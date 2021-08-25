Більше, ніж просто бутерброд – 3 рецепти кростіні для корисного сніданку

Рецепти кростіні до сніданку / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/
Кростіні – італійська закуска, яка готується за принципом наших бутербродів. Зрозуміло, що відмінності і від бутербродів, насамперед гарячих, і від брускети присутні. Наприклад, хліб для кростіні потрібно обов'язково підсмажити, щоб отримати хрустку скоринку і м'яку серединку. Подавати кростіні треба одразу, щоб топінги не розмочили хліб. 3 рецепти цікавої подачі кростіні знайдете нижче, а тут читайте, як зібратися на пікнік за вигідними цінами.
Кростіні з моцарелою і помідорами
Кростіні з помідорами і моцарелою / Фото: instagram.com/eda_na_raz_dva_/
Інгредієнти
- Помідори – 300 г
- Моцарела – 200 г
- Морська сіль, чорний перець – по ¼ ч. л.
- Оливкова олія, листя базиліку
Спосіб приготування
- Змішати дрібно нарізані помідори, моцарелу, рубане листя базиліку, сіль і перець. Додати оливкову олію.
- Викласти сирно-помідорову суміш на підсмажений хліб.
Кростіні з авокадо і креветками
Кростіні з авокадо і креветками / Фото: instagram.com/yummy_mood_everyday/
Інгредієнти
- Креветки
- Стиглий авокадо – 1 шт.
- Червона цибуля – 30 г
- Сіль, перець – за смаком
- Сік лимон – 1 ч. л.
- Базилік, майоран
- Вершкове масло – для обсмажування
Спосіб приготування
- Авокадо розім'яти виделкою, половину середньої цибулини дрібно порізати, змішати все і додати дрібку чорного перцю. Скропити лимонним соком.
- Креветки почистити, обсмажити на вершковому маслі хвилину з одного боку, перевернути, трохи підсолити, додати листя базиліку або майорану, дрібку чорного перцю, смажити ще хвилину на середньому вогні.
- Суміш цибулі та авокадо намазати на підсмажений хліб, зверху викласти креветки.
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Кростіні з баклажанами
Рецепти кростіні до сніданку / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/
Інгредієнти
- Баклажан – 1 шт.
- Маслини – 50 г
- Помідори чері – 180 г
- Часник – 3-4 зуб.
- Червоний цибулю – 1/4 цибулини
- Вершкове масло – для обсмажування
- Петрушка – невеликий пучок
- Базилік – невеликий пучок
- Бальзамічний оцет – 1 ч. л.
- Сіль і спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Баклажан і помідори чері нарізати кубиками. Червону цибулю, маслини і зелень дрібно нарізати. 2 зубчики часнику пропустити через прес.
- Нарізаний баклажан і часник відправити на розігріту сковороду з олією. Посолити і поперчити за смаком. Обсмажити до готовності.
- Нарізану цибулю, маслини, зелень і помідори чері відправити в глибоку миску. Туди ж додати обсмажений баклажан з часником і 1 ч. л. бальзамічного оцту. Добре перемішати.
- Нарізати багет на шматочки завтовшки 1 см. Хліб скропити з обох боків олією і обсмажити на сухій гарячій сковороді впродовж 2 хвилин. ⠀
- Викласти готову начинку на кожну скибочку хліба. Подавати одразу.
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