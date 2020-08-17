Баклажаны "Тещин язык" на зиму: 5 главных рецептов заготовки

"Тещин язык": рецепт / Фото: Depositphotos

Что бы мы не делали с баклажанами – жарили, тушили, мариновали – это всегда беспроигрышно. Они могут стать прекрасным гарниром, заправкой для рагу или просто намазкой для свежего хлеба. Баклажаны на зиму можно приготовить по-разному, но одним из фаворитов заготовок является "Тещин язык". Лучшие рецепты закуски найдете ниже. В этом материале найдете срез цен на продукты для пикника в популярных магазинах.

Баклажаны "Тещин язык" на зиму без помидоров

Баклажаны в остром маринаде / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Баклажаны средние – 1,5 кг

Соль – 1 ст. л.

Растительное масло – 200 г

Для заправки:

Уксус (9%) – 100 г

Чеснок – 5 зубчиков

Семечки кунжута – 2 ст. л.

Сахар – 0,5 ст. л.

Соль – 0,5 ст. л.

Красный острый перец – 5 ч. л.

Молотая сладкая паприка – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Молодые баклажаны разрежьте вдоль на 5-6 частей, чтобы получились по форме пластинки, напоминающие язык. Или нарежьте кружочками толщиной не менее 1 см. Посолите их и положите под гнет на 3 минуты, чтобы ушла горечь, сок слейте. Обжарьте в масле с двух сторон. Чеснок подавите и смешайте с остальными ингредиентами для заправки. Выложите баклажаны в чистые банки, прослаивая их заправкой (она должна получиться острой) и посыпая кунжутом. Простерилизуйте банки (полулитровые – 5 минут, литровые – 10 минут) и укупорьте их.

"Тещин язык" из баклажанов

"Тещин язык": салат / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Баклажан – 2-2,5 кг

Болгарский перец – 1 кг

Помидор – 1 кг

Острый перец – 2 шт.

Головка чеснока – 1 шт.

Уксус 9% – 30 мл

Растительное масло – 3 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Баклажаны промыть и обсушить. Нарезать плоскими "язычками", немного посолить и сложить в большую кастрюлю. Болгарский перец очистить, помидоры и острый перец промыть и обсушить. Перцы и помидоры пропустить через мясорубку, чеснок очистить. Добавить пропущенный через мясорубку чеснок. Залить получившейся томатной заливкой баклажаны. Добавить соль, сахар и растительное масло. Поставить на огонь и варить, помешивая. 30 минут, добавить уксус и перемешать. Разложить по чистым баночкам. Закрутить и убрать в тепло на ночь. Хранить в прохладном месте.

"Тещин язык" из баклажанов кружочками

Баклажаны в остром соусе / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

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Баклажаны – 5 шт.

Красный болгарский перец – 1,1 кг

Чеснок – 200 г

Острый перец – 1 стручок

Уксус 9% – 250мл

Сахар – 100 г (4 ст. л.)

Соль – 80 г (4 ст. л. без горки)

Растительное масло – 300 мл

Способ приготовления:

У баклажанов отрежьте плодоножку и нарежьте их толстыми колечками толщиной не менее 1 см. Переложите баклажаны в глубокую посуду и полейте растительным маслом. Сразу же перемешайте, чтобы все кружочки были смазаны. Застелите противень пекарской бумагой и выложите на него плотно друг к другу колечки овощей. Поставьте в разогретую духовку и запекайте при 200 градусов 25 минут. Пока баклажаны запекаются, приготовьте острый соус. Очистите дольки чеснока. Болгарский перец очистите от семян. Перекрутите чеснок, острый и сладкий перец через мясорубку. Добавьте в соус сахар, соль и уксус. Хорошо перемешайте, чтобы кристаллы соли и сахара растворились. Добавьте соус к баклажанам и перемешайте путем встряхивания. Не перемешивайте ложкой! Иначе баклажаны превратятся в кашу. Так как норма баклажан большая, то лучше ее разделить на две части и разложить по двум емкостям. Так их легче будет перетряхивать с соусом. Разложите баклажаны по стерилизованным банкам. Не трамбуйте их, а лишь слегка встряхивайте банку для лучшего распределения. На дне емкости с баклажанами будет сок. Разливайте его по банкам в конце, чтобы в каждой банке было одинаковое количество соуса. Настало время для стерилизации закуски из баклажан. Сначала простерилизуйте крышки. Для этого залейте их крутым кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте банки крышками. Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положите на дно кастрюли ткань или полотенце. Налейте немного воды и доведите до кипения. Поставьте в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по плечики. Крышки должны быть на банках. Доведите до кипения и с этого момента стерилизуйте закуску 20 минут. Затем достаньте банки и закупорьте крышки. Переверните заготовку вверх дном и укутайте в одеяло на 12 часов. После остывания отправьте банки в погреб или кладовку на хранение.

Сколько стерилизовать банки



Банки объемом 0,5 л стерилизовать 15 минут, 0,7 л – 20 минут, 1 л – 30 минут.

"Тещин язык": рецепт салата на зиму

"Тещин язык" на зиму / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

Баклажаны – 2,5 кг

Чеснок – 100 г

Сладкий перец – 5 шт.

Стручок горького перца – 1 шт.

Растительное масло – 1 стакан

Сахар – 1/2 стакана

Уксус 9% 1/2 стакана

Зелень – по вкусу

Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

Нарежьте баклажаны кружочками или полосками, посолите и оставьте на 30 минут. Обжарьте баклажаны на растительном масле и выложите на сито, чтобы стекло лишнее масло. Чеснок, сладкий и горький перец пропустите через мясорубку, добавьте растительное масло, сахар, уксус и измельченную зелень. Поставьте массу на огонь и варите 20 минут. В стерилизованные банки уложите слоями баклажаны, заливая каждый слой кипящей массой. Заполненные банки прикройте крышками и поставьте стерилизоваться на 15 минут. Закатайте.

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"Тещин язык": самый простой рецепт баклажанов на зиму

"Тещин язык": рецепт / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Баклажаны – 4 кг

Помидоры – 10 шт.

Перец болгарский – 10 шт.

Чеснок – 5 головок

Перец острый – 3-5 шт.

Сахар – 1 стакан

Соль – 2 ст. ложки для маринада и 2-3 ст. ложки для баклажанов

Масло растительное – 1 стакан

Уксус 9% – 150 г

Способ приготовления:

Для варки салата вам понадобится емкость не менее 8-10 л. Баклажаны помыть, отрезать плодоножки. Баклажаны порезать кружочками или полосками, сложить в миску, посолить крупной нейодированной солью (2-3 ст. ложки). Перемешать и оставить на 30 минут. Затем промыть в воде, чтобы ушла горечь. Помыть и очистить от семян сладкий и острый перцы. Чеснок очистить. Вскипятить чайник. Помидоры помыть и залить кипятком на 1 минуту. Затем воду слить, помидоры залить холодной водой на 2-3 минуты, очистить помидоры от шкурки. Помидоры, перец, чеснок, горький перец перекрутить на мясорубке. Добавить сахар, 2 ст. ложки соли, растительное масло и уксус. Залить баклажаны маринадом и тушить 30 минут. Помыть банки с содой. Простерилизовать банки и крышки любым способом. Выложить салат "Тещин язык" в стерилизованные банки и закатать крышками.

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