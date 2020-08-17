Баклажани "Тещин язик" на зиму: 5 головних рецептів заготівлі

"Тещин язик": рецепт / Фото: Depositphotos
Що б ми не робили з баклажанами – смажили, тушкували, маринували – це завжди безпрограшно. Вони можуть стати прекрасним гарніром, заправкою для рагу або просто намазкою для свіжого хліба. Баклажани на зиму можна приготувати по-різному, але одним з фаворитів заготівель є "Тещин язик". Кращі рецепти закуски знайдете нижче. У цьому матеріалі знайдете зріз цін на продукти для пікніка в популярних магазинах.
Баклажани "Тещин язик" на зиму без помідорів
Час приготування:
- 45 хвилин
Складові:
- Баклажани середні – 1,5 кг
- Сіль – 1 ст. л.
- Олія – 200 г
Для заправки:
- Оцет (9%) – 100 г
- Часник – 5 зубчиків
- Насіння кунжуту – 2 ст. л.
- Цукор – 0,5 ст. л.
- Сіль – 0,5 ст. л.
- Червоний гострий перець – 5 ч. л.
- Мелена солодка паприка – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Молоді баклажани розріжте вздовж на 5-6 частин, щоб вийшли за формою пластинки, що нагадують язик. Або наріжте кружальцями завтовшки не менше 1 см.
- Посоліть їх і покладіть під гніт на 3 хвилини, щоб пішла гіркота, сік злийте. Обсмажте в олії з двох боків.
- Часник розчавіть і змішайте з іншими інгредієнтами для заправки.
- Шарами викладіть баклажани в чисті банки разом із заправкою (вона має вийти гострою), посипаючи кунжутом.
- Простерилізуйте банки (півлітрові – 5 хвилин, літрові – 10 хвилин) і укупорьте їх.
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"Тещин язик" з баклажанів
Час приготування:
- 1 година
Складові:
- Баклажан – 2-2,5 кг
- Болгарський перець – 1 кг
- Помідор – 1 кг
- Гострий перець – 2 шт.
- Головка часнику – 1 шт.
- Оцет 9% – 30 мл
- Олія – 3 ст. л.
- Цукор – 1 ст. л.
- Сіль – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Баклажани промити і обсушити.
- Нарізати пласкими "язичками", трохи посолити і скласти у велику каструлю.
- Болгарський перець очистити, помідори і гострий перець промити і обсушити.
- Перці та помідори пропустити через м'ясорубку, часник очистити.
- Додати пропущений через м'ясорубку часник.
- Залити томатною заливкою баклажани. Додати сіль, цукор і олію.
- Поставити на вогонь і варити, помішуючи. 30 хвилин, додати оцет і перемішати.
- Розкласти по чистих баночках.
- Закрутити і прибрати в тепло на ніч. Зберігати в прохолодному місці.
"Тещин язик" з баклажанів кружечками
Час приготування:
- більше 3-х годин
Складові:
- Баклажани – 5 шт.
- Червоний болгарський перець – 1,1 кг
- Часник – 200 г
- Гострий перець – 1 стручок
- Оцет 9% – 250мл
- Цукор – 100 г (4 ст. л.)
- Сіль – 80 г (4 ст. л. без гірки)
- Олія – 300 мл
Спосіб приготування:
- У баклажанів відріжте плодоніжки і наріжте їх товстими кільцями завтовшки не менше 1 см.
- Перекладіть баклажани в глибокий посуд і полийте олією.Одразу ж перемішайте, щоб усі кружечки були змащені.
- Застеліть деко пекарської папером і викладіть на нього щільно друг до одного кружечки овочів. Поставте в розігріту духовку і запікайте за 200 градусів 25 хвилин.
- Поки баклажани запікаються, приготуйте гострий соус. Очистіть зубчики часнику. Болгарський перець очистіть від насіння.
- Перекрутіть часник, гострий і солодкий перець через м'ясорубку.
- Додайте в соус цукор, сіль і оцет. Добре перемішайте, щоб кристали солі і цукру розчинилися.
- Додайте соус до баклажанів і перемішайте шляхом струшування. Не перемішуйте ложкою! Інакше баклажани перетворяться на кашу.
- Баклажани краще розділити на дві частини і викласти в дві ємності. Так їх легше буде перетрушувати із соусом.
- Розкладіть баклажани по стерилізованих банках. Не трамбуйте їх, а лише злегка струшуйте банку для кращого розподілу. На дні ємності з баклажанами буде сік. Розливайте його по банках наприкінці, щоб у кожній банці була однакова кількість соусу.
- Настав час для стерилізації закуски з баклажанів. Спочатку простерилізуйте кришки. Для цього залийте їх окропом і залиште на 20 хвилин. Потім злийте воду і накрийте банки кришками. Поставте салат стерилізуватися в киплячу воду. Для цього покладіть на дно каструлі тканину або рушник. Налийте трохи води і доведіть до кипіння.
- Поставте в каструлю банки з заготівлею, щоб вода доходила їм по плечики. Кришки мають бути на банках. Доведіть до кипіння і з цього моменту стерилізуйте закуску 20 хвилин. Потім дістаньте банки і закупорте кришки. Переверніть заготовку догори дном і укутайте в ковдру на 12 годин. Після охолодження відправте банки в комору на зберігання.
Скільки стерилізувати банки
Банки об'ємом 0,5 л стерилізувати 15 хвилин, 0,7 л – 20 хвилин, 1 л – 30 хвилин.
Заготівля на зиму: рецепт помідорів у власному соку
"Тещин язик": рецепт салату на зиму
Час приготування:
- 1,5 години
Складові:
- Баклажани – 2,5 кг
- Часник – 100 г
- Солодкий перець – 5 шт.
- Стручок гіркого перцю – 1 шт.
- Олія – 1 склянка
- Цукор – 1/2 склянки
- Оцет 9% 1/2 склянки
- Зелень – за смаком
- Олія – для обсмажування
Спосіб приготування:
- Наріжте баклажани кружечками або смужками, посоліть і залиште на 30 хвилин. Обсмажте баклажани на олії і викладіть на сито, щоб стекла зайва олія.
- Часник, солодкий і гіркий перець пропустіть через м'ясорубку, додайте олію, цукор, оцет і подрібнену зелень.
- Поставте масу на вогонь і варіть 20 хвилин.
- У стерилізовані банки покладіть шарами баклажани, заливаючи кожен шар киплячою масою. Заповнені банки прикрийте кришками і поставте стерилізувати на 15 хвилин. Закрийте герметично.
"Тещин язик": найпростіший рецепт баклажанів на зиму
Час приготування:
- 2 години
Складові:
- Баклажани – 4 кг
- Помідори – 10 шт.
- Перець болгарський – 10 шт.
- Часник – 5 головок
- Перець гострий – 3-5 шт.
- Цукор – 1 склянка
- Сіль – 2 ст. ложки для маринаду і 2-3 ст. ложки для баклажанів
- Олія – 1 склянка
- Оцет 9% – 150 г
Спосіб приготування:
- Для варіння салату вам знадобиться ємність не менше 8-10 л.
- Баклажани помити, відрізати плодоніжки.
- Баклажани порізати кружальцями або смужками, скласти в миску, посолити великою нейодованою сіллю (2-3 столові ложки). Перемішати і залишити на 30 хвилин. Потім промити в воді, щоб пішла гіркота.
- Помити і очистити від насіння солодкий і гострий перець. Часник очистити.
- Закип'ятити чайник. Помідори помити і залити окропом на 1 хвилину. Потім воду злити, помідори залити холодною водою на 2-3 хвилини, очистити помідори від шкірки.
- Помідори, перець, часник, гіркий перець перекрутити на м'ясорубці. Додати цукор, 2 ст. ложки солі, олію і оцет.
- Залити баклажани маринадом і тушкувати 30 хвилин.
- Помити банки з содою. Простерилізувати банки і кришки. Викласти салат "Тещин язик" у стерилізовані банки і закатати кришками.
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