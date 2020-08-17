Изменить язык на: UA На главную Сегодня
Главная Lifestyle Вкусно

Баклажаны "Тещин язык" на зиму: 5 главных рецептов заготовки

Ирина Маслова
12 августа, 17:18
Эта жгучая заготовка, которая понравится всем любителям острого. Ингредиенты для салата можно нарезать пластинками или кружочками. Кроме баклажанов и специй, можно брать помидоры и болгарский перец

"Тещин язык": рецепт / Фото: Depositphotos

Что бы мы не делали с баклажанами – жарили, тушили, мариновали – это всегда беспроигрышно. Они могут стать прекрасным гарниром, заправкой для рагу или просто намазкой для свежего хлеба. Баклажаны на зиму можно приготовить по-разному, но одним из фаворитов заготовок является "Тещин язык". Лучшие рецепты закуски найдете ниже. В этом материале найдете срез цен на продукты для пикника в популярных магазинах.

Баклажаны "Тещин язык" на зиму без помидоров

Баклажаны в остром маринаде / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • Баклажаны средние – 1,5 кг
  • Соль – 1 ст. л.
  • Растительное масло – 200 г

Для заправки:

  • Уксус (9%) – 100 г
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Семечки кунжута – 2 ст. л.
  • Сахар – 0,5 ст. л.
  • Соль – 0,5 ст. л.
  • Красный острый перец – 5 ч. л.
  • Молотая сладкая паприка – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Молодые баклажаны разрежьте вдоль на 5-6 частей, чтобы получились по форме пластинки, напоминающие язык. Или нарежьте кружочками толщиной не менее 1 см.
  2. Посолите их и положите под гнет на 3 минуты, чтобы ушла горечь, сок слейте. Обжарьте в масле с двух сторон.
  3. Чеснок подавите и смешайте с остальными ингредиентами для заправки.
  4. Выложите баклажаны в чистые банки, прослаивая их заправкой (она должна получиться острой) и посыпая кунжутом.
  5. Простерилизуйте банки (полулитровые – 5 минут, литровые – 10 минут) и укупорьте их.

Читайте также:

"Тещин язык" из баклажанов

"Тещин язык": салат / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Баклажан – 2-2,5 кг
  • Болгарский перец – 1 кг
  • Помидор – 1 кг
  • Острый перец – 2 шт.
  • Головка чеснока – 1 шт.
  • Уксус 9% – 30 мл
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны промыть и обсушить.
  2. Нарезать плоскими "язычками", немного посолить и сложить в большую кастрюлю.
  3. Болгарский перец очистить, помидоры и острый перец промыть и обсушить.
  4. Перцы и помидоры пропустить через мясорубку, чеснок очистить.
  5. Добавить пропущенный через мясорубку чеснок.
  6. Залить получившейся томатной заливкой баклажаны. Добавить соль, сахар и растительное масло.
  7. Поставить на огонь и варить, помешивая. 30 минут, добавить уксус и перемешать.
  8. Разложить по чистым баночкам.
  9. Закрутить и убрать в тепло на ночь. Хранить в прохладном месте.

"Тещин язык" из баклажанов кружочками

Баклажаны в остром соусе / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

Реклама
  • Баклажаны – 5 шт.
  • Красный болгарский перец – 1,1 кг
  • Чеснок – 200 г
  • Острый перец – 1 стручок
  • Уксус 9% – 250мл
  • Сахар – 100 г (4 ст. л.)
  • Соль – 80 г (4 ст. л. без горки)
  • Растительное масло – 300 мл

Способ приготовления:

  1. У баклажанов отрежьте плодоножку и нарежьте их толстыми колечками толщиной не менее 1 см.
  2. Переложите баклажаны в глубокую посуду и полейте растительным маслом. Сразу же перемешайте, чтобы все кружочки были смазаны.
  3. Застелите противень пекарской бумагой и выложите на него плотно друг к другу колечки овощей. Поставьте в разогретую духовку и запекайте при 200 градусов 25 минут.
  4. Пока баклажаны запекаются, приготовьте острый соус. Очистите дольки чеснока. Болгарский перец очистите от семян.
  5. Перекрутите чеснок, острый и сладкий перец через мясорубку.
  6. Добавьте в соус сахар, соль и уксус. Хорошо перемешайте, чтобы кристаллы соли и сахара растворились.
  7. Добавьте соус к баклажанам и перемешайте путем встряхивания. Не перемешивайте ложкой! Иначе баклажаны превратятся в кашу.
  8. Так как норма баклажан большая, то лучше ее разделить на две части и разложить по двум емкостям. Так их легче будет перетряхивать с соусом.
  9. Разложите баклажаны по стерилизованным банкам. Не трамбуйте их, а лишь слегка встряхивайте банку для лучшего распределения. На дне емкости с баклажанами будет сок. Разливайте его по банкам в конце, чтобы в каждой банке было одинаковое количество соуса.
  10. Настало время для стерилизации закуски из баклажан. Сначала простерилизуйте крышки. Для этого залейте их крутым кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте банки крышками. Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положите на дно кастрюли ткань или полотенце. Налейте немного воды и доведите до кипения.
  11. Поставьте в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по плечики. Крышки должны быть на банках. Доведите до кипения и с этого момента стерилизуйте закуску 20 минут. Затем достаньте банки и закупорьте крышки. Переверните заготовку вверх дном и укутайте в одеяло на 12 часов. После остывания отправьте банки в погреб или кладовку на хранение.

Сколько стерилизовать банки

Банки объемом 0,5 л стерилизовать 15 минут, 0,7 л – 20 минут, 1 л – 30 минут.

Читайте также:

"Тещин язык": рецепт салата на зиму

"Тещин язык" на зиму / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2,5 кг
  • Чеснок – 100 г
  • Сладкий перец – 5 шт.
  • Стручок горького перца – 1 шт.
  • Растительное масло – 1 стакан
  • Сахар – 1/2 стакана
  • Уксус 9% 1/2 стакана
  • Зелень – по вкусу
  • Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

  1. Нарежьте баклажаны кружочками или полосками, посолите и оставьте на 30 минут. Обжарьте баклажаны на растительном масле и выложите на сито, чтобы стекло лишнее масло.
  2. Чеснок, сладкий и горький перец пропустите через мясорубку, добавьте растительное масло, сахар, уксус и измельченную зелень.
  3. Поставьте массу на огонь и варите 20 минут.
  4. В стерилизованные банки уложите слоями баклажаны, заливая каждый слой кипящей массой. Заполненные банки прикройте крышками и поставьте стерилизоваться на 15 минут. Закатайте.

Читайте также:

"Тещин язык": самый простой рецепт баклажанов на зиму

"Тещин язык": рецепт / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 4 кг
  • Помидоры – 10 шт.
  • Перец болгарский – 10 шт.
  • Чеснок – 5 головок
  • Перец острый – 3-5 шт.
  • Сахар – 1 стакан
  • Соль – 2 ст. ложки для маринада и 2-3 ст. ложки для баклажанов
  • Масло растительное – 1 стакан
  • Уксус 9% – 150 г

Способ приготовления:

  1. Для варки салата вам понадобится емкость не менее 8-10 л.
  2. Баклажаны помыть, отрезать плодоножки.
  3. Баклажаны порезать кружочками или полосками, сложить в миску, посолить крупной нейодированной солью (2-3 ст. ложки). Перемешать и оставить на 30 минут. Затем промыть в воде, чтобы ушла горечь.
  4. Помыть и очистить от семян сладкий и острый перцы. Чеснок очистить.
  5. Вскипятить чайник. Помидоры помыть и залить кипятком на 1 минуту. Затем воду слить, помидоры залить холодной водой на 2-3 минуты, очистить помидоры от шкурки.
  6. Помидоры, перец, чеснок, горький перец перекрутить на мясорубке. Добавить сахар, 2 ст. ложки соли, растительное масло и уксус.
  7. Залить баклажаны маринадом и тушить 30 минут.
  8. Помыть банки с содой. Простерилизовать банки и крышки любым способом. Выложить салат "Тещин язык" в стерилизованные банки и закатать крышками.

Как замариновать огурцы экспресс-методом и приготовить салат из них – узнаете из видео.

3 простых рецепта заготовок из перца на зиму собраны здесь.

Реклама