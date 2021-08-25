Больше, чем просто бутерброд – 3 рецепта кростини для полезного завтрака

Рецепты кростини к завтраку / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

Кростини – итальянская закуска, которая готовится по принципу наших бутербродов. Понятно, что отличия и от бутербродов, в первую очередь горячих, и от брускетты присутствуют. Например, хлеб для кростини нужно обязательно поджарить, чтобы получить хрустящую корочку и мягкую серединку. Подавать кростини нужно сразу, чтобы топпинги не размочили хлеб. 3 рецепта интересной подачи кростини найдете ниже, а здесь читайте, как собраться на пикник по выгодным ценам.

Кростини с моцареллой и помидорами

Кростини с помидорами и моцареллой / Фото: instagram.com/eda_na_raz_dva_/

Ингредиенты

Помидоры – 300 г

Моцарелла – 200 г

Морская соль, черный перец – по ¼ ч. л.

Оливковое масло, листья базилика

Способ приготовления

Смешать мелко нарезанные помидоры, моцареллу, рубленые листья базилика, соль и перец. Добавить оливковое масло. Выложить сырно-помидорную смесь на поджаренный хлеб.

Кростини с авокадо и креветками

Кростини с авокадо и креветками / Фото: instagram.com/yummy_mood_everyday/

Ингредиенты

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Креветки

Спелый авокадо – 1 шт.

Красный лук – 30 г

Соль, перец – по вкусу

Сок лимон – 1 ч. л.

Базилик, майоран

Сливочное масло – для обжарки

Способ приготовления

Авокадо размять вилкой, половину средней луковицы мелко порезать, смешать все и добавить щепотку черного перца. Сбрызнуть лимонным соком. Креветки почистить, обжарить на сливочном масле минуту с одной стороны, перевернуть, чуть подсолить, добавить листья базилика или майорана, щепотку черного перца, жарить еще минуту на среднем огне. Смесь лука и авокадо намазать на поджаренный багет, сверху выложить креветки.

Кростини с баклажанами

Рецепты кростини к завтраку / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

Ингредиенты

Баклажан – 1 шт.

Маслины – 50 г

Помидоры черри – 180 г

Чеснок – 3-4 зуб.

Красный лук – 1/4 луковицы

Сливочное масло – для обжарки

Петрушка – небольшой пучок

Базилик – небольшой пучок

Бальзамический уксус – 1 ч. л.

Соль и специи – по вкусу

Способ приготовления

Баклажан и помидоры черри нарезать кубиками. Красный лук, маслины и зелень мелко нарезать. 2 зубчика чеснока пропустить через пресс. Нарезанный баклажан и чеснок отправить на разогретую сковороду с растительным маслом. Посолить и поперчить по вкусу. Обжарить до готовности. Нарезанный лук, маслины, зелень и помидоры черри отправить в глубокую миску. Туда же добавить обжаренный баклажан с чесноком и 1 ч. л. бальзамического уксуса. Хорошо перемешать. Нарезать багет на кусочки толщиной 1 см. Хлеб сбрызнуть с обеих сторон растительным маслом и обжарить на сухой горячей сковороде в течение 2 минут. ⠀ Выложить готовую начинку на каждый ломтик хлеба. Подавать сразу.

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