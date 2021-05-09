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9 мая: какой сегодня праздник , приметы и что нельзя делать

9 мая, 09:05

Ольга Козачок

День победы над нацизмом во Второй мировой войне, День матери – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 9 мая

9 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 9 мая?День победы над нацизмом во Второй мировой войне, День матери, международный День Европы. Антипасха, День поминовения усопших воинов – в православном календаре. Глафира Горошница – в народном календаре. Именины празднуют Василий, Иван, Николай, Петр, Степан.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 9 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, произошедших в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 мая.

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Какой сегодня праздник

9 мая в православной церкви отмечается Антипасха, 2-е воскресенье после Пасхи, апостола Фомы. Проводится поминовение усопших воинов. Также в этот день чтится память священномученика Василия, епископа Амасийского, праведной Глафиры, девы, преподобного Иоаникия Дивиченского. Празднование Львовской иконы Божией Матери.

В народе второе воскресенье после Пасхи получило название Красной горки или Антипасхи, что означало вместо Пасхи и знаменовало окончание Светлой Седмицы. Начиная с Фоминого воскресенья после долгого великопостного перерыва в храмах снова проводились венчания, а потому на Красную горку приходилось больше всего свадеб, гуляний и сватовства. Также 9 мая отмечался день Глафиры Горошницы. Этот период считался наиболее благоприятным для посадки гороха.

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