 1/4 луковицы
- Сливочное масло – для обжарки
- Петрушка – небольшой пучок
- Базилик – небольшой пучок
- Бальзамический уксус – 1 ч. л.
- Соль и специи – по вкусу
Способ приготовления
- Баклажан и помидоры черри нарезать кубиками. Красный лук, маслины и зелень мелко нарезать. 2 зубчика чеснока пропустить через пресс.
- Нарезанный баклажан и чеснок отправить на разогретую сковороду с растительным маслом. Посолить и поперчить по вкусу. Обжарить до готовности.
- Нарезанный лук, маслины, зелень и помидоры черри отправить в глубокую миску. Туда же добавить обжаренный баклажан с чесноком и 1 ч. л. бальзамического уксуса. Хорошо перемешать.
- Нарезать багет на кусочки толщиной 1 см. Хлеб сбрызнуть с обеих сторон растительным маслом и обжарить на сухой горячей сковороде в течение 2 минут. ⠀
- Выложить готовую начинку на каждый ломтик хлеба. Подавать сразу.
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