9 мая: какой сегодня праздник , приметы и что нельзя делать

День победы над нацизмом во Второй мировой войне, День матери – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 9 мая

9 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 9 мая?День победы над нацизмом во Второй мировой войне, День матери, международный День Европы. Антипасха, День поминовения усопших воинов – в православном календаре. Глафира Горошница – в народном календаре. Именины празднуют Василий, Иван, Николай, Петр, Степан.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 9 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, произошедших в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 мая.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне – в 2021 году отмечается 76-я годовщина. В Украине является государственным праздником и выходным днем, начиная с 2016 года.

– в 2021 году отмечается 76-я годовщина. В Украине является государственным праздником и выходным днем, начиная с 2016 года. День памяти и примирения – второй из двух дней, посвященных жертвам Второй мировой войны, согласно резолюции 59/26 Генеральной Ассамблеи ООН.

– второй из двух дней, посвященных жертвам Второй мировой войны, согласно резолюции 59/26 Генеральной Ассамблеи ООН. День матери – международный праздник, который во многих странах, в том числе и в Украине, отмечается во второе воскресенье мая.

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Международный День Европы – приурочен ко дню основания Совета Европы и празднуется странами Евросоюза.

Какой сегодня праздник

9 мая в православной церкви отмечается Антипасха, 2-е воскресенье после Пасхи, апостола Фомы. Проводится поминовение усопших воинов. Также в этот день чтится память священномученика Василия, епископа Амасийского, праведной Глафиры, девы, преподобного Иоаникия Дивиченского. Празднование Львовской иконы Божией Матери.

В народе второе воскресенье после Пасхи получило название Красной горки или Антипасхи, что означало вместо Пасхи и знаменовало окончание Светлой Седмицы. Начиная с Фоминого воскресенья после долгого великопостного перерыва в храмах снова проводились венчания, а потому на Красную горку приходилось больше всего свадеб, гуляний и сватовства. Также 9 мая отмечался день Глафиры Горошницы. Этот период считался наиболее благоприятным для посадки гороха.

Приметы на 9 мая

с дня Глафиры Горошницы пора высаживать горох и картофель;

если на Глафиру ласточки совьют гнездо – к удаче;

кукует кукушка – к хорошей погоде;

в поминальный день нельзя заниматься грязной домашней работой, а также выполнять тяжелый физический труд;

нельзя ссориться, ругаться, желать кому-то зла.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 мая

1911 – ученый Борис Розинг провел первую в мире телевизионную передачу.

1913 – состоялся первый полет гидроплана С-10 "Гидро" Игоря Сикорского.

1944 – в ходе Второй мировой войны был освобожден Севастополь.

1945 – в Москву был доставлен Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

1964 – Луи Армстронг с песней Hello, Dolly возглавил американский хит-парад.

2003 – на Запорожском автозаводе собраны первые экземпляры новых моделей автомобилей Opel – Corsa, Astra и Vectra.

Кто родился 9 мая

1837 – Адам Опель, немецкий бизнесмен, основатель компании Opel.

1871 – Владимир Гнатюк, украинский фольклорист, этнограф, литературовед.

1924 – Булат Окуджава, советский поэт, композитор, бард.

1949 – Билли Джоэл, американский рок-певец.

1952 – Виктор Резников, советский композитор, поэт.

1962 – Дэвид Гаан, английский музыкант, вокалист Depeche Mode.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.